Auf Ihrer Reise nach Ontario erwartet Sie das Beste aus Natur, Kultur, kanadischer Gastfreundschaft und tollen Stadterlebnissen. Die Provinz ist selbst für kanadische Verhältnisse gross; mit mehr als einer Million Quadratkilometern Fläche sogar sehr gross. Westlich grenzt Ontario an die Provinz Manitoba, im Osten an Quebec und im Süden liegen der St. Lorenz Strom und die Grossen Seen. Seine zwölf Millionen Einwohner entsprechen über einem Drittel der kanadischen Bevölkerung. Ein Grossteil der Ontarier lebt entweder in Toronto oder Ottawa, der kosmopolitischen Hauptstadt der Nation. In den multikulturellen Vierteln Torontos, in denen Einwanderer aus nah und fern in Harmonie zusammenleben, treffen Foodies, Fashionistas und Funsters aufeinander. Beide Städte verfügen über eine hochstehende Kunst- und Kulturszene, die nicht zuletzt auch durch die relativ nahegelegenen Metropolen New York und Montreal beeinflusst werden. Neben den beiden grossen Städten ist Ontario aber ein grossartiges Naturparadies. Mehr als 60 000 Flüsse und 250 000 Seen, einschliesslich der Grossen Seen an der Grenze zum Nachbarland USA, enthalten ein Fünftel der gesamten Süsswasserreserven der Erde. Zwanzig Prozent der Fläche Ontarios besteht aus Wasser, siebzig Prozent sind von Wald bedeckt. Eine atemberaubende Vier-Jahreszeiten-Palette von unermesslicher Wildnis, endlosen Wäldern und einer faszinierenden Flora und Fauna erwartet Sie in Ihren Ontario Ferien. Ach ja: eine Autostunde südlich von Toronto liegen die Niagara Falls, Nordamerikas bekannteste Wasserfälle. Die Niagara-Region zeichnet sich neben den Kaskaden aber auch durch schmackhafte Weine aus. Die sonnenverwöhnte Gegend liegt geografisch auf vergleichbarer Höhe wie Toulouse in Südfrankreich.