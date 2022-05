Vancouver Island Reisen

Obwohl die historische Hauptstadt Victoria der Ankunftsort vieler auf Vancouver Island ist, sollten Sie sich die ganze Insel anschauen – dafür benötigen Sie allerdings etwas Zeit: Mit 450 Kilometern Länge und bis zu 100 Kilometern Breite ist die Insel die grösste bewohnte Landmasse zwischen dem westlichen Nordamerika und Neuseeland. Vancouver Island ist sowohl im Sommer wie auch im Winter ein ideales Reiseziel für Ihren Kanada Urlaub. Reisende geniessen das allgemein milde Klima auf der Insel, denn durch die umgebenden Gewässer des Pazifischen Ozeans sind die Jahreszeiten ausgeglichener als auf dem Festland. An der Westküste finden Sie einmalige Strände, traumhafte Inseln und Buchten und Sie geniessen unvergessliche Blicke auf die bis über 2000 Meter hohen Berge im Inselinnern, an deren Flanken man teilweise sogar Skifahren kann. Besonders eindrücklich ist der Pacific-Rim-Nationalpark im Südwesten der Insel. Von seinen Küsten aus kann man im März und Oktober Grauwale auf ihrer Migration beobachten. Für Aktivferien ist auf Vancouver Island immer Saison, werden doch diverse Outdoor Aktivitäten das ganze Jahr über angeboten: Wandern, Fischen, Biken, Surfen, Skifahren – Sie haben die Wahl. Die natürliche Schönheit der Insel aus der Luft zu erleben, ist ein spezieller Höhepunkt während Vancouver Island Ferien: Gönnen Sie sich einen Rundflug mit einem Wasserflugzeug und bestaunen Sie das Naturparadies aus der Vogelperspektive. Die Region der Cowichan Valley Farmen ist ein beliebtes Ziel für Feinschmecker und Weinliebhaber, währenddem sich Outdoor-Aktivisten die surfliebende, wilde Westküste bei Tofino nicht entgehen lassen. Besucher, die sich in den Norden von Vancouver Island begeben, finden eine wenig besuchte, von rauer Wildnis geprägte Region. Ihre ganz persönliche Route für Ihre Vancouver Island Ferien stellen Ihnen unsere Kanada Spezialisten gerne zusammen. Rufen Sie uns an.