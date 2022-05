Kanada Winterferien

Skiferien in British Columbia und Alberta

Die kanadischen Provinzen British Columbia – liebevoll «BC» genannt – und Alberta sind in den letzten zwanzig Jahren zu Sehnsuchtszielen für die Fans des weissen Glücks geworden. Diese Skigebiete sind für viele Ski- und Boardingfans aus aller Welt schlicht der heilige Gral des Wintersports. Grossartige Bergketten, weit ausladende Skigebiete, immense Gletscher, geheimnisvolle Wälder und Schluchten verschwinden im Winter unter meterhohen Decken feinsten Pulverschnees. Der Begriff Champagne Powder beschreibt viele Skigebiete Kanadas treffend mit nur diesen zwei Worten. Wenn das Wetter mitmacht, fahren zum Beispiel Heliskier den ganzen Tag auf frisch verschneiten Pulverschnee-Hängen. Was in Europas Skigebieten eine seltene Ausnahme darstellt, ist in den Bergen von BC ganz normaler Alltag. Diese jungfräulichen Traumverhältnisse vorzufinden ist nicht einmal nur der Tatsache geschuldet, dass im Westen Kanadas im Laufe des Winters gigantische Schneemassen von bis zu zwanzig Metern zusammenkommen. Durch die Grösse der Region und der Skigebiete fahren nämlich Heliskier und Heliboarder noch tagelang nach dem letzten Schneefall in unberührtem Gelände. Länger werdende Skitage im Januar und Februar kommen in diesem Teil Kanadas mit einer eigentlichen Schneegarantie.

Wer gerne Platz für sein Schneeabenteuer geniesst, ist in Kanada genau richtig: vielerorts sind die Pisten im Vergleich zu europäischen Skigebieten beinahe menschenleer. Neben perfekt präparierten Pisten gesellt sich hervorragendes Off-Piste-Terrain, in dem Kenner und Könner sich so richtig austoben können. Einmal mehr: Winter wonderland! Und wer nicht auf Skis oder einem Brett seine Runs absolviert, zieht mit Schneeschuhen los oder schliesst sich einer Husky Safari an. Die Eindrücke, die man von einer Tour mit einem Rudel Schlittenhunde durch grossartige Winterlandschaften ziehend mit nach Hause nimmt, sind unvergesslich. Und am Abend, nach atemberaubenden Schnee-Abenteuern kehren Sportlerinnen und Sportler in sympathische Skiorte zurück. Ihre Unterkünfte sind gemütliche Hotels, urige Blockhütten und hochklassige Resorts, in denen entspannte und äusserst gastfreundliche Einheimische die Gäste bewirten und umsorgen.