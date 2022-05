Mietwagenrundreisen Ostkanada

In Ostkanada einen Mietwagen zu mieten, eröffnet Ihnen herrliche Möglichkeiten, die Region rund um die kanadische Atlantikküste individuell zu erkunden. Aber auch die weiter im Landesinneren gelegenen Städte Ottawa und Montreal sind sehr reizvolle Ziele, wenn Sie in Ostkanada Mietwagentouren unternehmen. Ein Highlight jeder Reise durch den Osten Kanadas ist ein Besuch der spektakulären Niagara Falls, die auf eine faszinierende Art und Weise die Kraft der Natur deutlich werden lassen. Viele sehr ursprüngliche Wälder säumen Ihren Weg durch den Osten Kanadas und ermöglichen es Ihnen, viele Tierbeobachtungen zu tätigen. Machen Sie sich bereit für unvergessliche Begegnungen mit Bären, Elchen und Walen, welche in dieser Region leben.