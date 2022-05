Kanada Wanderferien: Die Lust am Weg

Flaches Gelände für ausgedehnte Wandertouren in Ost-Kanada

Auf Wanderferien in Ostkanada kann man im weiten flachen Gelände ausgedehnte Wandertouren machen, ohne sich körperlich zu sehr zu verausgaben. Vor allem Familien geniessen dieses Reiseziel und erleben Natur pur. Am St-Lorenz-Strom entlang zu wandern, führt die Reisenden dabei durch einmalige Wälder, deren Weite man nur erahnen kann, an bezaubernde Seen und immer wieder in rustikale Ortschaften. Je nach Trekkingroute kann man dabei die Wildheit und Ursprünglichkeit der kanadischen Weite erleben und auf Bären oder Elche treffen. Auf einer Atlantik Kanada Wandertour können die Reisespezialisten Wege aussuchen, auf denen man während der Tageswanderungen Robben und Seevögel beobachten kann. Ein Reiseexperte und Spezialist in Sachen Tourenplanung ist dabei die beste Wahl. Denn eine Wandertour, die mit den entsprechenden Zwischenhalten und Unterbringungen nach den Ansprüchen und Möglichkeiten der Reisenden geplant wird, garantiert ein einmaliges Erlebnis. Wem es beim Wandern vor allem darauf ankommt, die Natur und die unterschiedlichen Landschaften zu geniessen, für den ist Wandern in Kanada an der Ostküste die klare Empfehlung.