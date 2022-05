British Columbia Ferien

British Columbia Reisen

Natur pur erleben mit dem Spezialisten

Kaum eine andere Region in Kanada bietet sich für eine Mietwagenrundreise an, wie BC – Ihre Reisemöglichkeiten in der Provinz an der Westküste sind beinahe unbeschränkt. Während Sie Städte, kleine Gemeinden oder einsame Wildnis Regionen bereisen, logieren Sie überall in British Columbia in schönen Hotels und traumhaften Lodges. Das hervorragend ausgebaute Strassennetz und eine Vielzahl schön gelegener Campingplätze machen eine Entdeckungsreise mit dem Motorhome unvergesslich. Wenn Sie von der Westküste in Richtung Alberta, der Nachbarprovinz von British Columbia, reisen möchten, steht Ihnen mit dem luxuriösen Langstreckenzug Rocky Mountaineer ein gemächliches und genussreiches Bahnabenteuer offen. Sprechen Sie mit unseren Kanada Spezialisten, die Ihnen gerne Ihre persönliche Reiseroute zusammenstellen werden.