Quebec Reisen

Quebec fühlt sich wie ein Land in einem Land an. Die Provinz in Ostkanada ist wie eine Insel mit frankophoner sprachlicher und kultureller Identität im grossen kanadischen Meer. Natürlich ist dies Kanada mit seinem Wechselspiel aus weitläufiger Wildnis und Weltbürgertum, aber Quebecs Umarmung des Terroirs, seiner Sprache, seiner Leidenschaft für alles; vom Winterschnee über Wein bis hin zur Gastronomie, Kunst und Kultur; ist etwas anders. Ein ‘Anders’, das sowohl eindeutig nordamerikanische als auch europäische Identitäten umfasst. In Ihren Quebec Ferien erleben Sie ein ungezwungenes Nebeneinander von ‘Canadian way of life’ und französisch beeinflusstem Savoir-Vivre und Laissez-faire. Montreal und Quebec City sind geschäftige Metropolen mit einer gelungenen Mischung aus Raffinesse und Verspieltheit, aus historischen und bestens erhaltenen Vierteln, die Teile beider Städte prägen. Ausserhalb dieser weltgewandten und kultivierten Städte liegt die raue Natur der Provinz: die zerklüfteten Küsten der unberührten Gaspé-Halbinsel, die Weite der Tundra entlang der Hudson Bay und die windgepeitschte Abgeschiedenheit der Îles de la Madeleine.