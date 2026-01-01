Rundreisen im südlichen Australien vom Spezialisten
Tasmanien und Kangaroo Island
Flinders Ranges & Outback 4WD Eco Safari
ab CHF 1438.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Mittagessen in einem kleinen Outback-Städtchen geniessen, Erkunden Sie den berühmten Wilpena Pound und...
3 Tage / 2 Nächte
Great Ocean Road & Beyond
ab CHF 1387.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Twelve Apostles & London Bridge, Tower Hill Wildlife Park & Kängurus, Blue Lake & Umpherston Sinkhole,...
4 Tage / 3 Nächte
Great Ocean Road & Grampians Nationalpark
ab CHF 551.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Twelve Apostles & London Bridge, Koalas im Otway Nationalpark, Pinnacle Lookout & Grampians Gebirge,...
3 Tage / 2 Nächte
Highlights of Kangaroo Island
Preis auf Anfrage
ab/bis Adelaide
Highlights: Sie besuchen die spektakuläre Seal Bay, Inmitten zahlreicher Seelöwen einen gemütlichen Spaziergang am...
2 Tage / 1 Nächte
Kangaroo Island in Style
ab CHF 991.– / pro Person
ab/bis Kangaroo Island
Highlights: Koala-Beobachtung, Seal Bay Conservation Park, Flinders Chase Nationalpark, Feuerökologie
2 Tage / 1 Nächte
Kangaroo Island Natur & Kulinarik
ab CHF 1936.– / pro Person
ab/bis Kangaroo Island
Highlights: Koala-Beobachtung, Seal Bay Conservation Park , Flinders Chase Nationalpark, Kulinarische Erlebnisse
3 Tage / 2 Nächte
Murray River Walk & Murray River Safari
ab CHF 2673.– / pro Person
ab/bis Renmark
Highlights: Murray River & Lagunenwanderung, Sonnenaufgang im Murray Rivertal, Chowilla Creek & Feuchtgebiete,...
4 Tage / 3 Nächte
Südaustralische Impressionen
ab CHF 2975.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Great Ocean Road & Twelve Apostles, Wildtiere im Tower Hill & Blue Lake, Remarkable Rocks auf Kangaroo...
7 Tage / 6 Nächte
Tasmaniens Flora & Fauna entdecken
ab CHF 743.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Mount Field & Lake St. Clair , Cradle Mountain Nationalpark, Bay of Fires & Freycinet, Tierwelt & Natur...
6 Tage / 5 Nächte
Twelve Apostles Lodge Walk
ab CHF 1615.– / pro Person
ab/bis Melbourne
Highlights: Wanderung durch Grass Tree Wälder, Anspruchsvoller Milanesia Track, Schwimmen im Gellibrand River, Blick...
4 Tage / 3 Nächte
Ultimate Kangaroo Island - by Bus
ab CHF 648.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Seal Bay, Flinders Chase Nationalpark, Kangaroo Island Wildlife Park, False Cape Wines
3 Tage / 2 Nächte
Tasmanien Rundreisen
Kleine Insel ganz gross
Wie ein Juwel ragt die kleine Insel Tasmanien aus dem Südlichen Ozean. So ziemlich alles ist anders hier, als auf dem Festland. Und doch: viele typische Tier- und Pflanzenarten haben in Tasmanien ihre Arche Noah gefunden. Lassen Sie sich von den unzähligen Naturschönheiten des Inselstaates begeistern: Die Coles Bay im Osten ist eine fantastische Mischung von Granitfelsen, dichtem Buschland, herrlichen Wanderwegen und umwerfenden Stränden. Wineglass Bay wurde schon mehrfach als einer der zehn weltbesten Strände bezeichnet – überzeugen Sie sich selbst.
Im gebirgigen Westen trumpft die Cradle Mountain Lake St. Clair Region als UNESCO Welterbe auf. Und bei Strahan an der wilden Westküste fliesst der kristallklare Franklin River auf seinem Weg zum Ozean durch ein Mündungsgebiet, welches um ein Mehrfaches grösser ist als der Hafen von Sydney. Eine geführte Gruppenreise oder eine Mietwagenrundreise in Tasmanien lässt sich ideal mit Reisen in Victoria und South Australia verbinden – unsere Australien-Spezialisten zeigen Ihnen sehr gerne wie.
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