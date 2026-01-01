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Port Campbell, Australia

Rundreisen im südlichen Australien vom Spezialisten

Tasmanien und Kangaroo Island

Rundreisen oder geführte Gruppenreisen im Süden Australiens vermitteln Ihnen einen tollen Eindruck der vielfältigen Landschaften und Küstenregionen der Bundesstaaten Victoria, Südaustralien und Tasmanien. Melbourne ist die zweitgrösste Stadt im Land. Auf den ersten Blick mutet sie europäisch an, und doch ist sie ein Ausgangspunkt zu unzähligen typisch australischen Reiseerlebnissen. Etwa drei Fahrstunden westlich liegt die Hügelregion des Grampian Nationalparks. Herrliche Wanderwege, spektakuläre Wasserfälle und eine beeindruckende Flora und Fauna erwarten Sie hier.

Nicht nur Gruppenreisen, sondern auch Mietwagenrundreisen führen der entlang der Great Ocean Road nach Apollo Bay, Warrnambool, Mount Gambier und weiter nach Adelaide. Die südaustralische Hauptstadt ist der ideale Ausgangspunkt für Kangaroo Island. Die der Küste vorgelagerte Insel wird oft als Zoo ohne Zäune bezeichnet. Der Tierreichtum auf der Insel ist einzigartig: Koalas, Kängurus, Schnabeligel, Seelöwen, Robben, Pinguine und eine Vogelwelt so bunt wie ein Regenbogen sind hier zu Hause. In den Flinders Ranges, 500 Kilometer nördlich von Adelaide, trifft man auf einige der ältesten Felsformationen im Land.

Sie sollen seit mehr als drei Milliarden Jahren existieren. Ob Sie eine Kleingruppenreise im 4WD-Fahrzeug, eine Busrundreise mit Hotelunterkunft oder eine Mietwagenrundreise durch südliche Gebiete planen, unsere Australien-Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen tolle Reisevorschläge zu unterbreiten.

Icon map3 Tage
Flinders Ranges & Outback 4WD Eco Safari
ab CHF 1438.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Mittagessen in einem kleinen Outback-Städtchen geniessen, Erkunden Sie den berühmten Wilpena Pound und...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Great Ocean Road & Beyond
ab CHF 1387.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Twelve Apostles & London Bridge, Tower Hill Wildlife Park & Kängurus, Blue Lake & Umpherston Sinkhole,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Great Ocean Road & Grampians Nationalpark
ab CHF 551.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Twelve Apostles & London Bridge, Koalas im Otway Nationalpark, Pinnacle Lookout & Grampians Gebirge,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map2 Tage
Highlights of Kangaroo Island
Preis auf Anfrage
ab/bis Adelaide
Highlights: Sie besuchen die spektakuläre Seal Bay, Inmitten zahlreicher Seelöwen einen gemütlichen Spaziergang am...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map2 Tage
Kangaroo Island Adventure Tour
Preis auf Anfrage
ab/bis Adelaide
Highlights:
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map2 Tage
Kangaroo Island in Style
ab CHF 991.– / pro Person
ab/bis Kangaroo Island
Highlights: Koala-Beobachtung, Seal Bay Conservation Park, Flinders Chase Nationalpark, Feuerökologie
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
Kangaroo Island Natur & Kulinarik
ab CHF 1936.– / pro Person
ab/bis Kangaroo Island
Highlights: Koala-Beobachtung, Seal Bay Conservation Park , Flinders Chase Nationalpark, Kulinarische Erlebnisse
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Murray River Walk & Murray River Safari
ab CHF 2673.– / pro Person
ab/bis Renmark
Highlights: Murray River & Lagunenwanderung, Sonnenaufgang im Murray Rivertal, Chowilla Creek & Feuchtgebiete,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map7 Tage
Südaustralische Impressionen
ab CHF 2975.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Great Ocean Road & Twelve Apostles, Wildtiere im Tower Hill & Blue Lake, Remarkable Rocks auf Kangaroo...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map6 Tage
Tasmaniens Flora & Fauna entdecken
ab CHF 743.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Mount Field & Lake St. Clair , Cradle Mountain Nationalpark, Bay of Fires & Freycinet, Tierwelt & Natur...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map4 Tage
Twelve Apostles Lodge Walk
ab CHF 1615.– / pro Person
ab/bis Melbourne
Highlights: Wanderung durch Grass Tree Wälder, Anspruchsvoller Milanesia Track, Schwimmen im Gellibrand River, Blick...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Ultimate Kangaroo Island - by Bus
ab CHF 648.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Seal Bay, Flinders Chase Nationalpark, Kangaroo Island Wildlife Park, False Cape Wines
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Tasmanien Rundreisen

Kleine Insel ganz gross

Wie ein Juwel ragt die kleine Insel Tasmanien aus dem Südlichen Ozean. So ziemlich alles ist anders hier, als auf dem Festland. Und doch: viele typische Tier- und Pflanzenarten haben in Tasmanien ihre Arche Noah gefunden. Lassen Sie sich von den unzähligen Naturschönheiten des Inselstaates begeistern: Die Coles Bay im Osten ist eine fantastische Mischung von Granitfelsen, dichtem Buschland, herrlichen Wanderwegen und umwerfenden Stränden. Wineglass Bay wurde schon mehrfach als einer der zehn weltbesten Strände bezeichnet – überzeugen Sie sich selbst.

Im gebirgigen Westen trumpft die Cradle Mountain Lake St. Clair Region als UNESCO Welterbe auf. Und bei Strahan an der wilden Westküste fliesst der kristallklare Franklin River auf seinem Weg zum Ozean durch ein Mündungsgebiet, welches um ein Mehrfaches grösser ist als der Hafen von Sydney. Eine geführte Gruppenreise oder eine Mietwagenrundreise in Tasmanien lässt sich ideal mit Reisen in Victoria und South Australia verbinden – unsere Australien-Spezialisten zeigen Ihnen sehr gerne wie.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

Kataloge

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