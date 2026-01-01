Rundreisen im südlichen Australien vom Spezialisten

Rundreisen oder geführte Gruppenreisen im Süden Australiens vermitteln Ihnen einen tollen Eindruck der vielfältigen Landschaften und Küstenregionen der Bundesstaaten Victoria, Südaustralien und Tasmanien. Melbourne ist die zweitgrösste Stadt im Land. Auf den ersten Blick mutet sie europäisch an, und doch ist sie ein Ausgangspunkt zu unzähligen typisch australischen Reiseerlebnissen. Etwa drei Fahrstunden westlich liegt die Hügelregion des Grampian Nationalparks. Herrliche Wanderwege, spektakuläre Wasserfälle und eine beeindruckende Flora und Fauna erwarten Sie hier.

Nicht nur Gruppenreisen, sondern auch Mietwagenrundreisen führen der entlang der Great Ocean Road nach Apollo Bay, Warrnambool, Mount Gambier und weiter nach Adelaide. Die südaustralische Hauptstadt ist der ideale Ausgangspunkt für Kangaroo Island. Die der Küste vorgelagerte Insel wird oft als Zoo ohne Zäune bezeichnet. Der Tierreichtum auf der Insel ist einzigartig: Koalas, Kängurus, Schnabeligel, Seelöwen, Robben, Pinguine und eine Vogelwelt so bunt wie ein Regenbogen sind hier zu Hause. In den Flinders Ranges, 500 Kilometer nördlich von Adelaide, trifft man auf einige der ältesten Felsformationen im Land.

Sie sollen seit mehr als drei Milliarden Jahren existieren. Ob Sie eine Kleingruppenreise im 4WD-Fahrzeug, eine Busrundreise mit Hotelunterkunft oder eine Mietwagenrundreise durch südliche Gebiete planen, unsere Australien-Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen tolle Reisevorschläge zu unterbreiten.