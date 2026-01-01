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Flinders Ranges Nationalpark, Australia

Flinders Ranges Nationalpark vom Spezialisten

Hotels und Resorts

Diese uralte Bergkette ist eine ikonische südaustralische Umgebung. Zerklüftete Gipfel und Steilhänge erheben sich nördlich von Port Augusta und führen 400 Kilometer nördlich zum Mount Hopeless. Um die Region eingehend zu erkunden, lohnt sich die Anreise in einem 4WD-Mietfahrzeug, denn nur so gelangt man sorgenfrei zu bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten wie dem Wilpena Pound, einem über Jahrmillionen entstandenen Fels-Amphitheater gigantischen Ausmasses. Unvergesslich sind Rundflüge über diese archaische Landschaft. In diesem ursprünglichen Naturparadies wandern Emus über Outback-Pisten und Felswallabys springen von Felsbrocken zu Felsbrocken.

Für die noch immer in der Region lebenden Aborigines haben die Flinders Ranges eine grosse Bedeutung: sie sind integraler Bestandteil ihrer Dreamtime-Geschichten. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne über eine Australien Reise.

Rawnsley Park StationHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 175.– / pro Person
Flinders Ranges
Die Rawnsley Park Station befindet sich rund 430 km nördlich von Adelaide und ist mit einem 2WD-Fahrzeug erreichbar.
Arkaba HomesteadHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 662.– / pro Person
Flinders Ranges
Die Unterkunft liegt etwa 425 km nördlich von Adelaide und ist auf geteerten Strassen in rund 4.5 Stunden per...

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