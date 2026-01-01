Flinders Ranges & Outback 4WD Eco Safari ab Adelaide

1 . Tag Adelaide - Flinders Ranges Beginnen Sie Ihre Reise durch die Wildnis über Port Wakefield und Port Germein, Heimat des längsten Holzstegs der südlichen Hemisphäre. Ihr Guide führt Sie durch die Southern Flinders Ranges, vorbei an historischen Orten wie Quorn und dem Warren Gorge Conservation Park, wo Sie nach seltenen Yellow-Footed Rock Wallabies suchen, während Sie die beeindruckenden Landschaften aus dem komfortablen Allradfahrzeug geniessen. Unterwegs tauchen Sie in die faszinierende Geschichte dieser Region ein und erfahren, wie Natur und Kultur hier seit Jahrtausenden miteinander verwoben sind. Bewundern Sie die wechselnden Farben der Felsen im Licht der untergehenden Sonne und spüren Sie die stille Erhabenheit dieser uralten Landschaft.

2 . Tag Flinders Ranges Sie erkunden die Bunyeroo- und Barachina Schlucht, welche bekannt sind für ihre reiche Tierwelt und Fossilien aus dem Ediacaran. Nach einem köstlichen Picknick-Mittagessen geniessen Sie die Aussicht vom Razor Back Lookout auf die spektakuläre Outback Landschaft und beobachten dabei Kängurus, Emus und Keilschwanzadler in ihrer natürlichen Umgebung.

3 . Tag Flinders Ranges - Adelaide Beginnen Sie den Tag mit einem morgendlichen Spaziergang, um die frische Luft und die Klänge des australischen Busches zu geniessen. Auf der Rückfahrt nach Adelaide durch das malerische Clare Valley erleben Sie die vielfältige Landschaft, bevor Sie mit unvergesslichen Erinnerungen an das Outback und die Flinders Ranges zurückkehren.