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  Ayers Rock, Australien

Northern Territory Rundreisen vom Spezialisten

Magisches Top End

Das Northern Territory ist eine Region der Extreme: knapp eineinhalb Millionen Quadratkilometer gross, wohnen nicht einmal 250'000 Menschen im nördlichsten Teilstaat Australiens. Eigentlich ist es nicht einmal ein Staat, denn Teile der Verwaltung werden durch die Bundesregierung in Canberra wahrgenommen. Landschaftlich ist diese Gegend so vielfältig wie wenig andere: Vor der Küste von Darwin liegen einige von dichter tropischer Vegetation geprägte Ausseninseln wie Bathurst und Melville Island. Drei Autostunden südöstlich von Darwin befindet sich der Kakadu Nationalpark.

Er würde die Hälfte der Fläche der Schweiz bedecken. Das UNSESCO Welterbegebiet ist die Heimat grandioser Aborigine-Felsmalereien, die weit über 20'000 Jahre alt sind. Nourlangie und Ubirr Rock sind besonders bemerkenswerte Outdoor-Kunstgalerien. Westlich von Kakadu ist der Litchfield Nationalpark, der von eindrücklichen Termitenbauten und wundervollen Billabongs und Wasserfällen geprägt ist. Im Red Centre, in der Umgebung von Alice Springs, stechen insbesondere der Kings Canyon und der sagenhafte Uluru, ein mystischer Inselberg inmitten des unendlich scheinenden Outbacks, hervor.

Entdecken Sie Gegensätze und natürlichen Sehenswürdigkeiten des Northern Territory auf einer Rundreise. Besonders ideal sind geführte Kurzreisen, die Ihnen innert weniger Tage die beiden komplett unterschiedlichen Regionen auf eindrückliche Art näherbringen. Gerne unterbreiten wir Ihnen unverbindliche Vorschläge, wie Sie das Red Centre mit dem Top End bei Darwin verbinden können.

Icon map4 Tage
AAT Kings: Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon
ab CHF 1302.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: Sonnenuntergang am Uluru , Felsmalereien der Aborigines, Sonnenaufgang in den Kata Tjutas, Dot Art Malkurs
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Kakadu & Katherine Gorge (Trockenzeit) (AAT Kings)
ab CHF 1429.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Guluyambi Cultural Cruise, Geführte Wanderung in Burrungkuy, NitNit Dreaming Cruise, Baden in den Hot...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Kakadu 4WD Adventure
ab CHF 1319.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Felskunst & spirituelle Geschichten , Sonnenuntergangs-Bootsfahrt auf dem Yellow Water Billabong,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map5 Tage
Kakadu, Arnhem Land & Cobourg Peninsula
ab CHF 4837.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Salzwasserkrokodile sowie zahlreiche Vögel beobachten, Besuch des Kakadu Nationalparks, Wunderschöne...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Top End & Arnhem Land Adventure
ab CHF 1198.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Exklusive Führung im Arnhem Land, Besuch der imposanten Jim Jim Falls, Erkundung der Nitmiluk-Schlucht,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Uluru & Kata Tjuta Experience (AAT Kings)
ab CHF 796.– / pro Person
ab/bis Ayers Rock
Highlights: Sonnenuntergang über dem Ayers Rock , Spaziergang durch The Valley oft he Winds, Heilige Stätten der...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Uluru Adventure
ab CHF 629.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: Stopp bei einer authentischen Kamelfarm, Besuch der faszinierenden Kata Tjuta , Wanderung zum...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Uluru, Kings Canyon, West MacDonnell Ranges
ab CHF 873.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: Uluru bei Sonnenuntergang , Kata Tjuta, Kings Canyon, Standley Chasm
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Red Centre Rundreisen

Uluru, eine Wiege der Aboriginalkultur

Auf Northern Territory Rundreisen sind Sie bequem unterwegs und werden fachkundig begleitet von lokalen Reiseleitern, die Sie zu den Höhepunkten im Norden Australiens führen. Ayers Rock, oder Uluru, ist für die Ureinwohner der Region ein Heiligtum, vergleichbar mit einem Schrein. Die Geschichten ihrer Traumzeit erklärt Ihnen die Reiseleitung ebenso wie die überraschend vielfältige Flora und Fauna im unwirtlichen Outback des Northern Territory. Von Yulara, einer kleinen Siedlung mit Hotels, Läden und dem Nationalpark-Hauptquartier beim Uluru führt die Mereenie Loop Road durch Teile des Hügelzugs der Western McDonnell Ranges.

Hier eröffnen sich Ihnen einige der schönsten Impressionen des Red Centre – halten Sie Ihre Kamera schussbereit. Auf dem Weg in die Wüstenstadt Alice Springs liegt die wundervolle Glen Helen Gorge. Besonders eindrücklich ist diese tief in den ockerfarbenen Sandstein geschnittene Schlucht nach Regenfällen, wenn sich die steil aufragenden Felswände auf der Wasseroberfläche des Finke River spiegeln. Die kontrastreichen Landschaften und Nationalparks auf einer Red Centre Rundreise kennenzulernen, ist ein Höhepunkt jeder Australienreise.

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