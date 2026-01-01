Northern Territory Rundreisen vom Spezialisten
Magisches Top End
AAT Kings: Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon
ab CHF 1302.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: Sonnenuntergang am Uluru , Felsmalereien der Aborigines, Sonnenaufgang in den Kata Tjutas, Dot Art Malkurs
4 Tage / 3 Nächte
Kakadu & Katherine Gorge (Trockenzeit) (AAT Kings)
ab CHF 1429.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Guluyambi Cultural Cruise, Geführte Wanderung in Burrungkuy, NitNit Dreaming Cruise, Baden in den Hot...
4 Tage / 3 Nächte
Kakadu 4WD Adventure
ab CHF 1319.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Felskunst & spirituelle Geschichten , Sonnenuntergangs-Bootsfahrt auf dem Yellow Water Billabong,...
3 Tage / 2 Nächte
Kakadu, Arnhem Land & Cobourg Peninsula
ab CHF 4837.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Salzwasserkrokodile sowie zahlreiche Vögel beobachten, Besuch des Kakadu Nationalparks, Wunderschöne...
5 Tage / 4 Nächte
Top End & Arnhem Land Adventure
ab CHF 1198.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Exklusive Führung im Arnhem Land, Besuch der imposanten Jim Jim Falls, Erkundung der Nitmiluk-Schlucht,...
5 Tage / 4 Nächte
Uluru & Kata Tjuta Experience (AAT Kings)
ab CHF 796.– / pro Person
ab/bis Ayers Rock
Highlights: Sonnenuntergang über dem Ayers Rock , Spaziergang durch The Valley oft he Winds, Heilige Stätten der...
3 Tage / 2 Nächte
Uluru Adventure
ab CHF 629.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: Stopp bei einer authentischen Kamelfarm, Besuch der faszinierenden Kata Tjuta , Wanderung zum...
3 Tage / 2 Nächte
Uluru, Kings Canyon, West MacDonnell Ranges
ab CHF 873.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: Uluru bei Sonnenuntergang , Kata Tjuta, Kings Canyon, Standley Chasm
4 Tage / 3 Nächte
Red Centre Rundreisen
Uluru, eine Wiege der Aboriginalkultur
Auf Northern Territory Rundreisen sind Sie bequem unterwegs und werden fachkundig begleitet von lokalen Reiseleitern, die Sie zu den Höhepunkten im Norden Australiens führen. Ayers Rock, oder Uluru, ist für die Ureinwohner der Region ein Heiligtum, vergleichbar mit einem Schrein. Die Geschichten ihrer Traumzeit erklärt Ihnen die Reiseleitung ebenso wie die überraschend vielfältige Flora und Fauna im unwirtlichen Outback des Northern Territory. Von Yulara, einer kleinen Siedlung mit Hotels, Läden und dem Nationalpark-Hauptquartier beim Uluru führt die Mereenie Loop Road durch Teile des Hügelzugs der Western McDonnell Ranges.
Hier eröffnen sich Ihnen einige der schönsten Impressionen des Red Centre – halten Sie Ihre Kamera schussbereit. Auf dem Weg in die Wüstenstadt Alice Springs liegt die wundervolle Glen Helen Gorge. Besonders eindrücklich ist diese tief in den ockerfarbenen Sandstein geschnittene Schlucht nach Regenfällen, wenn sich die steil aufragenden Felswände auf der Wasseroberfläche des Finke River spiegeln. Die kontrastreichen Landschaften und Nationalparks auf einer Red Centre Rundreise kennenzulernen, ist ein Höhepunkt jeder Australienreise.
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