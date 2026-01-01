Great Ocean Road & Grampians Nationalpark ab Melbourne

1 . Tag Melbourne – Great Ocean Road Sie starten Ihr Abenteuer in Melbourne und fahren zusammen mit Ihren Mitreisenden im klimatisierten Kleinbus zur spektakulären Great Ocean Road. Unterwegs erleben Sie die einzigartigen Surfstrände in Torquay und bei Apollo Bay. Sie machen eine geführte Wanderung durch den üppigen Regenwald im Otway Nationalpark und sehen mit etwas Glück Koalas in ihrer natürlichen Umgebung. Zudem haben Sie immer wieder einen atemberaubenden Blick auf die steile Küste und das glitzernde Meer. Die aussergewöhnlichen Felsformationen, wie die «Twelve Apostles» und die «London Bridge» entlang der Shipwrek Coast, runden diesen erlebnisreichen Tag ab.

2 . Tag Great Ocean Road – Grampians N.P. Am Morgen besuchen Sie das Tower Hill Conservation Reserve, ein eindrückliches Gebiet vulkanischen Ursprungs. Diese Gegend ist reich an Aboriginal Geschichte und es gibt verschiedene endemische Tiere. Später wandern Sie rund 4.5 km zum bekannten Pinnacle Lookout mit wundervoller Aussicht über das Grampians Gebirge. Halten Sie Ausschau nach Emus, Echidnas, Wallabys und den vielen Vögeln. Am Abend geniessen Sie ein traditionelles Aussie BBQ.

3 . Tag Grampians N.P. – Adelaide Heute unternehmen Sie kurze Wanderungen von ungefähr 2 km zum Fuss der spektakulären «Mackenzie» Wasserfällen und danach zu den bekannten Aussichtspunkten «Boroka Lookout» und «The Balconies». Nach diesen intensiven Tagen voller interessanter Erkundungen entlang der Küste und in den Bergen fahren Sie über die westlichen Hochebenen von Victoria, über die Staatengrenze nach Südaustralien und weiter nach Adelaide, wo Sie am Abend ankommen.