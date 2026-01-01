Kangaroo Island in Style ab Kangaroo Island

Heute lernen Sie das entspannte Inselleben bei einer Tasse Tee mit hausgemachten Leckereien kennen, bevor Sie durch hohe Eukalyptusbäume spazieren, in denen Koalas dösen. Fahren Sie durch das fruchtbarste Land der Insel zur Nordküste und wandern Sie mit Ihrem Führer durch den Busch. Entdecken Sie die Tierwelt, darunter seltene Wallabys und einheimische Kängurus, und lernen Sie mehr über die Spuren, die Sie finden. Geniessen Sie ein köstliches Mittagessen in einem privaten Buschcamp. Anschliessend unternehmen Sie im Seal Bay Conservation Park eine private Tour zu den Seelöwen. Beobachten Sie die Jungtiere beim Spielen und erfahren Sie mehr über ihre Brutbiologie.

Kangaroo Island

Sie fahren heute durch eine vom Feuer 2019 betroffene Landschaft, welche sich nach den ersten Winterregenfällen schnell erholt hat. Erfahren Sie mehr über die Feuerökologie und wie die Natur mit Feuer umgeht. Einige der einheimischen Pflanzenarten blühen nur nach einem Feuer! Im Flinders Chase National Park erkunden Sie die massiven Remarkable Rocks, eine Naturskulptur, die auf einer ins Meer abfallenden Granitkuppel thront.

Ein elegantes Picknick- Mittagessen geniessen Sie im Busch oder, wenn das Wetter es zulässt, auf einer spektakulären Klippe. Zum Mittagessen gibt es mariniertes, pochiertes Hühnchen, Salate, Käse und dazu Wein, Bier, Softdrinks und Quellwasser. Ein weiterer Beweis für die Kraft der Dünung des Südlichen Ozeans ist der Admirals Arch - eine Küstengrotte, die einer grossen Kolonie von Langnasenrobben einen Unterschlupf bietet.