Murray River Walk & Murray River Safari ab Renmark

1 . Tag Adelaide – Headings Cliffs (Wanderung ca. 12 km) Sie fahren rund 14 km auf dem Murray River zum Beginn der Wanderroute und entdecken die Lagunen, welche Zufluchtsorte für Wasservögel sind. Sie erfahren mehr über den Standort eines japanischen zweite Weltkrieg Internierungslager und überqueren Bäche, welche die Red Gum Wälder und Buchsbaumwälder speisen. Ein sanfter Aufstieg über die Klippen gibt den Blick frei auf die riesige Murray River-Aue.

2 . Tag Headings Cliffs – Chowilla Creek (Wanderung ca. 14 km) Heute wandern Sie über einen sanften Hang zum Murray Rivertal, um einen spektakulären Sonnenaufgang zu erleben. Zurück auf dem Hausboot geniessen Sie Ihr Frühstück. Machen Sie sich erneut auf den Weg und entdecken Sie aboriginale-Kanubäume, riesige rote Eukalyptuswälder und kleine Inseln entlang des grünen Amazon Creek.

3 . Tag Chowilla Creek – Bunyip Reach Cliffs (Wanderung ca. 10 km) Sie erwachen mit dem Nebel auf dem Wasser und geniessen ein schmackhaftes Frühstück, bevor Sie zum Chowilla Creek Environmental Regulator fahren, um etwas über die ökologische Bewässerung zu erfahren. Anschliessend wandern Sie entlang des Chowilla Creeks, durch Feuchtgebiete und besuchen den 1960 errichteten Chowilla Damm.

4 . Tag Bunyip Reach Cliffs – Renmark (Optionale Wanderung ca. 2 km) Nach dem Frühstück spazieren Sie zwei Kilometer entlang des Flusses, bevor Sie durch die Schleuse flussabwärts die innovative Wilkadene Woolshed Brewery erreichen, welche in einem 100 Jahre alten Schafstall untergebracht ist. Von hier fahren Sie mit dem Bus zurück nach Renmark.