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Grampians Nationalpark, Australia

Grampians Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Hotels und Resorts

Die Grampians, die aus der westlichen Ebene aufsteigen und auf Buschwanderer, Bergsteiger und Naturliebhaber wie ein Magnet wirken, sind eines der bedeutendsten natürlichen und kulturellen Merkmale des Bundesstaates Victoria. Die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt, einzigartige Felsformationen, die Felskunst der Aborigines, ein ausgedehntes Netz von Wanderwegen und Buschcampingplätzen sowie spektakuläre Aussichtspunkte bieten für jeden etwas. Die einheimischen Ureinwohner und traditionellen Hüter dieses Landes nannten die Berge Gariwerd - in ihrer Sprache bedeutet ‘gari’ spitzer Berg und ‘wird’ Schulter.

Die Grampians können beispielsweise in einer Mietwagenrundreise entlang der Great Ocean Road zwischen Adelaide und Melbourne eingeschlossen werden. Der Abstecher von der grossartigen Küstenstrasse ins gebirgige Hinterland lohnt sich. Sie möchten den Süden Australiens entdecken? Dann kontaktieren Sie unsere Australien-Spezialisten.

Meringa Springs Small Luxury LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Grampians Nationalpark - Wartook Valley
Die Lodge ist drei Fahrstunden westlich von Melbourne im pittoresken Wartook Tal am Rande des Grampians Nationalparks...
DULCHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 168.– / pro Person
Grampians Nationalpark - Wartook Valley
Die modernen DULC Cabins liegen inmitten der ruhigen Natur der Grampians und nur fünf Autominuten von Halls Gap.

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