Great Ocean Road & Beyond ab Melbourne

1 . Tag Melbourne – Port Campbell Sie erkunden Küstenlandschaften, besuchen den Bells Beach, sehen Kängurus in freier Wildbahn und erfahren die Geschichte am Memorial Arch. Nach Stopps in Lorne und Wye River geht es weiter zu den «Twelve Apostles», wo Sie die beeindruckenden Felsformationen besichtigen. Übernachtung in Port Campbell.

2 . Tag Port Campbell – Port Fairy Am Morgen besuchen Sie die «Twelve Apostles» oder machen optional einen Hubschrauberflug (kostenpflichtig). Weiter geht es zur London Bridge und zur Bay of Islands, bevor Sie nach Warrnambool fahren. Nach dem Mittagessen erkunden Sie den Tower Hill Wildlife Park auf einer interaktiven Tour. Übernachtung in Port Fairy.

3 . Tag Port Fairy – Naracoorte Heute fahren Sie nach Portland und geniessen den Panoramablick vom Cape Nelson Lighthouse. Nach einer Fahrt durch Kiefernwälder folgt die Mittagspause in Nelson. Eintreffen in Mount Gambier, wo Sie den Blue Lake und das Umpherston Sinkhole, einen magischen versunkenen Garten, besuchen. Danach geht es nach Penola, wo Sie dessen Sehenswürdigkeiten erkunden. Übernachtung in Naracoorte, wo das preisgekrönte Highlander Restaurant zum Abendessen einlädt.

4 . Tag Naracoorte – Adelaide Fahrt durch die Coonawarra-Weinberge, bekannt für ihren Cabernet Sauvignon. Danach führt eine geführte Tour durch die Naracoorte Caves, eine bedeutende Fossilienfundstätte. Nach einer Fährüberfahrt über den Murray River geniessen Sie ein Mittagessen in der Bremerton Winery. Weiter geht es nach Strathalbyn und zum historischen, deutschen Dorf, Hahndorf. Der Tag endet mit einem Blick vom Mt. Lofty Summit auf Adelaide.