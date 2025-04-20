1 . Tag Melbourne – Warrnambool Sie sind auf dem Weg zur Great Ocean Road, einer sich schlängelnden Küstenstrasse, die zu den epischsten Reisen der Welt zählt. Auf einer Länge von 240 Kilometern können Sie Kalksteinfelsen wie die Twelve Apostles, die Loch Ard Gorge und die London Bridge bestaunen. Dann durchqueren Sie den zum Weltnaturerbe gehörenden Regenwald, fahren an unberührten Küstenbuchten vorbei und passieren verschlafene Städtchen wie Lorne und Apollo Bay. Heute Abend treffen Sie sich mit Ihren Mitreisenden zu einem Willkommensdinner.

2 . Tag Warrnambool – Naracoorte Die Reise führt Sie durch das Tower Hill Wildlife Reserve, einem erloschenen Vulkankrater, wo Sie Emus und Koalas sehen können. Noch mehr vulkanische Geschichte erwartet Sie in Mt. Gambier, wo sich der kraterfüllende Blue Lake befindet. In der Weinregion Coonawarra probieren Sie Weltklasse Cabernet Sauvignon, Shiraz oder Merlot. Die Alexandra-Höhle von Naracoorte, Ihr letztes Abenteuer für heute, ist ein Labyrinth aus zarten, nadelartigen Stalaktiten und massiven, gewundenen Säulen.

3-4 . Tag Naracoorte – Kangaroo Island Sie fahren über die malerische Fleurieu- Halbinsel mit geschwungenen Hügeln, schroffen Felskuppen und sandigen Stränden zur hübschen Ortschaft Victor Harbor und dann weiter nach Cape Jervis. Von hier setzen Sie mit der Fähre in ca. 45 Minuten nach Kangaroo Island über. Die drittgrösste Insel Australiens ist wegen ihrer vielfältigen Tierwelt auch als „Zoo ohne Zäune” bekannt. Im Hotel steht später noch das gemeinsame Abendessen auf dem Programm. Die Erkundung der 145 km langen Insel führt Sie am nächsten Tag in den Flinders Chase-Nationalpark, mit dem Admirals Arch und seiner grossen Kolonie wilder Pelzrobben, dem Leuchtturm am Cape du Couedic und den spektakulären Remarkable Rocks. Im Hanson Bay Wildlife Sanctuary treffen Sie auf Kängurus, Wallabies, Echidnas und Possums, bevor Sie mit einem Ranger zu einer Seelöwen-Kolonie am Strand der Seal Bay spazieren. Den Tag beenden Sie mit einer Verkostung in Kangaroo Islands einziger Brauerei.

5 . Tag Kangaroo Island – Adelaide Zurück auf dem Festland reisen Sie nach Adelaide. Nach einer Stadtrundfahrt durch Südaustraliens Hauptstadt haben Sie Zeit zur freien Verfügung, um die „Stadt der Kirchen“ mit stilvollen alten Gebäuden, gepflegten Parks und dem Botanischen Garten zu erkunden.

6 . Tag Barossa Valley Heute besuchen Sie die Adelaide Hills, Hahndorf, die älteste deutsche Siedlung Australiens sowie das Barossa Valley. Sie kommen in den Genuss der reichhaltigen Küche und der exzellenten Weine, für die dieser Teil des Bundesstaates bekannt ist. Kehren Sie durch eine Landschaft mit Steinhäusern und Olivenhainen nach Adelaide zurück und geniessen Sie ein Abschiedsessen im höchstgelegenen Restaurant von Adelaide.

7 . Tag Adelaide Die Rundreise endet nach dem Frühstück und Sie geniessen noch freie Zeit bis zu Ihrem Flughafentransfer.