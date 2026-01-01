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Kalbarri Nationalpark, Australien

Die Highlights in Westaustralien

Westaustralien Rundreisen vom Spezialisten

Westaustralien ist gross, riesig sogar: der Bundesstaat macht einen Drittel der gesamten Landesfläche aus und ist damit mehr als einundsechzig Mal so gross wie die Schweiz. Schon alleine dieser Grösse wegen eignen sich Kurzrundreisen, um Westaustraliens einzigartige Landschaften und seine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt zu erleben. Im Norden finden Sie die wilde Schönheit der Kimberley-Region, die man mit 4WD-Fahrzeugen erkundet. Im Nordwesten liegt das zweitgrösste Korallenriff im Land, das artenreiche Ningaloo Reef.

Im Hinterland der Hauptstadt Perth erstreckt sich über Hunderte Kilometer der ‘Wheat Belt’, ein riesiges Agrargebiet, auf welchem Getreide mit industriellen Massstäben angebaut wird. Im äussersten Südwesten erreichen Sie das herrliche Weingebiet von Margaret River – besuchen Sie eine lokale Kellerei und verkosten Sie hochklassige Weine der Region. Entlang der Südküste, zwischen den Hafenstädtchen Albany und Esperance, erreichen Sie einige der schönsten Strände Australiens. Lucky Bay im Cape Le Grand Nationalpark wurde sogar schon als einer der zehn weltbesten Strände ausgezeichnet. Eine Auswahl an Kurzrundreisen in Westaustralien finden Sie hier. Wir beraten Sie gerne dazu.

Icon map7 Tage
Australiens Westküste entdecken
ab CHF 1135.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Pinnacles Desert, Kalbarri Nationalpark , Monkey Mia, Ningaloo Reef und Cape Range Nationalpark
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map2 Tage
Bungle Bungle Overnight Explorer
ab CHF 1475.– / pro Person
ab/bis Kununurra
Highlights: Rundflug , Wanderung durch die Bienenkorb-Kuppeln, Sonnenuntergang in East Kimberley, Echidna Chasm...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
Dirk Hartog Island Eco Lodge
ab CHF 688.– / pro Person
ab/bis Denham
Highlights: Marine Safari rund um Dirk Hartog Island, Sundowner mit Insel-Gin, 4WD-Ausflug zu den Blow Holes,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map7 Tage
Highlights des Westens ab Broome
Preis auf Anfrage
ab Broome bis Darwin
Highlights: Atemberaubende Kimberley Region, Spektakulärer Flug zu den faszinierenden Bungle Bungles, Erkundungstour...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map8 Tage
Highlights des Westens ab Perth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Broome
Highlights: Abwechslungsreiche Küstenregion, Den spektakulären Karijini Nationalpark geniessen, Atemberaubende Ausblicke
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map4 Tage
Margaret River Cape to Cape Wanderung
ab CHF 2491.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Smiths Beach, Cape Naturaliste, Boranup Karri Forest, Wilyabrup-Klippen
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map2 Tage
Mitchell Falls Discovery
ab CHF 2628.– / pro Person
ab/bis Kununurra
Highlights: Mitchell Falls Wanderung, Helikoptertransfer , Mitchell Falls Wilderness Lodge, Panoramaflug nach Kununurra
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map4 Tage
Outback Coast
ab CHF 1643.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Delfine bei Monkey Mia, Namburg Nationalpark und seine mondähnlichen Kalksteine, UNESCO-Welterbe Shark...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Southern Experience
ab CHF 1264.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Tree Top Walk im Tal der Giganten, Albany und Mount Clarence, Natural Bridge und The Gap, Wave Rock in Hyden
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

On the road again

Unterwegs in Westaustralien

Wenn Sie im westaustralischen Frühling auf einer Busrundreise unterwegs sind, haben Sie die gute Chance, das einzigartige Spektakel der Wildblumen zu sehen. Westaustralien ist die Heimat von mehr als 12'000 endemischen Wildblumenarten; ein Weltrekord. Nach kräftigem Winterregen blühen über Nacht Tausende Quadratkilometer als leuchtende Blumenteppiche auf und kreieren ein einzigartiges Naturspektakel. Bei Monkey Mia und dem UNESCO Welterbegebiet der Shark Bay kommen Sie von Angesicht zu Angesicht mit wilden Delphinen, die hier beinahe jeden Morgen Reisende aus aller Welt zu begrüssen scheinen.

Mietwagenrundreisen oder Ferien im Wohnmobil sind perfekt für Westaustralien. Mit Ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein bedeutet, dass Sie überall und jederzeit nach Ihren Wünschen stoppen können. Ob Sie sich einer geführten Rundreise anschliessen möchten oder lieber individuell losziehen – eine Reise durch Westaustralien wird auch Sie begeistern.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien in Australien

Exklusive Resorts zum Entspannen an den schönsten Stränden Australiens

Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

Honeymoon Australien

Romantische Flitterwochen in Down Under

Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

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