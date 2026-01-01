Die Highlights in Westaustralien
Westaustralien Rundreisen vom Spezialisten
Australiens Westküste entdecken
ab CHF 1135.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Pinnacles Desert, Kalbarri Nationalpark , Monkey Mia, Ningaloo Reef und Cape Range Nationalpark
7 Tage / 6 Nächte
Bungle Bungle Overnight Explorer
ab CHF 1475.– / pro Person
ab/bis Kununurra
Highlights: Rundflug , Wanderung durch die Bienenkorb-Kuppeln, Sonnenuntergang in East Kimberley, Echidna Chasm...
2 Tage / 1 Nächte
Dirk Hartog Island Eco Lodge
ab CHF 688.– / pro Person
ab/bis Denham
Highlights: Marine Safari rund um Dirk Hartog Island, Sundowner mit Insel-Gin, 4WD-Ausflug zu den Blow Holes,...
3 Tage / 2 Nächte
Highlights des Westens ab Broome
Preis auf Anfrage
ab Broome bis Darwin
Highlights: Atemberaubende Kimberley Region, Spektakulärer Flug zu den faszinierenden Bungle Bungles, Erkundungstour...
7 Tage / 6 Nächte
Highlights des Westens ab Perth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Broome
Highlights: Abwechslungsreiche Küstenregion, Den spektakulären Karijini Nationalpark geniessen, Atemberaubende Ausblicke
8 Tage / 7 Nächte
Margaret River Cape to Cape Wanderung
ab CHF 2491.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Smiths Beach, Cape Naturaliste, Boranup Karri Forest, Wilyabrup-Klippen
4 Tage / 3 Nächte
Mitchell Falls Discovery
ab CHF 2628.– / pro Person
ab/bis Kununurra
Highlights: Mitchell Falls Wanderung, Helikoptertransfer , Mitchell Falls Wilderness Lodge, Panoramaflug nach Kununurra
2 Tage / 1 Nächte
Outback Coast
ab CHF 1643.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Delfine bei Monkey Mia, Namburg Nationalpark und seine mondähnlichen Kalksteine, UNESCO-Welterbe Shark...
4 Tage / 3 Nächte
Southern Experience
ab CHF 1264.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Tree Top Walk im Tal der Giganten, Albany und Mount Clarence, Natural Bridge und The Gap, Wave Rock in Hyden
3 Tage / 2 Nächte
On the road again
Unterwegs in Westaustralien
Wenn Sie im westaustralischen Frühling auf einer Busrundreise unterwegs sind, haben Sie die gute Chance, das einzigartige Spektakel der Wildblumen zu sehen. Westaustralien ist die Heimat von mehr als 12'000 endemischen Wildblumenarten; ein Weltrekord. Nach kräftigem Winterregen blühen über Nacht Tausende Quadratkilometer als leuchtende Blumenteppiche auf und kreieren ein einzigartiges Naturspektakel. Bei Monkey Mia und dem UNESCO Welterbegebiet der Shark Bay kommen Sie von Angesicht zu Angesicht mit wilden Delphinen, die hier beinahe jeden Morgen Reisende aus aller Welt zu begrüssen scheinen.
Mietwagenrundreisen oder Ferien im Wohnmobil sind perfekt für Westaustralien. Mit Ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein bedeutet, dass Sie überall und jederzeit nach Ihren Wünschen stoppen können. Ob Sie sich einer geführten Rundreise anschliessen möchten oder lieber individuell losziehen – eine Reise durch Westaustralien wird auch Sie begeistern.
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