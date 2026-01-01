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Daintree & Cape Tribulation, Australia

Queensland Rundreisen vom Spezialisten

Wo das Korallenriff auf den Regenwald trifft

Rundreisen in Queensland sind der beste Weg, um den zweitgrössten australischen Bundesstaat zu erkunden. Brisbane ist die quirlige Hauptstadt im Süden – und ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Entdeckungsreise. Drei Stunden nördlich liegt die unter UNESCO Welterbe-Status stehende Fraser Island. Dieses einmalige Naturparadies ist die weltgrösste Sandinsel und Heimat einer grossen Dingo-Population. Der Strand an der Ostküste der Insel ist so langgestreckt und flach, dass Piloten dort ihre Kleinflugzeuge landen und starten.

Im Hinterland der Südküste gibt es Regenwald in den gemässigten Zonen von Queensland. Im Lamington Nationalpark finden sich einige der ältesten Pflanzenarten Australiens. Im Norden, bei Cairns und Townsville, reicht der dichte tropische Regenwald bis an den Stadtrand. Aber diese Millionen Jahre alten Wälder erstrecken sich auch bis an die perfekten Sandstrände von Cape Tribulation und Daintree.

Und ein paar wenige Meter vom Ufer entfernt beginnt eines der wohl grössten Naturwunder der Welt: das sagenhafte Great Barrier Reef. Queensland ist ein tropisches Wunderland. Brechen Sie auf zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise – wir beraten Sie gerne!

Icon map8 Tage
Cape York Safari
Preis auf Anfrage
ab/bis Cairns
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Cape York Safari Fly/Drive
ab CHF 3318.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Cape York, Fruit Bat Falls, Cooktown, Cape Tribulation
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map2 Tage
Idyllic Whitsunday Island Sailing Adventure
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights: Geführter Spaziergang zum Hill Inlet Lookout, Abstieg zum Whitehaven Beach, Schnorcheln in einer...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map2 Tage
K'gari (Fraser Island) Highlights Tour
ab CHF 461.– / pro Person
ab/bis Hervey Bay
Highlights: 4WD-Abenteuer über Sandpisten, Baden im kristallklaren Lake McKenzie, Farbenpracht der Pinnacles,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
K'gari Highlights
ab CHF 572.– / pro Person
ab/bis River Heads
Highlights: 4WD-Tour zu K'gari's Naturwundern, Schwimmen im Lake McKenzie, Maheno-Wrack & Eli Creek erleben,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
K'gari Walking Tours
ab CHF 2022.– / pro Person
ab/bis Hervey Bay
Highlights: Lake Garawongera, Valley of the Giants, Lake Boomanjin, Lake McKenzie
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
K'gari – Kingfisher Bay Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis River Heads
Highlights:
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map2 Tage
Reef Sleep
ab CHF 293.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights: Schnorcheln im Hardy Reef, Übernachtung im Reefbed unter Sternen, Glasbodenboot &...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map5 Tage
Scenic Rim Trail
ab CHF 2140.– / pro Person
ab/bis Scenic Rim Region
Highlights: Mistake Mountain Range, Gondwana-Regenwälder, Valley of the Giants, Bare Rock
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Tauchen im Great Barrier Reef

Unterwasser-Paradies in Blautönen

Das weltbekannte Great Barrier Reef ist so unermesslich gross, dass es als einziges Lebewesen der Welt vom Mond sichtbar ist. Die Artenvielfalt unter Wasser ist verblüffend: Hunderte Korallen- und Fischarten tummeln sich entlang des 2'000 Kilometer langen Unterwasser-Nationalparks. Wenn Sie auf einer Queensland Rundreise unterwegs sind, können Sie diese Vielfalt auf einem Schnuppertauchgang oder beim Schnorcheln entdecken. Auch im nördlichen Teil von Queensland sind die Kultur und beeindruckende Lebensweise der Ureinwohner präsent.

Im Quinkan Country nördlich von Cairns haben Sie die Möglichkeit, auf geführten Rundreisen einige der wichtigsten Aboriginal Felsmalereien Australiens zu besichtigen. Sind Sie lieber unabhängig unterwegs und erkunden Ihr Ferienziel auf eigene Faust? Dann empfehlen wir Ihnen auch unsere Mietwagenrundreisen in Queensland.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Great Barrier Reef

Schnorcheln und tauchen Sie am grössten Korallenriff der Welt

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Australien Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Hotels mit zahlreichen Angeboten für Kinder

Wassersport in Australien

Die unvergleichliche Unterwasserwelt Australiens erleben

Reiseinformationen

Tipps und alle wichtigen Informationen für Ihre perfekten Ferien in Australien

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