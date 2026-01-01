Queensland Rundreisen vom Spezialisten
Wo das Korallenriff auf den Regenwald trifft
Cape York Safari Fly/Drive
ab CHF 3318.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Cape York, Fruit Bat Falls, Cooktown, Cape Tribulation
7 Tage / 6 Nächte
Idyllic Whitsunday Island Sailing Adventure
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights: Geführter Spaziergang zum Hill Inlet Lookout, Abstieg zum Whitehaven Beach, Schnorcheln in einer...
2 Tage / 1 Nächte
K'gari (Fraser Island) Highlights Tour
ab CHF 461.– / pro Person
ab/bis Hervey Bay
Highlights: 4WD-Abenteuer über Sandpisten, Baden im kristallklaren Lake McKenzie, Farbenpracht der Pinnacles,...
2 Tage / 1 Nächte
K'gari Highlights
ab CHF 572.– / pro Person
ab/bis River Heads
Highlights: 4WD-Tour zu K'gari's Naturwundern, Schwimmen im Lake McKenzie, Maheno-Wrack & Eli Creek erleben,...
3 Tage / 2 Nächte
K'gari Walking Tours
ab CHF 2022.– / pro Person
ab/bis Hervey Bay
Highlights: Lake Garawongera, Valley of the Giants, Lake Boomanjin, Lake McKenzie
4 Tage / 3 Nächte
Reef Sleep
ab CHF 293.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights: Schnorcheln im Hardy Reef, Übernachtung im Reefbed unter Sternen, Glasbodenboot &...
2 Tage / 1 Nächte
Scenic Rim Trail
ab CHF 2140.– / pro Person
ab/bis Scenic Rim Region
Highlights: Mistake Mountain Range, Gondwana-Regenwälder, Valley of the Giants, Bare Rock
5 Tage / 4 Nächte
Tauchen im Great Barrier Reef
Unterwasser-Paradies in Blautönen
Das weltbekannte Great Barrier Reef ist so unermesslich gross, dass es als einziges Lebewesen der Welt vom Mond sichtbar ist. Die Artenvielfalt unter Wasser ist verblüffend: Hunderte Korallen- und Fischarten tummeln sich entlang des 2'000 Kilometer langen Unterwasser-Nationalparks. Wenn Sie auf einer Queensland Rundreise unterwegs sind, können Sie diese Vielfalt auf einem Schnuppertauchgang oder beim Schnorcheln entdecken. Auch im nördlichen Teil von Queensland sind die Kultur und beeindruckende Lebensweise der Ureinwohner präsent.
Im Quinkan Country nördlich von Cairns haben Sie die Möglichkeit, auf geführten Rundreisen einige der wichtigsten Aboriginal Felsmalereien Australiens zu besichtigen. Sind Sie lieber unabhängig unterwegs und erkunden Ihr Ferienziel auf eigene Faust? Dann empfehlen wir Ihnen auch unsere Mietwagenrundreisen in Queensland.
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