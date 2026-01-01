Ultimate Kangaroo Island - by Bus ab Adelaide

1 . Tag Adelaide - Kangaroo Island Sie werden von Ihrem Hotel in Adelaide abgeholt und zur Fährstation, für Ihre Überfahrt nach Kangaroo Island, gefahren. Dort werden Sie von Ihrer Reiseleitung erwartet und Sie fahren zur Seal Bay, wo Sie Seelöwen am Strand beobachten. Nach dem Mittagessen geht es weiter in den Flinders Chase Nationalpark mit den bekannten Felsformationen der Remarkable Rocks sowie dem Admirals Arch. Der Tag endet mit dem Besuch des Kangaroo Island Wildlife Park. Danach werden Sie zum Hotel gefahren.

2 . Tag Kangaroo Island oder Kangaroo Island - Adelaide Nach dem Frühstück lernen Sie die Raubvögel von Australien bei einer Präsentation kennen. Danach fahren Sie zur Emu Ridge Eukalyptus Destillerie, wo Sie, nebst dem Mittagessen, auch lokale Produkte kaufen können. Nach dem Besuch einer Honigfarm geht es zur Pennington Bay, einem spektakulären Strandabschnitt. Dieser Tag endet mit dem Besuch der False Cape Wines Cellar Door, wo Sie die Aussicht während einer Weinverkostung geniessen können.



2 Tages Variante:

Bei der 2-Tage-Variante fahren Sie abends per Fähre und Bus zurück nach Adelaide.

3 . Tag Kangaroo Island - Adelaide Sie kehren am Morgen per Schiff und Bus nach Adelaide zurück.