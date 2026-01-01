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Ultimate Kangaroo Island - by Bus ab Adelaide

Entdecken Sie die Highlights von Kangaroo Island auf einer Busrundreise und wählen Sie zwischen 1 oder 2 Nächten auf der Insel sowie zwischen 3 Unterkunftsmöglichkeiten.

Reisedaten
Täglich
Ultimate Kangaroo Island - by Bus ab Adelaide
ab CHF 648.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights:
- Seal Bay
- Flinders Chase Nationalpark
- Kangaroo Island Wildlife Park
- False Cape Wines
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Adelaide - Kangaroo Island

Sie werden von Ihrem Hotel in Adelaide abgeholt und zur Fährstation, für Ihre Überfahrt nach Kangaroo Island, gefahren. Dort werden Sie von Ihrer Reiseleitung erwartet und Sie fahren zur Seal Bay, wo Sie Seelöwen am Strand beobachten. Nach dem Mittagessen geht es weiter in den Flinders Chase Nationalpark mit den bekannten Felsformationen der Remarkable Rocks sowie dem Admirals Arch. Der Tag endet mit dem Besuch des Kangaroo Island Wildlife Park. Danach werden Sie zum Hotel gefahren.

2. Tag Kangaroo Island oder Kangaroo Island - Adelaide

Nach dem Frühstück lernen Sie die Raubvögel von Australien bei einer Präsentation kennen. Danach fahren Sie zur Emu Ridge Eukalyptus Destillerie, wo Sie, nebst dem Mittagessen, auch lokale Produkte kaufen können. Nach dem Besuch einer Honigfarm geht es zur Pennington Bay, einem spektakulären Strandabschnitt. Dieser Tag endet mit dem Besuch der False Cape Wines Cellar Door, wo Sie die Aussicht während einer Weinverkostung geniessen können.

2 Tages Variante:
Bei der 2-Tage-Variante fahren Sie abends per Fähre und Bus zurück nach Adelaide.

3. Tag Kangaroo Island - Adelaide

Sie kehren am Morgen per Schiff und Bus nach Adelaide zurück.

Privatreise 2 oder 3 Tage ab/bis Adelaide
Im Preis inbegriffen
  • Bustransfers Adelaide-Cape Jervis, retour
  • Fährüberfahrt Cape Jervis-Penneshaw, retour
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Unterkunft im Hotel Ihrer Wahl
  • Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Mahlzeiten & Getränke
  • Persönliche Auslagen und Trinkgelder
Hinweise
  • Dienstags, donnerstags & sonntags ist der Ablauf umgekehrt. Als Unterkunft ist nur das KI Seafront Hotel möglich.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 648.– / pro Person

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