Kangaroo Island Natur & Kulinarik ab Kangaroo Island
Kangaroo Island Natur & Kulinarik ab Kangaroo Island
ab CHF 1936.– / pro Person
ab/bis Kangaroo Island
Highlights:
- Koala-Beobachtung
- Seal Bay Conservation Park
- Flinders Chase Nationalpark
- Kulinarische Erlebnisse
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kangaroo Island
Heute starten Sie Ihre dreitägige Tour auf Kangaroo Island. Geniessen Sie eine Tasse Tee mit hausgemachten Leckereien, bevor Sie durch hohe Eukalyptusbäume spazieren, in denen Koalas dösen. Lauschen Sie den Geräuschen des Busches – von bunten Honigfressern bis hin zu leuchtenden Papageien. Fahren Sie zur Nordküste und wandern Sie mit Ihrem Führer durch den Busch. Entdecken Sie die Tierwelt, einschliesslich seltener Wallabys und einheimischer Kängurus, und lernen Sie mehr über die Spuren, die Sie finden.
Machen Sie eine Mittagspause in einem privaten Buschcamp und geniessen Sie ein köstliches Mittagessen. Im Seal Bay Conservation Park unternehmen Sie eine private Tour zu den Seelöwen und beobachten die Jungtiere beim Spielen.
2. Tag Flinders Chase Nationalpark
Beginnen Sie den Tag mit einer Fahrt durch die sich erholenden, vom Feuer betroffenen Landschaften von Kangaroo Island. Erfahren Sie mehr über Feuerökologie und wie einige Pflanzen erst nach einem Feuer blühen. Im Flinders Chase Nationalpark erkunden Sie die Remarkable Rocks, eine beeindruckende Granitfelsformation, die ins Meer ragt. Später geniessen Sie ein elegantes Picknick im Busch oder auf einer Klippe und besuchen den Admirals Arch, eine Küstengrotte, die einer Kolonie von Langnasenrobben Schutz bietet.
3. Tag Kulinarik auf Kangaroo Island
Heute lernen Sie die kulinarischen Höhepunkte von Kangaroo Island kennen. Sie besuchen unter anderem eine Oliven-, eine Austern- und eine Honigfarm, einen Weinkeller und eine Spirituosenbrennerei. Sie können einheimische Oliven, Austern, Honig und hausgemachtes Honigeis, Wein und Gin probieren. Die Qualität der lokalen Produkte wird Sie begeistern.
Gruppenreise 3 Tage ab/bis Kangaroo Island
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Fahrt im klimatisierten 4x4 Fahrzeug
- Unterkunft im Mittelklassehotel
- 3 Mittagessen mit ausgewählten alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken
- Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- An-/Rückreise nach/von Kangaroo Island
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Die Nacht vor/nach der Tour muss auf der Insel verbracht werden
- Das Reisegepäck (Softbag) ist auf 15 kg pro Person limitiert
- Keine Kinder unter 6 Jahren erlaubt
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1936.– / pro Person