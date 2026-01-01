Kangaroo Island Natur & Kulinarik ab Kangaroo Island

Kangaroo Island

Heute starten Sie Ihre dreitägige Tour auf Kangaroo Island. Geniessen Sie eine Tasse Tee mit hausgemachten Leckereien, bevor Sie durch hohe Eukalyptusbäume spazieren, in denen Koalas dösen. Lauschen Sie den Geräuschen des Busches – von bunten Honigfressern bis hin zu leuchtenden Papageien. Fahren Sie zur Nordküste und wandern Sie mit Ihrem Führer durch den Busch. Entdecken Sie die Tierwelt, einschliesslich seltener Wallabys und einheimischer Kängurus, und lernen Sie mehr über die Spuren, die Sie finden.

Machen Sie eine Mittagspause in einem privaten Buschcamp und geniessen Sie ein köstliches Mittagessen. Im Seal Bay Conservation Park unternehmen Sie eine private Tour zu den Seelöwen und beobachten die Jungtiere beim Spielen.