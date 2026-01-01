Tasmaniens Flora & Fauna entdecken ab Hobart
Tasmaniens Flora & Fauna entdecken ab Hobart
ab CHF 743.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights:
- Mount Field & Lake St. Clair
- Cradle Mountain Nationalpark
- Bay of Fires & Freycinet
- Tierwelt & Natur bei Hobart
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hobart - Strahan
Sie wandern unter den höchsten Bäumen der Welt und besuch die Russell Falls im Mount Field Nationalpark. Am Lake St. Clair geniessen Sie die Natur, bevor Sie durch den Franklin-Gordon Nationalpark via Queenstown nach Strahan fahren.
2. Tag Wild West Küste
Heute erkunden Sie die Westküste Tasmaniens. Im Tarkine-Regenwald wandern Sie zu Tasmaniens höchstem Wasserfall und besuchen die Henty Sand Dunes. Optional: Gorden River Bootsfahrt (kostenpflichtig).
3. Tag Strahan - Launceston
Im Cradle Mountain Nationalpark unternehmen Sie eine Wanderung um den Dove Lake und geniessen den Ausblick vom Marion's Lookout. Sie stoppen beim Ronny Creek, um Wombats zu suchen und erkunden die historische Stadt Launceston.
4. Tag Launceston - Bicheno
Erkunden Sie die Cataract Gorge und halten Sie Ausschau nach Wallabys. Mittagessen in St. Helens mit anschliessender Wanderung entlang der Bay of Fires.
5. Tag Bicheno - Hobart
Im Freycinet Nationalpark erkunden Sie Strände, Wälder und die Bergketten. Sie wandern zum Wineglass Bay Aussichtspunkt oder erklimmen den Mt Amos. Zum Abschluss geniessen Sie die Aussicht vom Cape Tourville, bevor es nach Hobart zurückgeht.
6. Tag Umgebung von Hobart
Im Bonorong-Naturschutzgebiet begegnen Sie Tasmaniens Tierwelt. Nach einem Spaziergang durch Richmond geht es weiter zum Kunanyi/Wellington Park, wo Ihre Tour mit dem Erkunden des Parks, der Natur und herrlichen Wanderwegen endet.
Gruppenreise 6 Tage ab/bis Hobart
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Unterkunft in Motels oder Hostels
- Transfers, Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Sie benötigen eine Übernachtung in Hobart vor/nach der Rundreise
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 743.– / pro Person