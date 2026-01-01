Tasmaniens Flora & Fauna entdecken ab Hobart

1 . Tag Hobart - Strahan Sie wandern unter den höchsten Bäumen der Welt und besuch die Russell Falls im Mount Field Nationalpark. Am Lake St. Clair geniessen Sie die Natur, bevor Sie durch den Franklin-Gordon Nationalpark via Queenstown nach Strahan fahren.

2 . Tag Wild West Küste Heute erkunden Sie die Westküste Tasmaniens. Im Tarkine-Regenwald wandern Sie zu Tasmaniens höchstem Wasserfall und besuchen die Henty Sand Dunes. Optional: Gorden River Bootsfahrt (kostenpflichtig).

3 . Tag Strahan - Launceston Im Cradle Mountain Nationalpark unternehmen Sie eine Wanderung um den Dove Lake und geniessen den Ausblick vom Marion's Lookout. Sie stoppen beim Ronny Creek, um Wombats zu suchen und erkunden die historische Stadt Launceston.

4 . Tag Launceston - Bicheno Erkunden Sie die Cataract Gorge und halten Sie Ausschau nach Wallabys. Mittagessen in St. Helens mit anschliessender Wanderung entlang der Bay of Fires.

5 . Tag Bicheno - Hobart Im Freycinet Nationalpark erkunden Sie Strände, Wälder und die Bergketten. Sie wandern zum Wineglass Bay Aussichtspunkt oder erklimmen den Mt Amos. Zum Abschluss geniessen Sie die Aussicht vom Cape Tourville, bevor es nach Hobart zurückgeht.

6 . Tag Umgebung von Hobart Im Bonorong-Naturschutzgebiet begegnen Sie Tasmaniens Tierwelt. Nach einem Spaziergang durch Richmond geht es weiter zum Kunanyi/Wellington Park, wo Ihre Tour mit dem Erkunden des Parks, der Natur und herrlichen Wanderwegen endet.