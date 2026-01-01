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Tasmaniens Flora & Fauna entdecken ab Hobart

Erleben Sie auf dieser 6-tägigen Tour die Schönheit Tasmaniens – erhalten Sie einen tiefen Einblick in Tasmaniens Natur und Tierwelt mit kurzen Wanderungen in den Nationalparks.

Reisedaten
Donnerstags (April - Mai & Oktober - März)
Samstags (April & Oktober - März)
Tasmaniens Flora & Fauna entdecken ab Hobart
ab CHF 743.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights:
- Mount Field & Lake St. Clair
- Cradle Mountain Nationalpark
- Bay of Fires & Freycinet
- Tierwelt & Natur bei Hobart
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hobart - Strahan

Sie wandern unter den höchsten Bäumen der Welt und besuch die Russell Falls im Mount Field Nationalpark. Am Lake St. Clair geniessen Sie die Natur, bevor Sie durch den Franklin-Gordon Nationalpark via Queenstown nach Strahan fahren.

2. Tag Wild West Küste

Heute erkunden Sie die Westküste Tasmaniens. Im Tarkine-Regenwald wandern Sie zu Tasmaniens höchstem Wasserfall und besuchen die Henty Sand Dunes. Optional: Gorden River Bootsfahrt (kostenpflichtig).

3. Tag Strahan - Launceston

Im Cradle Mountain Nationalpark unternehmen Sie eine Wanderung um den Dove Lake und geniessen den Ausblick vom Marion's Lookout. Sie stoppen beim Ronny Creek, um Wombats zu suchen und erkunden die historische Stadt Launceston.

4. Tag Launceston - Bicheno

Erkunden Sie die Cataract Gorge und halten Sie Ausschau nach Wallabys. Mittagessen in St. Helens mit anschliessender Wanderung entlang der Bay of Fires.

5. Tag Bicheno - Hobart

Im Freycinet Nationalpark erkunden Sie Strände, Wälder und die Bergketten. Sie wandern zum Wineglass Bay Aussichtspunkt oder erklimmen den Mt Amos. Zum Abschluss geniessen Sie die Aussicht vom Cape Tourville, bevor es nach Hobart zurückgeht.

6. Tag Umgebung von Hobart

Im Bonorong-Naturschutzgebiet begegnen Sie Tasmaniens Tierwelt. Nach einem Spaziergang durch Richmond geht es weiter zum Kunanyi/Wellington Park, wo Ihre Tour mit dem Erkunden des Parks, der Natur und herrlichen Wanderwegen endet.

Gruppenreise 6 Tage ab/bis Hobart
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Unterkunft in Motels oder Hostels
  • Transfers, Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
  • Nationalparkgebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
Hinweise
  • Sie benötigen eine Übernachtung in Hobart vor/nach der Rundreise

Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 743.– / pro Person

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