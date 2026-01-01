Kangaroo Island Adventure Tour ab Adelaide

Sie werden morgens in Ihrem Stadthotel in Adelaide abgeholt und nach Cape Jervis zur Fährstation gefahren. Von dort setzen Sie nach Kangaroo Island über, wo Sie Ihre Reiseleitung erwartet. Sie besuchen die spektakuläre Seal Bay, wo Sie inmitten zahlreicher Seelöwen einen gemütlichen Spaziergang am Strand unternehmen. Nach dem Gourmet-Picknick können Sie einen Spaziergang am Strand oder im australischen Busch unternehmen. Hier lohnt es sich besonders, nach Koalas und Echidnas Ausschau zu halten. Mit etwas Glück können Sie in der Dämmerung Kängurus sehen.

Kangaroo Island - Adelaide

Nach dem Frühstück fahren Sie in den bekannten Flinders Chase Nationalpark, welcher sich im westlichen Teil der Insel befindet. Ein Besuch im sehr interessanten Informationszentrum hilft Ihnen, die Entstehung und die Geschichte der Insel besser verstehen zu können. Den restlichen Vormittag verbringen Sie mit dem Beobachten von Seelöwen, die sich am Fusse des Cape du Couedic Leuchtturms auf den Felsen sonnen oder in der Brandung spielen.

Anschließend besichtigen Sie den von Wind und Wetter geformten Admirals Arch und mit etwas Glück auch Pelzrobben, die hier häufig anzutreffen sind. Die wettergegerbte Granitformation der Remarkable Rocks ist ein weiteres Highlight, das Sie im Flinders Chase Nationalpark besuchen. Auch heute werden Sie mit einem Gourmet-Picknick verwöhnt. Nach dem Mittagessen erkunden Sie einige der schönsten Strände der Insel, bevor dann die Fahrt zurück nach Penneshaw beginnt. Von dort aus gelangen Sie mit der Fähre zurück aufs Festland und fahren mit dem Bus nach Adelaide.