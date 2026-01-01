Twelve Apostles Lodge Walk ab Melbourne
Twelve Apostles Lodge Walk ab Melbourne
ab CHF 1615.– / pro Person
ab/bis Melbourne
Highlights:
- Wanderung durch Grass Tree Wälder
- Anspruchsvoller Milanesia Track
- Schwimmen im Gellibrand River
- Blick auf die Twelve Apostles
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Blanket Bay – Cape Otway (10 km)
Nach der Fahrt von Melbourne zur Unterkunft wandern Sie nach dem Mittagessen durch die Grass Tree Wälder zum Johanna Beach. Die Wanderung bietet fantastische Aussichten, bizarre Felsformationen, tiefe Schluchten, dichte Wälder und zahlreiche Wasserfälle.
Nach der Fahrt von Melbourne zur Unterkunft wandern Sie nach dem Mittagessen durch die Grass Tree Wälder zum Johanna Beach. Die Wanderung bietet fantastische Aussichten, bizarre Felsformationen, tiefe Schluchten, dichte Wälder und zahlreiche Wasserfälle.
Wanderzeit: ca. 3 Std.
2. Tag Milanesia Track – Moonlight Head (14.5 km)
Heute erleben Sie den anspruchsvollsten Tag der Reise. Sie erkunden die wilde Seite der Great Ocean Road, erreichen den höchsten Punkt des Great Ocean Walks und geniessen beeindruckende Ausblicke über Cape Volney und Cape Otway. Der Rückweg bietet zudem weitere atemberaubende Panoramen.
Heute erleben Sie den anspruchsvollsten Tag der Reise. Sie erkunden die wilde Seite der Great Ocean Road, erreichen den höchsten Punkt des Great Ocean Walks und geniessen beeindruckende Ausblicke über Cape Volney und Cape Otway. Der Rückweg bietet zudem weitere atemberaubende Panoramen.
Wanderzeit: ca. 6,5 Std.
3. Tag Moonlight Head – Wreck Beach (12 km)
Die morgendliche Waldwanderung bietet einen Kontrast zur Küste des Vortags. Halt am Gables Lookout, Mittagessen am Wreck Beach, Übergang von Sand- zu Kalkstein und Schwimmen im Gellibrand River bei gutem Wetter.
Die morgendliche Waldwanderung bietet einen Kontrast zur Küste des Vortags. Halt am Gables Lookout, Mittagessen am Wreck Beach, Übergang von Sand- zu Kalkstein und Schwimmen im Gellibrand River bei gutem Wetter.
Wanderzeit: ca. 3,5 Std.
4. Tag Princetown – The Twelve Apostles (8.5 km)
Den Abschluss der Wanderreise bilden die berühmten «Twelve Apostles». Von der Walker’s Plattform haben Sie hervorragende Fotomöglichkeiten und atemberaubende Ausblicke. Bei gutem Wetter steigen Sie zum Strand ab und geniessen die Küstenlandschaft. Nach dem Mittagessen erfolgt die Rückfahrt nach Melbourne.
Den Abschluss der Wanderreise bilden die berühmten «Twelve Apostles». Von der Walker’s Plattform haben Sie hervorragende Fotomöglichkeiten und atemberaubende Ausblicke. Bei gutem Wetter steigen Sie zum Strand ab und geniessen die Küstenlandschaft. Nach dem Mittagessen erfolgt die Rückfahrt nach Melbourne.
Wanderzeit: ca. 3 Std.
Unterkunft
Alle drei Übernachtungen verbringen Sie in einer Lodge, die mit viel Liebe zum Detail eingerichtet wurde. Die Lodge bietet Platz für maximal zwölf Personen und ist unter anderem für ihre ausgezeichnete Küche
und die schöne Lage inmitten der Natur bekannt. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad.
Trekking 4 Tage ab/bis Melbourne
- Wanderreise mit Englisch sprechender Reiseleitung
- Bustransfer ab/bis Melbourne
- 3 Nächte in der Twelve Apostles Lodge im halben Doppelzimmer
- Sämtliche Mahlzeiten
- Ausführliche Reisedokumentation
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Wanderreise bis zu 60 Tagen vor Beginn zu stornieren, sollten sich bis dahin nicht genügend Teilnehmer/ Innen angemeldet haben.
- Es gelten spezielle Annullationsbedingungen!
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1615.– / pro Person