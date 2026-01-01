Twelve Apostles Lodge Walk ab Melbourne

Nach der Fahrt von Melbourne zur Unterkunft wandern Sie nach dem Mittagessen durch die Grass Tree Wälder zum Johanna Beach. Die Wanderung bietet fantastische Aussichten, bizarre Felsformationen, tiefe Schluchten, dichte Wälder und zahlreiche Wasserfälle. Wanderzeit: ca. 3 Std.

Heute erleben Sie den anspruchsvollsten Tag der Reise. Sie erkunden die wilde Seite der Great Ocean Road, erreichen den höchsten Punkt des Great Ocean Walks und geniessen beeindruckende Ausblicke über Cape Volney und Cape Otway. Der Rückweg bietet zudem weitere atemberaubende Panoramen. Wanderzeit: ca. 6,5 Std.

Princetown – The Twelve Apostles (8.5 km)

Den Abschluss der Wanderreise bilden die berühmten «Twelve Apostles». Von der Walker’s Plattform haben Sie hervorragende Fotomöglichkeiten und atemberaubende Ausblicke. Bei gutem Wetter steigen Sie zum Strand ab und geniessen die Küstenlandschaft. Nach dem Mittagessen erfolgt die Rückfahrt nach Melbourne.



Wanderzeit: ca. 3 Std.



Unterkunft

Alle drei Übernachtungen verbringen Sie in einer Lodge, die mit viel Liebe zum Detail eingerichtet wurde. Die Lodge bietet Platz für maximal zwölf Personen und ist unter anderem für ihre ausgezeichnete Küche

und die schöne Lage inmitten der Natur bekannt. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad.