Boardwalk & Strand

Der Atlantic City Boardwalk eröffnete im Jahr 1870 und gilt als die erste und mit über acht Kilometern auch als eine der längsten Strandpromenaden der Welt. Ursprünglich wurde sie gebaut, um zu verhindern, dass Sand in die Hotellobbys getragen wird. Heute ist sie das lebendige Herzstück der Stadt und bietet einen herrlichen Blick auf den Strand und den Atlantik. Entlang der Promenade finden sich zahlreiche Souvenirshops, Restaurants und Strandbars, ergänzt durch Strassenkünstler und die nostalgischen Rolling Chairs, die bis heute zum besonderen Flair beitragen.

Entertainment & Nightlife Die Stadt bietet eine grosse Auswahl an Shows, Konzerten und Events in den zahlreichen Casino-Resorts, bei denen regelmässig internationale Künstler aus den Bereichen Rock, Pop, Country und weiteren Genres auftreten. Ein besonderes Highlight ist «The Hook», eine Varietéshow, die Akrobatik, Comedy und Musik auf unterhaltsame Weise kombiniert. Ergänzt wird das Angebot durch angesagte Clubs, lebhafte Pool-Partys und zahlreiche Rooftop-Bars. Vor allem am Abend prägt der funkelnde Lichterglanz der Stadt die einzigartige Atmosphäre.

Kulinarik Atlantic City überzeugt mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot auf hohem Niveau. Die Stadt bietet eine gelungene Mischung aus Gourmetrestaurants, lokalen, familiengeführten Betrieben und bekannten Restaurantketten. Gäste können aus einer breiten Auswahl internationaler Küchen wählen, darunter mediterrane, asiatische und klassische amerikanische Spezialitäten. Viele Restaurants punkten zudem mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Eine typische Spezialität ist Salt Water Taffy – eine Süssigkeit, die in Atlantic City entstanden und heute in zahlreichen Varianten erhältlich ist.

Kunst & Kultur Atlantic City überrascht neben Strand und Casino-Resorts auch mit einer vielfältigen Kunst- und Kulturszene. Über 100 grossflächige Murals sind im gesamten Stadtgebiet verteilt, insbesondere rund um den Boardwalk und die Atlantic Avenue. Die Werke stammen sowohl von lokalen Künstlern als auch von internationalen Street Artists. Ein kreativer Mittelpunkt der Stadt ist die Noyes Arts Garage der Stockton University, ein lebendiges Zentrum mit Ateliers, Galerien und kleinen Shops. Ebenfalls integriert ist das African American Heritage Museum, das die Geschichte und Kultur der Region in den Fokus rückt. Zu den markantesten Wahrzeichen zählt das Absecon Lighthouse, mit über 53 Metern der höchste Leuchtturm New Jerseys und der dritthöchste der USA. Über 228 Stufen gelangt man zur Spitze, die mit einem beeindruckenden Panoramablick über Stadt und Küste belohnt. Ein weiteres architektonisches Highlight ist die Jim Whelan Boardwalk Hall, ein imposantes Art-Déco-Gebäude direkt am Boardwalk. Sie beherbergt die grösste Pfeifenorgel der Welt und dient als bedeutender Veranstaltungsort für Konzerte und Grossevents wie Boxkämpfe oder die Miss-America-Wahlen.

Shopping Atlantic City bietet attraktive Shopping-Möglichkeiten, darunter steuerfreies Einkaufen auf Kleidung und Schuhe im gesamten Bundesstaat New Jersey. Besonders beliebt sind die Tanger Outlets («The Walk») mit über 100 Markenstores. Eine weitere Option ist The Quarter im Tropicana, das Shopping, Gastronomie und Entertainment in einem lebendigen Umfeld kombiniert.

Sport & Aktivitäten Es erwartet Sie ein vielfältiges Outdoor- und Freizeitangebot. Neben klassischen Strandaktivitäten wie Beachvolleyball und Wassersport sind auch Bootstouren, beispielsweise zur Delfinbeobachtung entlang der Küste, sehr beliebt. Golfliebhaber finden in der Region mehr als 20 Golfplätze.