Mahé Hotels vom Spezialisten
Entspannen auf dieser Seychellen Insel
Anantara Maia Seychelles Villas
ab CHF 1333.– / pro Person
Mahé
Das kleine, exklusive Resort besteht aus luxuriösen, freistehenden Villen (alle mit privatem Pool), à la carte...
Four Seasons Resort Seychelles
ab CHF 881.– / pro Person
Mahé
Villen und Suiten mit viel Privatsphäre, vier Restaurants, zwei Bars, Bibliothek, Boutique, Spa und Wellnessbereich,...
Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa
ab CHF 328.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude im Boutique-Stil mit Restaurant, Bar, à la carte Restaurant, Pool und Eforea Spa.
Constance Ephelia Seychelles
ab CHF 431.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude mit Hauptrestaurant, vier weitere Restaurants unter anderem mit mediterraner, asiatischer und...
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare
ab CHF 315.– / pro Person
Mahé
Drei Restaurants: das Buffet Restaurant Cafe Lazare, Le Petit Chef mit modernster 3D-Mapping-Technologie sowie das...
STORY Seychelles
ab CHF 332.– / pro Person
Mahé
Die Anlage ist um eine Süsswasser-Lagune angelegt und bietet Rezeption, 6 Restaurants/Bars inkl. ein Restaurant der...
Mango House Seychelles
ab CHF 431.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude mit Infinity Pool, 3 Restaurants (italienisch, japanisch, kreolisch), Soley Pool Bar, Kokoye Bar mit...
DoubleTree by Hilton Seychelles Allamanda
ab CHF 253.– / pro Person
Mahé
Palms Restaurant, Bar, Pool, Spa, Fitnesscenter, Boutique, Bibliothek, WiFi kostenfrei.
Carana Beach Hotel
ab CHF 403.– / pro Person
Mahé
Restaurant, Bar, Lounge, Infinity-Pool direkt am Strand, Spa- und Wellnessbehandlungen, WiFi kostenfrei.
laïla, A Marriott Tribute Portfolio Resort
ab CHF 201.– / pro Person
Mahé
Das Boutique Resort liegt direkt in der Ortschaft von Anse Royale. In den warmen, lebhaften öffentlichen Räumen...
Canopy by Hilton Seychelles
ab CHF 233.– / pro Person
Mahé
Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf zwei Flügel. Zwei Pools (einer davon Adults-Only), eine An- und...
Avani+ Barbarons Seychelles
ab CHF 274.– / pro Person
Mahé
Die Zimmer und Suiten befinden sich in verschiedenen zweistöckigen Gebäuden, ein Hauptrestaurant, ein à la carte...
Valmer Resort
ab CHF 209.– / pro Person
Mahé
Boutique, Kunstgallerie, Restaurant, Bar, Pool, Bibliothek, Tischtennis, Kinderspielplatz, Lounge, WiFi kostenfrei,...
Berjaya Beau Vallon Bay Resort
ab CHF 119.– / pro Person
Mahé
Die Zimmer liegen im dreistöckigen Hauptgebäude oder in Chalets, in einer grossen, tropischen Gartenanlage. Grosse...
Aqua Boutique Hotel
ab CHF 143.– / pro Person
Mahé
Ein elegantes Hotel mit nur 9 Suiten, Concierge, kleiner Spa mit einem Behandlungsraum, Fitnessraum, Infinity Pool,...
Lage und Anreise: das Tor zu den Seychellen
Mahé ist die grösste Insel der Seychellen und für praktisch alle Gäste die erste Station im Archipel: Hier landet der internationale Flug, hier liegt mit Victoria eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Die Wege auf der Insel sind angenehm kurz, Fähranleger und Inlandflüge für die Weiterreise liegen gleich vor Ort. Genau diese Drehscheiben-Funktion macht Mahé zum idealen Start- und Endpunkt jeder Seychellen-Reise.
Charakter und Strände: von Beau Vallon bis Anse Intendance
Kaum eine andere Seychellen-Insel vereint so viele Gesichter: Bergregenwald im Morne-Seychellois-Nationalpark, kreolischer Alltag rund um Markt und Uhrturm in Victoria – und dazu eine erstaunliche Strandvielfalt. Beau Vallon im Nordwesten ist die klassische Badebucht: weit, sanft abfallend, mit ruhigem Wasser, Wassersport und Restaurants, ideal für Familien. Die Anse Intendance im Süden zeigt die wilde Seite der Insel mit kräftiger Brandung und mächtigen Granitfelsen – je nach Saison eher für Strandspaziergänge und Fotos als zum Schwimmen.
Ruhiger baden Sie an der Anse Royale mit ihrem vorgelagerten Riff oder in der geschützten Bucht von Port Launay im gleichnamigen Meeresnationalpark.
Aktivitäten: Wandern, Markt und Inselhopping
Der Morne-Seychellois-Nationalpark bedeckt weite Teile des Inselinnern; auf Wanderwegen eröffnen sich Ausblicke auf Küste und Nachbarinseln – der Morne Seychellois ist mit über 900 Metern die höchste Erhebung des Landes. In Victoria lohnen der Markt mit Gewürzen, Früchten und frischem Fisch sowie ein Abstecher zum Uhrturm. Vom Hafen starten Schnellfähren nach Praslin (rund eine Stunde) und weiter nach La Digue – Mahé ist damit die perfekte Basis für Inselkombinationen. Einen Überblick über Charakter und Stärken der einzelnen Inseln gibt unsere Seite zu den Seychellen-Inseln.
Beste Reisezeit für Mahé
Die Seychellen sind ganzjährig warm, entscheidend ist der Passatwechsel: Von Mai bis September bringt der Südost-Passat frischere, trockenere Luft – Beau Vallon im Nordwesten liegt dann geschützt. Von November bis März weht der Nordwest-Passat, es wird feuchter mit kurzen tropischen Schauern. Am ruhigsten ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober, ideal für Schnorchelausflüge und Bootstouren. Eine Übersicht nach Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Für wen eignet sich Mahé?
Mahé passt zu Gästen, die mehr suchen als nur Strand: Familien schätzen Beau Vallon mit ruhigem Wasser und guter Infrastruktur, Aktive die Wanderungen im Nationalpark, Geniesser die Auswahl an Restaurants und kreolischer Küche. Wer zum ersten Mal auf die Seychellen reist, verbindet idealerweise einige Nächte auf Mahé mit einer oder zwei weiteren Inseln. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination aus Hotels, Transfers und Ausflügen zusammen – den Einstieg mit allen Angeboten finden Sie auf unserer Seychellen-Übersicht.
Mahé Inselguide: Strände, Anreise und Tipps
Mahé ist die grösste und lebendigste Insel der Seychellen und für fast alle Gäste das Tor zum Archipel: Hier landet der internationale Flug, hier liegt mit Victoria eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Die Insel vereint dichten Bergregenwald – der Morne Seychellois ist mit über 900 Metern die höchste Erhebung des Landes – mit kreolischem Alltag, bunten Märkten und einer erstaunlichen Vielfalt an Stränden. Wer neben Sonne und Meer auch Restaurants, Ausflüge und echtes Inselleben sucht, ist auf Mahé genau richtig.
Die schönsten Strände: Der bekannteste ist Beau Vallon im Nordwesten – eine weite, sanft abfallende Bucht mit ruhigem Wasser, Wassersportangeboten und Restaurants, ideal für Familien. Ganz anders präsentiert sich die Anse Intendance im Süden: wild und ursprünglich, mit kräftiger Brandung und mächtigen Granitfelsen – perfekt für Strandspaziergänge und Fotografen, zum Schwimmen je nach Saison nur mit Vorsicht. Die Anse Royale an der Ostküste lädt mit ihrem vorgelagerten Riff zum Schnorcheln ein, und die geschützte Bucht von Port Launay im gleichnamigen Meeresnationalpark zählt zu den ruhigsten Badeplätzen der Insel.
Anreise und Inselhopping: Als Drehscheibe des Archipels ist Mahé der ideale Ausgangspunkt für Inselkombinationen: Nach Praslin gelangen Sie mit der Schnellfähre in rund einer Stunde oder mit einem kurzen Inlandflug, weiter nach La Digue geht es per Fähre. Viele Gäste verbinden deshalb einige Nächte auf Mahé mit ein bis zwei weiteren Inseln – Ideen dazu finden Sie auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen.
Für wen eignet sich Mahé? Für Erstbesucher, Familien und alle, die Abwechslung schätzen: Wanderungen im Morne-Seychellois-Nationalpark, ein Marktbesuch in Victoria, Aussichtspunkte über der Westküste, kreolische Küche – kaum eine andere Seychellen-Insel bietet so viel Programm abseits des Strandes. Einen Überblick über alle Inseln gibt unsere Seite Seychellen Inseln; welcher Monat sich für Ihre Pläne eignet, verrät die beste Reisezeit für die Seychellen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Einige Nächte genügen, um die schönsten Strände, Victoria und den Morne-Seychellois-Nationalpark zu erleben. Viele Gäste kombinieren Mahé anschliessend mit Praslin und La Digue, da die Fährverbindungen ab Mahé kurz und unkompliziert sind. Als Start- und Endpunkt der Reise bietet sich die Insel wegen des internationalen Flughafens ohnehin an.
Zum Baden und für Familien ist Beau Vallon im Nordwesten die erste Wahl: eine weite, sanft abfallende Bucht mit ruhigem Wasser, Wassersport und Restaurants. Die Anse Intendance im Süden ist die spektakulärste Kulisse mit Granitfelsen und kräftiger Brandung, zum Schwimmen aber je nach Saison nur mit Vorsicht geeignet. Zum Schnorcheln lohnen die Anse Royale mit vorgelagertem Riff und die geschützte Bucht von Port Launay.
Als Drehscheibe des Archipels ist Mahé bestens angebunden: Nach Praslin gelangen Sie mit der Schnellfähre in rund einer Stunde oder mit einem kurzen Inlandflug. Weiter nach La Digue geht es per Fähre. So lassen sich schon in einer Ferienwoche zwei bis drei Inseln bequem kombinieren.
Mahé ist ganzjährig warm, es gibt keine eigentliche Regenzeit-Sperre. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere, trockenere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat feuchter mit kurzen Schauern. Die ruhigste See bieten die Übergangsmonate April und Oktober – ideal zum Schnorcheln und für Bootsausflüge.
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