Lage und Anreise: das Tor zu den Seychellen

Mahé ist die grösste Insel der Seychellen und für praktisch alle Gäste die erste Station im Archipel: Hier landet der internationale Flug, hier liegt mit Victoria eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Die Wege auf der Insel sind angenehm kurz, Fähranleger und Inlandflüge für die Weiterreise liegen gleich vor Ort. Genau diese Drehscheiben-Funktion macht Mahé zum idealen Start- und Endpunkt jeder Seychellen-Reise.

Charakter und Strände: von Beau Vallon bis Anse Intendance

Kaum eine andere Seychellen-Insel vereint so viele Gesichter: Bergregenwald im Morne-Seychellois-Nationalpark, kreolischer Alltag rund um Markt und Uhrturm in Victoria – und dazu eine erstaunliche Strandvielfalt. Beau Vallon im Nordwesten ist die klassische Badebucht: weit, sanft abfallend, mit ruhigem Wasser, Wassersport und Restaurants, ideal für Familien. Die Anse Intendance im Süden zeigt die wilde Seite der Insel mit kräftiger Brandung und mächtigen Granitfelsen – je nach Saison eher für Strandspaziergänge und Fotos als zum Schwimmen.

Ruhiger baden Sie an der Anse Royale mit ihrem vorgelagerten Riff oder in der geschützten Bucht von Port Launay im gleichnamigen Meeresnationalpark.

Aktivitäten: Wandern, Markt und Inselhopping

Der Morne-Seychellois-Nationalpark bedeckt weite Teile des Inselinnern; auf Wanderwegen eröffnen sich Ausblicke auf Küste und Nachbarinseln – der Morne Seychellois ist mit über 900 Metern die höchste Erhebung des Landes. In Victoria lohnen der Markt mit Gewürzen, Früchten und frischem Fisch sowie ein Abstecher zum Uhrturm. Vom Hafen starten Schnellfähren nach Praslin (rund eine Stunde) und weiter nach La Digue – Mahé ist damit die perfekte Basis für Inselkombinationen. Einen Überblick über Charakter und Stärken der einzelnen Inseln gibt unsere Seite zu den Seychellen-Inseln.

Beste Reisezeit für Mahé

Die Seychellen sind ganzjährig warm, entscheidend ist der Passatwechsel: Von Mai bis September bringt der Südost-Passat frischere, trockenere Luft – Beau Vallon im Nordwesten liegt dann geschützt. Von November bis März weht der Nordwest-Passat, es wird feuchter mit kurzen tropischen Schauern. Am ruhigsten ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober, ideal für Schnorchelausflüge und Bootstouren. Eine Übersicht nach Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.

Für wen eignet sich Mahé?

Mahé passt zu Gästen, die mehr suchen als nur Strand: Familien schätzen Beau Vallon mit ruhigem Wasser und guter Infrastruktur, Aktive die Wanderungen im Nationalpark, Geniesser die Auswahl an Restaurants und kreolischer Küche. Wer zum ersten Mal auf die Seychellen reist, verbindet idealerweise einige Nächte auf Mahé mit einer oder zwei weiteren Inseln. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination aus Hotels, Transfers und Ausflügen zusammen – den Einstieg mit allen Angeboten finden Sie auf unserer Seychellen-Übersicht.