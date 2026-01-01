Seychellenpalme, Aldabra-Riesenschildkröte und Seychellenfrosch

Nicht nur Experten sind beeindruckt und fasziniert von der artenreichen Tier- und Pflanzenwelten an Land und unter Wasser. Vielleicht entdecken Sie auf Ihren Ausflügen sogar einige der seltenen endemischen Exemplare. Der gehobene Tourismus stellt, neben dem Fischfang, einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Republik Seychellen dar. Daher bemüht sich die Regierung auch um umweltverträgliche Fremdenverkehrs-Einrichtungen und ebensolche Ankerplätze für die einheimischen Fischer. Das Land hat als erstes weltweit dem Naturschutz Verfassungsrang eingeräumt!

Wenn Sie sich lieber für Tauchen auf den Seychellen entscheiden, organisieren wir Ihnen gerne auch unvergessliche Tauchferien. Als einer der führenden Schweizer Reiseveranstalter stehen wir für einen qualitätsvollen und umweltschonenden Tourismus.