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Young woman in swimsuit snorkeling in blue and transparent tropical Seychelles 

Seychellen Schnorchel Ferien

Schnorchelausflüge in eine einmalige Unterwasserwelt

Die berühmten Korallenriffe der Seychellen sind ein einzigartiges Tauch- und Schnorchelparadies. Während beim Tauchen jedoch Ausrüstung und Technik sehr wichtig sind, erleben Sie beim Schnorcheln, nur mit Taucherbrille und Schnorchel ausgestattet, die bezaubernde Welt der Meereslebewesen völlig unbeschwert. Nicht nur als Abwechslung zu verträumten Strandtagen ist dieses unkomplizierte Vergnügen daher bei Feriengästen aller Altersstufen beliebt. Interessante Riffe besuchen Sie ganz einfach bei Tagesausflügen mit dem Schiff. Unsere kompetenten Seychellen Spezialisten kennen die Region aus eigener Erfahrung. Sie planen gerne mit Ihnen Ihren massgeschneiderten Aufenthalt für ebenso spannende wie erholsame Schnorchelferien auf den Seychellen!

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Artenreiche Tier- und Pflanzenwelten 

Die beste Zeit für Seychellen Reisen: Anfang Januar bis Ende Dezember

Auf den Seychellen können Sie bei angenehmen Wassertemperaturen zwischen 25 und 30 Grad ganzjährig schnorcheln. Die beste Sicht unter Wasser haben Sie in den Monaten März bis September während des Wechsels der Hauptwindrichtung, des Monsunwechsels. Oftmals bieten Hotels einen direkten Zugang zu bestimmten Unterwasserlandschaften. Bei manchen sind Tauchzentren direkt angeschlossen, die auch für Schnorchler interessante Angebote im Programm haben. Da man meist nicht unmittelbar vom Strand aus zu den Riffen gelangt, organisieren sie Schnorchelausflüge per Schiff. Erleben Sie die faszinierende, bunte Unterwasserwelt der Seychellen, die Ihnen unzählige atemberaubende Eindrücke bietet!

Seychellenpalme, Aldabra-Riesenschildkröte und Seychellenfrosch

Nicht nur Experten sind beeindruckt und fasziniert von der artenreichen Tier- und Pflanzenwelten an Land und unter Wasser. Vielleicht entdecken Sie auf Ihren Ausflügen sogar einige der seltenen endemischen Exemplare. Der gehobene Tourismus stellt, neben dem Fischfang, einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Republik Seychellen dar. Daher bemüht sich die Regierung auch um umweltverträgliche Fremdenverkehrs-Einrichtungen und ebensolche Ankerplätze für die einheimischen Fischer. Das Land hat als erstes weltweit dem Naturschutz Verfassungsrang eingeräumt!

Wenn Sie sich lieber für Tauchen auf den Seychellen entscheiden, organisieren wir Ihnen gerne auch unvergessliche Tauchferien. Als einer der führenden Schweizer Reiseveranstalter stehen wir für einen qualitätsvollen und umweltschonenden Tourismus.

Gönnen Sie sich ein unbeschwertes Vergnügen mit wenig Ausrüstung

Die erforderliche Ausrüstung hält sich in Grenzen: Schnorchel, Tauchbrille, dazu vielleicht Flossen – und das Wasser-Abenteuer kann beginnen! Schöne Reviere gibt es zuhauf, auch ganz in der Nähe vieler Resorts. Das ist wiederum ideal, wenn Sie im Rahmen von Familienferien mit Ihren Kindern auf die Seychellen reisen. Unsere Seychellen Spezialisten helfen Ihnen bei der Suche nach den passenden Unterkünften für Ihre speziellen Wünsche und Bedürfnisse.

Herrliche Gebiete für Schnorchelferien auf den Seychellen

  • La Digue: Anse Severe, Anse Union
  • Mahé: Anse Forbans, Anse Marie-Louise, Anse à la Mouche, Anse Royale
  • Praslin: Cote d’Or, Anse Takamaka

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

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