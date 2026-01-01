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Valmer Resort

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Mahé

Beschreibung

Einleitung
Boutique, Kunstgallerie, Restaurant, Bar, Pool, Bibliothek, Tischtennis, Kinderspielplatz, Lounge, WiFi kostenfrei, kleiner Spa und Fitnessraum.
Zimmer
8 Ocean View Suiten, 10 Deluxe Villen mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Telefon, TV, Kitchenette, Tee- und Kaffeekocher, Nespresso Maschine, Balkon oder Terrasse (65 m2) und eine Pool Villa (90 m2) mit einem Schlafzimmer, Kitchenette. 2 Junior Suite Villen (55 m2) mit separater Lounge, Aussenjacuzzi, Mini-Kühlschrank (keine Kitchenette), 2 Family Villen (120 m2) mit zwei Schlafzimmern und je einem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
ab CHF 209.– / pro Person

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