Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa
Mahé
Beschreibung
Einleitung
Hauptgebäude im Boutique-Stil mit Restaurant, Bar, à la carte Restaurant, Pool und Eforea Spa.
Angebot
Eforea Spa mit traumhafter Sicht aufs Meer bietet eine grosse Auswahl an verschiedensten Behandlungen.
Zimmer
Grosse und elegant eingerichtete King Sunset Villen (90 m2) auf Stelzen mit viel Privatsphäre und Meerblick. Sie verfügen über Bad mit Jacuzzi, separate Dusche und WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Flachbildfernseher, Nespressomaschine, Minibar, Safe, Terrasse mit Meersicht. King Premium Oceanfront Villen sind gleich eingerichtet, befinden sich jedoch in der ersten Reihe direkt am Meer und bieten eine noch exklusivere Aussicht. 15 Grand Ocean View Pool Villen mit schöner Aussicht auf den Indischen Ozean und privatem Pool. Eine 2-Schlafzimmer Oceanfront Pool Villa für Paare oder kleine Gruppen, die gemeinsam reisen.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Schnorcheln, Kajaks.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI) und Wassersport beim Beau Vallon Strand.
ab CHF 328.– / pro Person
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