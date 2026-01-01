Grosse und elegant eingerichtete King Sunset Villen (90 m2) auf Stelzen mit viel Privatsphäre und Meerblick. Sie verfügen über Bad mit Jacuzzi, separate Dusche und WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Flachbildfernseher, Nespressomaschine, Minibar, Safe, Terrasse mit Meersicht. King Premium Oceanfront Villen sind gleich eingerichtet, befinden sich jedoch in der ersten Reihe direkt am Meer und bieten eine noch exklusivere Aussicht. 15 Grand Ocean View Pool Villen mit schöner Aussicht auf den Indischen Ozean und privatem Pool. Eine 2-Schlafzimmer Oceanfront Pool Villa für Paare oder kleine Gruppen, die gemeinsam reisen.