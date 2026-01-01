Seychellen Rundreisen vom Spezialisten

Rundreise über paradiesische Inseln

Eine einmalige Natur erleben

Die Inseln der Seychellen sind sehr abwechslungsreich. Die Natur der aus Granit bestehenden Inseln unterscheidet sich grundlegend von der auf den Koralleninseln, die mit traumhaften Stränden locken! Jede Insel hat ihre eigenen Spezialitäten, kulinarischen Highlights und natürlich komfortable Unterkünfte, die Ihren Aufenthalt zu einem Genuss machen. Lernen Sie die faszinierende Welt der Seychellen auf einer Seychellen Rundreise kennen und wagen Sie sich über die Hauptinseln hinaus!

Wenn Sie die Inner Islands verlassen, erwarten Sie ausserhalb der Seychelles Bank ein Seengebiet von etwa 400'000 Quadratkilometern voller endemischer Arten, herrliche Atolle mit allein drei verschiedenen Arten von Riesenschildkröten und der Seychellenpapagei.

Nur hier wächst die Seychellennuss Coco de Mer, und die Seychellenfrösche leben auch ausschliesslich hier auf den Inseln. Unglaubliche Formationen aus Granitfelsen und Silikatkarst geben der Landschaft ein teilweise recht bizarres Aussehen. Die Seychellois besiedeln übrigens eher die Inner Islands. Denn die teils winzigen Inseln der Outer Islands befinden sich maximal sechs Meter über dem Meeresspiegel, werden häufiger überschwemmt und haben kein natürliches Vorkommen an Trinkwasser.