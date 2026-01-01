Seychellen Rundreisen vom Spezialisten
Praslin, La Digue und Mahé – und noch mehr Inseln!
Cocktail Creole
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Katamaran Kreuzfahrt, Praslin, Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue, Aktiv am Bordleben teilnehmen,...
8 Tage / 7 Nächte
Cocktail Praslin
Preis auf Anfrage
ab Mahé bis Praslin
Highlights: Kreuzfahrt auf einem modernen Katamaran, Faszinierende Unterwasserwelt, Besuch des "Gelben Hauses", das...
5 Tage / 4 Nächte
Rundreise über paradiesische Inseln
Eine einmalige Natur erleben
Die Inseln der Seychellen sind sehr abwechslungsreich. Die Natur der aus Granit bestehenden Inseln unterscheidet sich grundlegend von der auf den Koralleninseln, die mit traumhaften Stränden locken! Jede Insel hat ihre eigenen Spezialitäten, kulinarischen Highlights und natürlich komfortable Unterkünfte, die Ihren Aufenthalt zu einem Genuss machen. Lernen Sie die faszinierende Welt der Seychellen auf einer Seychellen Rundreise kennen und wagen Sie sich über die Hauptinseln hinaus!
Wenn Sie die Inner Islands verlassen, erwarten Sie ausserhalb der Seychelles Bank ein Seengebiet von etwa 400'000 Quadratkilometern voller endemischer Arten, herrliche Atolle mit allein drei verschiedenen Arten von Riesenschildkröten und der Seychellenpapagei.
Nur hier wächst die Seychellennuss Coco de Mer, und die Seychellenfrösche leben auch ausschliesslich hier auf den Inseln. Unglaubliche Formationen aus Granitfelsen und Silikatkarst geben der Landschaft ein teilweise recht bizarres Aussehen. Die Seychellois besiedeln übrigens eher die Inner Islands. Denn die teils winzigen Inseln der Outer Islands befinden sich maximal sechs Meter über dem Meeresspiegel, werden häufiger überschwemmt und haben kein natürliches Vorkommen an Trinkwasser.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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