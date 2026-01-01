Ein elegantes Hotel mit nur 9 Suiten, Concierge, kleiner Spa mit einem Behandlungsraum, Fitnessraum, Infinity Pool, Bibliothek.

Die geschmackvoll eingerichteten Suiten (60 m2) sind komplett ausgestattet und bieten einen atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean. Mit Küche, Klimaanlage, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher (Espresso Maschine), Safe, Bad mit Dusche, WC, Haarfön, Waschmaschine, separater Wohnbereich und eine grosszügige Terrasse oder Balkon. Tägliche Reinigung.