Denis Private Island auf den Seychellen
Beach Cottages und Villas vom Spezialisten
Denis Private Island
ab CHF 720.– / pro Person
Denis Island
Offenes Hauptgebäude mit Restaurant und Bar, Lounge, Pool, Weinkeller, Boutique, Bibliothek (inkl. WiFi kostenfrei).
Lage und Anreise: per Kleinflugzeug ab Mahé
Denis Private Island liegt als private Koralleninsel im Norden des Seychellen-Archipels und damit abseits der granitgeprägten Hauptinseln. Die Anreise erfolgt per Kleinflugzeug ab Mahé – ein kurzer Inlandflug, der mit Blick auf Riffe und türkisfarbene Flachwasserzonen selbst schon zum Erlebnis wird. Wir stimmen den Fluganschluss auf Ihre internationale Ankunft ab, sodass der Übergang von Mahé auf die Privatinsel nahtlos gelingt.
Barfuss-Luxus: eine Insel, eine Lodge
Auf Denis steht genau eine Lodge – weitere Hotels gibt es nicht. Der Begriff Barfuss-Luxus ist hier wörtlich zu nehmen: Sand statt Asphalt, kaum Schuhe, kein Animationsprogramm. Den Tagesrhythmus bestimmen Gezeiten, Licht und Vogelstimmen. Gleichzeitig engagiert sich die Insel in Naturschutzprojekten; interessierte Gäste erhalten Einblick in die Arbeit zum Schutz von Flora und Fauna. Diese Exklusivität unterscheidet Denis von vielen anderen Inseln: Sie teilen Strände und Natur nur mit den übrigen Lodge-Gästen.
Aktivitäten: Schnorcheln, Hochseefischen, Naturerlebnis
Das Riff rund um die Koralleninsel macht Denis zu einem lohnenden Platz zum Schnorcheln – oft direkt ab Strand und ohne lange Bootswege. Eine Übersicht der schönsten Reviere im Archipel finden Sie auf unserer Seite zum Schnorcheln auf den Seychellen. Zweites Aushängeschild ist das Hochseefischen: Die Lage weit im Norden des Archipels macht die Insel bei Anglern zu einer bekannten Adresse. Dazu kommen die Annehmlichkeiten des Resorts wie Tennis, Billard oder Massagen am Strand – und die Möglichkeit, die Naturschutzprojekte der Insel aus der Nähe kennenzulernen.
Beste Reisezeit für Denis Private Island
Die Seychellen sind ganzjährig warm, das Klima wird vom Wechsel zweier Passatwinde geprägt: Von Mai bis September bringt der Südostpassat frischere, trockenere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwestpassat feuchter. Für Denis besonders interessant sind die Übergangsmonate April und Oktober: Dann ist die See am ruhigsten – ideale Bedingungen zum Schnorcheln und für Ausfahrten zum Hochseefischen. Eine ausführliche Übersicht nach Monaten finden Sie unter beste Reisezeit für die Seychellen.
Für wen sich Denis Private Island eignet
Denis passt zu Paaren, die Abgeschiedenheit und Privatsphäre suchen – etwa für die Hochzeitsreise –, zu Anglern, die gezielt wegen des Hochseefischens anreisen, und zu Naturliebhabern, die eine Insel mit gelebtem Naturschutz erleben möchten. Weniger geeignet ist die Insel für alle, die Abwechslung durch viele Restaurants, Shopping oder Nachtleben erwarten. Viele unserer Gäste kombinieren einige Nächte auf Denis mit Mahé oder Praslin; wie sich eine solche Route sinnvoll aufbauen lässt, zeigt unsere Seite zum Inselhopping auf den Seychellen. Gerne stellen unsere Seychellen-Spezialisten Ihre Kombination individuell zusammen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die Anreise erfolgt per Kleinflugzeug ab Mahé, dem internationalen Drehkreuz der Seychellen. Der Inlandflug ist kurz und wird passend zu Ihrer internationalen Ankunft geplant. Auf der Insel selbst sind die Wege kurz – die Ferien beginnen unmittelbar nach der Landung.
Denis ist eine private Koralleninsel mit nur einer einzigen Lodge – Sie teilen Strände und Natur ausschliesslich mit den anderen Gästen. Das Konzept des Barfuss-Luxus verzichtet auf Förmlichkeit und setzt stattdessen auf Privatsphäre, Natur und persönlichen Service. Zudem engagiert sich die Insel in Naturschutzprojekten, in die Gäste Einblick erhalten können.
Die Seychellen sind das ganze Jahr über warm. Von Mai bis September weht der frischere Südostpassat, von November bis März ist es mit dem Nordwestpassat feuchter. Besonders ruhig ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober – ideal zum Schnorcheln und für das Hochseefischen.
Die Insel eignet sich für Paare und Hochzeitsreisende, die Abgeschiedenheit suchen, für Angler mit Fokus auf Hochseefischen sowie für Naturliebhaber. Wer Nachtleben und eine grosse Auswahl an Restaurants erwartet, ist auf den Hauptinseln besser aufgehoben. Häufig wird ein Aufenthalt auf Denis mit Mahé oder Praslin kombiniert.
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