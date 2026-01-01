Nützliche Seychellen Reisetipps
Alle wichtigen Länderinformationen
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Anreise auf die Seychellen erfolgt in der Regel mit dem Flugzeug. Mit Edelweiss fliegen Sie direkt aus der Schweiz nach Mahé. Die Flugdauer beträgt neun bis zehn Stunden. Mit Emirates fliegen Sie via Dubai auf die Seychellen. Bei einem Zwischenstopp sollten Sie mit einer Reisedauer von bis zu 14 Stunden rechnen.
Staatsbürger aus der Schweiz benötigen für die Einreise einen gültigen Reisepass. Dieser muss zudem noch mindestens sechs Monate gültig sein.
Auf den Seychellen wird in sämtlichen Restaurants Fisch und Fleisch serviert. In den grossen Hotelanlagen müssen Sie auf internationale Köstlichkeiten natürlich keinesfalls verzichten. In den grösseren Städten finden Sie einige gute Restaurants und Bars. Die Seychellen sind nicht nur für ihre traumhaften Strände bekannt, auch die kulinarische Verpflegung kann sich sehen lassen.
Zahlreiche Orte bieten einen kostenlosen Internetzugang an. In einigen Resorts fallen hierfür allerdings geringe Gebühren an.
Die beste Reisezeit für die Seychellen ist von Mai bis September. In diesen Monaten bringt der Südostmonsun trockenes und schönes Wetter. Die Seychellen können ganzjährig bereist werden, allerdings muss man in den restlichen Monaten mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit rechnen. Vor allem in den Monaten Dezember und Januar regnet es sehr viel.
Die meisten Einwohner auf den Seychellen sind Christen.
Die Seychellen sind ein überaus sicheres Reiseland. Die Kriminalität ist sehr niedrig und zu Diebstählen kommt es selten. Dennoch sollten Sie Ihre Wertgegenstände immer im Hotelsafe aufbewahren.
Auf den Seychellen ist die Landessprache Kreolisch. Allerdings wird auf den Inseln auch Französisch und Englisch gesprochen.
Das Busnetz in den Städten ist in den meisten Fällen sehr gut ausgebaut. Zudem erreichen Sie auch mit einem Taxi nahezu alle Regionen und das sehr preiswert. Wer sich ein eigenes Auto mieten möchte, sollte einen internationalen Führerschein besitzen. Auf den Seychellen gilt der Linksverkehr. Generell ist die Fortbewegung auf den Seychellen als sehr einfach und kostengünstig einzustufen. Im Idealfall entscheiden Sie sich allerdings für ein Mietauto. Mit diesem können Sie die Umgebung auf eigene Faust erkunden.
Auf den Seychellen wird mit der Seychellen-Rupie bezahlt. Aber auch der Euro und der US-Dollar werden akzeptiert. Die Bezahlung mit Kreditkarte sollte in den Hotels und Resorts kein Problem darstellen.
Wenn Sie zu den Seychellen noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Spezialisten.
Der Südostpassat von Mai bis September bringt trockenere, etwas kühlere Luft und mehr Wind – an exponierten Stränden kann dann Seegras angespült werden. Der Nordwestmonsun von etwa November bis März ist wärmer und feuchter mit kurzen tropischen Schauern. Die Übergangsmonate April und Oktober gelten als besonders windstill mit ruhiger See und guter Sicht unter Wasser – ideale Bedingungen zum Tauchen und Schnorcheln.
Inselhüpfen ist auf den Seychellen unkompliziert: Zwischen Mahé und Praslin verkehren Fähren und kurze Inlandflüge, von Praslin nach La Digue ist es nur eine kurze Überfahrt. Auf La Digue selbst bewegt man sich am besten mit dem Velo fort. So lassen sich zwei oder drei Inseln bequem in einer Reise verbinden – eine Übersicht finden Sie unter Seychellen-Inseln.
Die Seychellen sind der Schweiz während der europäischen Winterzeit drei Stunden voraus, während der Sommerzeit zwei Stunden. Der Jetlag fällt entsprechend gering aus – ideal auch für kürzere Ferien.
Über die Festtage und in den europäischen Schulferien sind die Seychellen besonders gefragt. Da viele Unterkünfte – gerade auf den kleineren Inseln – nur über wenige Zimmer verfügen, empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. So sichern Sie sich die gewünschte Zimmerkategorie und die besten Flugverbindungen. Ausserhalb der Hochsaison ist die Planung flexibler.
Die Seychellen sind ein vielseitiges Reiseziel: Paare und Hochzeitsreisende schätzen die Privatsphäre kleiner Inseln, Familien die kurzen Distanzen und das entspannte Inselleben, Naturliebhaber die üppige Vegetation – etwa das UNESCO-Weltnaturerbe Vallée de Mai auf Praslin mit der berühmten Coco de Mer. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne die passende Inselkombination zusammen.
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