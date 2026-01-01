Inselhopping auf den Seychellen

Haben Sie sich für Seychellen Rundreisen entschieden, dürfen Sie sich auf echte Perlen im Ozean freuen. Beginnen Sie auf Mahé und fliegen Sie nach Praslin, der zweitgrössten Granitinsel mit ihren einmaligen langen Sandstränden. Fahren Sie fort mit Anse Lazio und Anse Georgette, wo das Wasser bei Ebbe sehr flach ist. Vallée de Mai wird wegen der hier befindlichen Palmenwälder als „Garten Eden“ beschrieben. Beobachten Sie auf Curieuse Riesenschildkröten in ihrer natürlichen Umgebung und erleben Sie die Vogelinsel Aride. So wird Seychellen Inselhopping einzigartig!

Ruhe und Romantik auf La Digue

Die Einwohner der Seychellen glauben fest daran, dass dort die Langsamkeit geboren wurde. Hier hat es niemand wirklich eilig, was sich auch auf die Gäste überträgt. Wenn Sie bei Ihrem Seychellen Inselhopping in einem romantischen Hotel auf der Insel La Digue Station machen, erleben Sie eine Begegnung mit der Stille. Kein Lautsprecher ist zu hören und es klingelt höchstens zwischendurch ein Telefon in einem der luxuriösen Resorts oder Hotels. Selbst Hollywood-Streifen wurden auf La Dique schon gedreht und die traumhaften Strände waren schon immer eine passende Kulisse für Modeaufnahmen.