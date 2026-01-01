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Coco Island, Seychellen

Seychellen Inselhüpfen

Ferien in einem wahren Paradies

Die Inselgruppe im Indischen Ozean verfügt über eine riesige Vielfalt, die sich problemlos miteinander kombinieren lässt. Verbinden Sie die Lagunen in der Nähe der Hauptinsel Mahé mit dem wilden Wasser der Grand Anse. Entscheiden Sie sich nach einem langen Flug aus Europa nicht nur für eine einzige Destination, sondern entdecken Sie mit unseren Seychellen Inselhopping Angeboten ein Paradies in seiner ganzen Fülle, was Ihre Seychellen Ferien einmalig werden lässt. Unsere Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen Ihre individuellen Seychellen Reisen zusammen, die sich übrigens auch hervorragend für Familien mit Kindern eignen!

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Die perfekten Kombinationsmöglichkeiten

Inselhopping auf den Seychellen

Haben Sie sich für Seychellen Rundreisen entschieden, dürfen Sie sich auf echte Perlen im Ozean freuen. Beginnen Sie auf Mahé und fliegen Sie nach Praslin, der zweitgrössten Granitinsel mit ihren einmaligen langen Sandstränden. Fahren Sie fort mit Anse Lazio und Anse Georgette, wo das Wasser bei Ebbe sehr flach ist. Vallée de Mai wird wegen der hier befindlichen Palmenwälder als „Garten Eden“ beschrieben. Beobachten Sie auf Curieuse Riesenschildkröten in ihrer natürlichen Umgebung und erleben Sie die Vogelinsel Aride. So wird Seychellen Inselhopping einzigartig!

Ruhe und Romantik auf La Digue

Die Einwohner der Seychellen glauben fest daran, dass dort die Langsamkeit geboren wurde. Hier hat es niemand wirklich eilig, was sich auch auf die Gäste überträgt. Wenn Sie bei Ihrem Seychellen Inselhopping in einem romantischen Hotel auf der Insel La Digue Station machen, erleben Sie eine Begegnung mit der Stille. Kein Lautsprecher ist zu hören und es klingelt höchstens zwischendurch ein Telefon in einem der luxuriösen Resorts oder Hotels. Selbst Hollywood-Streifen wurden auf La Dique schon gedreht und die traumhaften Strände waren schon immer eine passende Kulisse für Modeaufnahmen.

Wanderwege durch Silhouette Island

Mit einer Rundreise auf den Seychellen haben Sie die einmalige Möglichkeit, das aus 115 Inseln bestehende Inselparadies ausgiebig zu erkunden. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter, weshalb die Frage, welche von ihnen am schönsten ist, nur schwer zu beantworten ist. Zu den schönsten Inseln gehört die gebirgige Silhouette Island, deren höchste Erhebung bei etwa 750 Metern liegt. Die Insel eignet sich besonders für Gäste, die Natur erleben wollen oder gerne wandern.

Zahlreiche Wege, wie der Anse Mondon Trail, führen durch die Insel. Allerdings werden Gäste hier kaum Einwohnern begegnen, denn von ihnen leben dort nur etwa 50. Der schönste Strand, Anse La Passe, erstreckt sich vom Hilton Resort bis zum Hafen. Hier wird garantiert jeder einen ruhigen Platz im schneeweissen Sand finden! Unsere Spezialisten finden für Sie Ihre ganz persönlichen Seychellen Reisen und machen Ihre Seychellen Ferien zu einem unvergessenen Erlebnis.

Icon map8 Tage
Cocktail Creole
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Katamaran Kreuzfahrt, Praslin, Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue, Aktiv am Bordleben teilnehmen,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map5 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab Mahé bis Praslin
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus., Kein lästiges Kofferpacken...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map8 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Motoryacht mit 21 Kabinen, Restaurants, Lounge, Bibliothek und Zen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
SY Sea Star / SY Sea Bird
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Komfortable Kreuzfahrt auf einem Segelschiff, Anse Source d'Argent, La Digue, Einzigartige Vogelwelt,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

Die wichtigsten Informatinen zu den Seychellen im Überblick

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