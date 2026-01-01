Pineapple Beach Villas
Mahé
Beschreibung
Zimmer
Acht moderne, mit lokalen Materialien eingerichtete 1-Schlafzimmer-Apartments (104 m²), verteilt auf 4 Gebäude. Die individuell gestalteten Apartments bieten alle schöne Meersicht und liegen nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Ensuite-Badezimmer mit Dusche, WC, offener Wohnbereich, Küche, Nespresso-Maschine, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Telefon, Safe, gratis WiFi, Veranda. Restaurant, Pool, BBQ, Wäscheraum zur gemeinsamen Nutzung, Boutique.
Gratis-Sport
Stand Up Paddle, Kajaks, Schnorcheln, Tischtennis.
ab CHF 171.– / pro Person
Loading map...