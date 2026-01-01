71 Deluxe Zimmer (41 m2); Zimmer im Parterre mit Terrasse und Blick auf den Pool, die restlichen Deluxe Zimmer befinden sich auf der 1. - 3. Etage mit Berg/Dorfsicht oder teilweise Meersicht. 5 Senior Terrace Suiten auf der 3. Etage mit einer privaten Terrasse (80 m2), 5 Junior Suiten auf der 2. Etage mit geräumiger Sitzecke und Balkon (46 m2), 2 Family Suiten (80 m2).

1 Laïla Suite auf der 3. Etage mit einer privaten Terrasse und Plunge Pool (85 m2). Jeweils mit Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Safe, Telefon, Tee- und Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, WiFi kostenfrei, Terrasse oder Balkon mit Pool-, Dorf-, Meer- oder Bergsicht. Die Suiten haben zusätzlich eine Espresso Maschine und Minibar.