laïla, A Marriott Tribute Portfolio Resort
Mahé
Beschreibung
Einleitung
Das Boutique Resort liegt direkt in der Ortschaft von Anse Royale. In den warmen, lebhaften öffentlichen Räumen werden einzigartige Gemälde von lokalen Künstlern ausgestellt. Die modernen, hellen Zimmer und Suiten verbinden die Annehmlichkeiten eines luxuriösen Boutique-Resorts mit der Authentizität des lokalen Lebensstils. Rezeption, ein internationales Restaurant mit Live-Unterhaltung am Abend, Deli Take-Away, kreolisches Restaurant am Strand, Lounge, 3 Bars, Pool mit integriertem Kinderpool, Spielbereich für Kinder, Gewürzgarten, Boutique, Fitnessraum, Zimmer speziell für frühe Anreisen oder späte Abreisen. Am Nachmittag jeweils gratis Tee, Kaffee und Gebäck.
Angebot
Spa mit 3 Behandlungsräumen. Verschiedene Massagen werden angeboten. Coiffeur und Barber Shop.
Zimmer
71 Deluxe Zimmer (41 m2); Zimmer im Parterre mit Terrasse und Blick auf den Pool, die restlichen Deluxe Zimmer befinden sich auf der 1. - 3. Etage mit Berg/Dorfsicht oder teilweise Meersicht. 5 Senior Terrace Suiten auf der 3. Etage mit einer privaten Terrasse (80 m2), 5 Junior Suiten auf der 2. Etage mit geräumiger Sitzecke und Balkon (46 m2), 2 Family Suiten (80 m2).
1 Laïla Suite auf der 3. Etage mit einer privaten Terrasse und Plunge Pool (85 m2). Jeweils mit Badezimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Safe, Telefon, Tee- und Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, WiFi kostenfrei, Terrasse oder Balkon mit Pool-, Dorf-, Meer- oder Bergsicht. Die Suiten haben zusätzlich eine Espresso Maschine und Minibar.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Stand Up Paddle, Kajak, Schnorchelausrüstung, Beachvolleyball.
ab CHF 201.– / pro Person
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