Anse Soleil Beachcomber
Mahé
Beschreibung
Zimmer
Standardzimmer mit Dusche, WC, Haarfön, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe, TV, gratis WiFi, Deckenventilator, Klimaanlage, Veranda. Superiorzimmer sind grösser und bieten zusätzlich Bad mit Dusche & Badewanne. 4 grosse Premierzimmer ideal für Familien. 1- und 2-Schlafzimmer Pool-Villen mit Badewanne, Aussendusche, privatem Pool & Sonnenterrasse. 4 1-Schlafzimmer Chalets (je zwei Einheiten) mit separatem Wohnraum, Kitchenette, Bad, WC, Klimaanlage nur im Schlafzimmer, Deckenventilator, TV, Safe, Veranda. Die Chalets liegen ca. 5 Gehminuten leicht erhöht vom Hotel (nicht direkt am Strand). Restaurant. Schnorcheln, Kanu.
ab CHF 96.– / pro Person
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