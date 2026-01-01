La Digue Island Lodge Reisen vom Spezialisten
Entspannen auf dieser Seychellen Insel
Le Domaine de l'Orangeraie
ab CHF 263.– / pro Person
La Digue
Verschiedene Villen zum Teil an einen Hügel gebaut, zwei Restaurants, zwei Bars, Pool, Spa- und Wellnessbereich,...
Le Nautique Luxury Waterfront Hotel
ab CHF 188.– / pro Person
La Digue
Restaurant, Bar, Infinity Pool, WiFi kostenfrei.
La Digue Inselguide: Anse Source d'Argent und Velo-Tempo
La Digue ist die Insel der Entschleunigung: Statt Mietwagen prägen Velos die schmalen Strassen, dazu kommen wenige Taxis und die traditionellen Ochsenkarren. Wer hierher kommt, sucht Ursprünglichkeit statt grosser Infrastruktur – und findet einige der berühmtesten Strände des Indischen Ozeans.
Anse Source d'Argent: Der Strand im Südwesten von La Digue gehört zu den meistfotografierten der Welt: heller Sand, flaches, türkisfarbenes Wasser und die ikonischen, rund geschliffenen Granitfelsen. Der Zugang führt durch das historische Plantagengelände L'Union Estate, wo Sie unterwegs Riesenschildkröten und eine alte Kokosnussölmühle sehen. Früh am Morgen oder gegen Abend erleben Sie den Strand am ruhigsten.
Weitere Strände: An der Ostküste liegen die Grande Anse und die Petite Anse – weite, wilde Buchten mit kräftiger Brandung, die vor allem Spaziergänger und Fotografen begeistern. Die Petite Anse und die noch abgelegenere Anse Cocos erreichen Sie nur zu Fuss, was ihren Reiz ausmacht. Zum Baden mit Kindern eignen sich die geschützteren Abschnitte im Westen der Insel besser.
Anreise und Inselhopping: La Digue hat keinen Flughafen – gerade das bewahrt den Charme der Insel. Sie reisen per Fähre an: ab Praslin in rund einer Viertelstunde, ab Mahé mit einem Zwischenhalt auf Praslin. Vor Ort erkunden Sie die Insel am schönsten mit dem Velo; die wichtigsten Strände und Dörfer liegen nur wenige Minuten auseinander. Tipps zur Inselkombination gibt unsere Seite zum Inselhopping auf den Seychellen.
Für wen eignet sich La Digue? Für Romantiker, Fotografen und alle, die bewusst einen Gang zurückschalten möchten. Viele Gäste besuchen La Digue als Tagesausflug ab Praslin – wer jedoch ein, zwei Nächte bleibt, erlebt die Insel abends fast für sich allein. Einen Überblick über alle Inseln finden Sie auf der Seite Seychellen Inseln; die passenden Monate zeigt die beste Reisezeit für die Seychellen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Häufige Fragen zu La Digue Hotels
Über die Nachbarinsel Praslin und von dort per Boot – La Digue hat keinen Flughafen.
Der Strand Anse Source d'Argent mit seinen Granitfelsen, das Velo-Tempo der Insel, Zuckerrohrfelder und die älteste Plantage der Seychellen. Die Insel hat nur rund 1'200 Einwohner.
Rustikal und für Naturliebhaber konzipiert, oft aus lokalen Materialien gebaut und teils mit Solarstrom versorgt.
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