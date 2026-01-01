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Der Strand Grande Anse auf der Insel La Digue auf den Seychellen

La Digue Island Lodge Reisen vom Spezialisten

Entspannen auf dieser Seychellen Insel

La Digue Island ist ein Teil des Seychellen-Archipels im Indischen Ozean. Diese kleine Insel ist bekannt für ihre atemberaubende Landschaft, ihre reiche Flora und Fauna und ihre friedliche Atmosphäre. La Digue ist berühmt für seine Zuckerrohrfelder und beherbergt die älteste Plantage der Seychellen. Die Insel hat mehrere Hotels, die bei Touristen beliebt sind.

Die Insel La Digue ist die abgelegenste und am wenigsten erforschte Insel des Seychellen-Archipels. Sie liegt 190 Kilometer von Mahé, der Hauptinsel der Seychellen, entfernt. Um La Digue zu erreichen, reisen Touristen mit dem Flugzeug zur Insel Praslin, bevor sie ein Boot zur Insel La Digue nehmen. Als eine der kleineren Inseln der Seychellen hat La Digue nur etwa 1.200 Einwohner.

Alle Hotels auf dieser Insel sind rustikal und für Naturliebhaber konzipiert. Da es so weit von der Hauptinsel entfernt ist, muss alles auf La Digue per Boot oder Flugzeug dorthin gebracht werden. Daher werden alle Gebäude auf dieser Insel mit lokalen Materialien wie Wellblech und Holz gebaut. Darüber hinaus haben viele Hotels Sonnenkollektoren, da die Stromversorgung auf dieser Insel begrenzt ist. Trotz dieser Unannehmlichkeiten ist ein Aufenthalt auf La Digue wegen seiner natürlichen Schönheit und Ruhe ein unvergessliches Erlebnis.

Besucher finden, dass der Aufenthalt auf La Digue ein ziemliches Erlebnis ist. Da es das abgelegenste Gebiet der Seychellen ist, können Touristen die natürliche Schönheit und die reiche Geschichte der Region nach Belieben erkunden. Darüber hinaus bietet der Aufenthalt in einem der Hotels der Insel den Gästen einfachen Zugang zu Wanderwegen durch einheimische Wälder und entlang malerischer Küsten. Da der Internetzugang auf dieser abgelegenen Insel begrenzt ist, sollten Besucher auch gerne Bücher lesen, während sie sich in der Sonne aalen oder bei Sonnenuntergang am Strand spazieren gehen.

Die La Digue Island Lodge und Hotels auf den Seychellen sind ein grossartiges Ziel für Naturliebhaber und Geschichtsinteressierte. Die wunderschöne Landschaft zieht Jahr für Jahr Gäste an, um diese ruhige Ecke der Welt zu erkunden. Da jedoch nichts nach oder von La Digue gebracht werden kann, ausser Boot oder Flugzeug, erfordert der Aufenthalt in einem dieser Hotels von den Gästen ernsthaftes Engagement!

Le Domaine de l'OrangeraieHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 263.– / pro Person
La Digue
Verschiedene Villen zum Teil an einen Hügel gebaut, zwei Restaurants, zwei Bars, Pool, Spa- und Wellnessbereich,...
Le Repaire Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 168.– / pro Person
La Digue
Le Nautique Luxury Waterfront HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 188.– / pro Person
La Digue
Restaurant, Bar, Infinity Pool, WiFi kostenfrei.
Chateau St. CloudHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 134.– / pro Person
La Digue
La Digue Island LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 155.– / pro Person
La Digue
Cabanes des AngesHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 127.– / pro Person
La Digue
PatatranHotel RatingHotel Rating
ab CHF 138.– / pro Person
La Digue
Fleur de Lys Bungalows
ab CHF 84.– / pro Person
La Digue
Villa Veuve
ab CHF 84.– / pro Person
La Digue
Villa Creole
ab CHF 94.– / pro Person
La Digue
Chalet Bamboo Vert
ab CHF 89.– / pro Person
La Digue
Pension Michel
ab CHF 96.– / pro Person
La Digue
Domaine Les Rochers
ab CHF 134.– / pro Person
La Digue
Villa Charme de L'ile
ab CHF 171.– / pro Person
La Digue

La Digue Inselguide: Anse Source d'Argent und Velo-Tempo

La Digue ist die Insel der Entschleunigung: Statt Mietwagen prägen Velos die schmalen Strassen, dazu kommen wenige Taxis und die traditionellen Ochsenkarren. Wer hierher kommt, sucht Ursprünglichkeit statt grosser Infrastruktur – und findet einige der berühmtesten Strände des Indischen Ozeans.

Anse Source d'Argent: Der Strand im Südwesten von La Digue gehört zu den meistfotografierten der Welt: heller Sand, flaches, türkisfarbenes Wasser und die ikonischen, rund geschliffenen Granitfelsen. Der Zugang führt durch das historische Plantagengelände L'Union Estate, wo Sie unterwegs Riesenschildkröten und eine alte Kokosnussölmühle sehen. Früh am Morgen oder gegen Abend erleben Sie den Strand am ruhigsten.

Weitere Strände: An der Ostküste liegen die Grande Anse und die Petite Anse – weite, wilde Buchten mit kräftiger Brandung, die vor allem Spaziergänger und Fotografen begeistern. Die Petite Anse und die noch abgelegenere Anse Cocos erreichen Sie nur zu Fuss, was ihren Reiz ausmacht. Zum Baden mit Kindern eignen sich die geschützteren Abschnitte im Westen der Insel besser.

Anreise und Inselhopping: La Digue hat keinen Flughafen – gerade das bewahrt den Charme der Insel. Sie reisen per Fähre an: ab Praslin in rund einer Viertelstunde, ab Mahé mit einem Zwischenhalt auf Praslin. Vor Ort erkunden Sie die Insel am schönsten mit dem Velo; die wichtigsten Strände und Dörfer liegen nur wenige Minuten auseinander. Tipps zur Inselkombination gibt unsere Seite zum Inselhopping auf den Seychellen.

Für wen eignet sich La Digue? Für Romantiker, Fotografen und alle, die bewusst einen Gang zurückschalten möchten. Viele Gäste besuchen La Digue als Tagesausflug ab Praslin – wer jedoch ein, zwei Nächte bleibt, erlebt die Insel abends fast für sich allein. Einen Überblick über alle Inseln finden Sie auf der Seite Seychellen Inseln; die passenden Monate zeigt die beste Reisezeit für die Seychellen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

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Häufige Fragen zu La Digue Hotels

Über die Nachbarinsel Praslin und von dort per Boot – La Digue hat keinen Flughafen.

Der Strand Anse Source d'Argent mit seinen Granitfelsen, das Velo-Tempo der Insel, Zuckerrohrfelder und die älteste Plantage der Seychellen. Die Insel hat nur rund 1'200 Einwohner.

Rustikal und für Naturliebhaber konzipiert, oft aus lokalen Materialien gebaut und teils mit Solarstrom versorgt.

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