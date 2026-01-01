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Seychellen Inseln

Die Seychellen – das Inselparadies im Indischen Ozean

Die wunderschöne Inselgruppe der Seychellen fasziniert durch ihre tropische Vegetation, traumhafte Strände und einen entspannten Lebensrhythmus. Auf den Seychellen erleben Sie Landschaften der Extraklasse und erholen sich fernab vom Trubel anderer Ferienziele. Insbesondere wenn Sie es lieben, an einsamen Stränden einen grandiosen Sonnenuntergang zu geniessen, sind Sie auf den Seychellen genau richtig! Aber auch wenn Sie gerne tauchen und eine Unterwasserwelt mit vielen Highlights erleben möchten, sollten Sie den Seychellen einen Besuch abstatten.

Lassen Sie sich von der herrlichen Atmosphäre in ihren Bann ziehen und verbringen Sie unvergessliche Tage auf den Seychellen. Egal, ob Sie einfach nur Entspannung suchen oder Ihre Ferien auf den Seychellen etwas aktiver gestalten möchten, an Möglichkeiten mangelt es auf den vielen verschiedenen Inseln der Region nicht! Um möglichst viel von dieser einzigartigen Gegend kennenzulernen, ist Inselhopping eine hervorragende Idee.

Auf diese Weise entdecken Sie die vielen verschiedenen Gebiete der Seychellen und können sich ein umfassendes Bild davon machen, wie atemberaubend schön der Inselstaat in seiner Gesamtheit ist. Kontaktieren Sie noch heute unsere Seychellen Spezialisten, um sich Ihre persönliche Traumreise zusammenstellen zu lassen.

Geografie: innere und äussere Inseln

Die Seychellen liegen im Indischen Ozean nördlich von Madagaskar, wenige Breitengrade südlich des Äquators. Der Archipel umfasst rund 115 Inseln und gliedert sich in zwei Gruppen: Die inneren Inseln um Mahé, Praslin und La Digue sind Granitinseln – ihre rund geschliffenen Felsformationen prägen die bekannten Strandbilder. Die äusseren Inseln sind flache Korallenatolle, darunter das Aldabra-Atoll, das als UNESCO-Weltnaturerbe vor allem für seine Riesenschildkröten bekannt ist.

Für Ihre Planung wichtig: Der Tourismus konzentriert sich fast vollständig auf die inneren Inseln. Sie liegen nahe beieinander und sind per Fähre, Inlandflug oder Helikopter verbunden – gute Voraussetzungen, um mehrere Inseln in einer Reise zu verbinden, ohne viel Zeit für Transfers aufzuwenden.

Beste Reisezeit: Passatwinde statt Jahreszeiten

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; klassische Jahreszeiten gibt es nicht. Den Rhythmus geben zwei Passatwinde vor: Der Südost-Passat von etwa Mai bis September bringt trockenere, windigere Tage – gut zum Wandern, dafür kann an exponierten Stränden zeitweise Seegras angespült werden. Der Nordwest-Passat von etwa November bis März ist wärmer und feuchter, mit kurzen tropischen Schauern. In den Übergangsmonaten um April und Oktober ist das Meer meist am ruhigsten – die beste Zeit zum Tauchen und Schnorcheln mit guter Sicht.

Da die Seychellen ausserhalb des Zyklongürtels liegen, sind sie das ganze Jahr über bereisbar. Die Wahl der Reisezeit ist damit weniger eine Wetterfrage als eine Frage Ihrer geplanten Aktivitäten.

Welche Ferienform passt zu Ihnen?

  • Badeferien auf einer Insel: Wer vor allem Erholung sucht, wählt ein Resort oder Gästehaus auf einer Insel und unternimmt von dort Tagesausflüge.
  • Inselhüpfen: Mehrere Inseln und Unterkunftstypen in einer Reise – vom Resort bis zum familiär geführten Gästehaus – zeigen unterschiedliche Facetten des Archipels.
  • Segel- und Katamarantörns: Die kurzen Wege zwischen den inneren Inseln machen die Seychellen zu einem beliebten Revier für Kreuzfahrten unter Segeln – jede Nacht in einer anderen Bucht.
  • Kombination mit Afrika: Die Seychellen eignen sich gut als Badeverlängerung nach einer Safari in Ost- oder im südlichen Afrika.

Gut zu wissen: Auf den Seychellen wird Kreolisch gesprochen, daneben sind Englisch und Französisch Amtssprachen – die Verständigung ist unkompliziert. Die kreolische Küche verbindet afrikanische, europäische und asiatische Einflüsse; frischer Fisch und Currys stehen fast überall auf der Karte. Unsere Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Erfahrung und beraten Sie bei der Wahl der passenden Inseln, Unterkünfte und Reisezeit.

Die Vielfalt der Seychellen kennenlernen

Welche Seychellen-Insel passt zu Ihnen?

Jede Insel des Archipels hat ihren eigenen Charakter – die Wahl der richtigen Insel oder der richtigen Kombination ist deshalb die wichtigste Entscheidung Ihrer Seychellen-Ferien.

Mahé ist die grösste Insel und das Tor zum Archipel: internationale Flüge, die Hauptstadt Victoria, Bergregenwald und eine grosse Auswahl an Stränden und Hotels. Ideal für Erstbesucher, Familien und alle, die neben dem Strand auch Ausflüge, Restaurants und Inselleben möchten.

Praslin ist ruhiger und kompakter: Hier liegen die Anse Lazio, einer der schönsten Strände der Welt, und das UNESCO-Weltnaturerbe Vallée de Mai mit der berühmten Coco de Mer. Die perfekte Wahl für Paare, Honeymooner und Geniesser – mit kurzen Wegen nach La Digue.

La Digue ist die Insel der Entschleunigung: Velos statt Autos, Ochsenkarren, kleine Gästehäuser – und mit der Anse Source d'Argent einer der meistfotografierten Strände überhaupt. Wer Ursprünglichkeit sucht, wird La Digue lieben.

Privatinseln wie North Island, Denis Island, Frégate Island oder Cousine Island bieten das exklusivste Seychellen-Erlebnis: eine Insel, ein Resort, wenige Villen – Barfussluxus und Privatsphäre, wie man sie sonst kaum findet. Ideal für Flitterwochen und besondere Anlässe.

Unser Tipp: Kombinieren Sie zwei oder drei Inseln – die Fähr- und Flugverbindungen sind kurz, und jede Insel zeigt Ihnen eine andere Facette des Archipels. Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen. Oder Sie lassen sich von unseren Spezialisten die passende Kombination zusammenstellen.

Mahé
Praslin
La Digue
Alphonse Island
Bird Island
Cerf Island
North Island
Desroches Island
Félicité
Denis Island
Frégate Island
Cousine Island
Silhouette Island
Round Island

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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