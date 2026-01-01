Geografie: innere und äussere Inseln

Die Seychellen liegen im Indischen Ozean nördlich von Madagaskar, wenige Breitengrade südlich des Äquators. Der Archipel umfasst rund 115 Inseln und gliedert sich in zwei Gruppen: Die inneren Inseln um Mahé, Praslin und La Digue sind Granitinseln – ihre rund geschliffenen Felsformationen prägen die bekannten Strandbilder. Die äusseren Inseln sind flache Korallenatolle, darunter das Aldabra-Atoll, das als UNESCO-Weltnaturerbe vor allem für seine Riesenschildkröten bekannt ist.

Für Ihre Planung wichtig: Der Tourismus konzentriert sich fast vollständig auf die inneren Inseln. Sie liegen nahe beieinander und sind per Fähre, Inlandflug oder Helikopter verbunden – gute Voraussetzungen, um mehrere Inseln in einer Reise zu verbinden, ohne viel Zeit für Transfers aufzuwenden.

Beste Reisezeit: Passatwinde statt Jahreszeiten

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; klassische Jahreszeiten gibt es nicht. Den Rhythmus geben zwei Passatwinde vor: Der Südost-Passat von etwa Mai bis September bringt trockenere, windigere Tage – gut zum Wandern, dafür kann an exponierten Stränden zeitweise Seegras angespült werden. Der Nordwest-Passat von etwa November bis März ist wärmer und feuchter, mit kurzen tropischen Schauern. In den Übergangsmonaten um April und Oktober ist das Meer meist am ruhigsten – die beste Zeit zum Tauchen und Schnorcheln mit guter Sicht.

Da die Seychellen ausserhalb des Zyklongürtels liegen, sind sie das ganze Jahr über bereisbar. Die Wahl der Reisezeit ist damit weniger eine Wetterfrage als eine Frage Ihrer geplanten Aktivitäten.

Welche Ferienform passt zu Ihnen?

Badeferien auf einer Insel: Wer vor allem Erholung sucht, wählt ein Resort oder Gästehaus auf einer Insel und unternimmt von dort Tagesausflüge.

Wer vor allem Erholung sucht, wählt ein Resort oder Gästehaus auf einer Insel und unternimmt von dort Tagesausflüge. Inselhüpfen: Mehrere Inseln und Unterkunftstypen in einer Reise – vom Resort bis zum familiär geführten Gästehaus – zeigen unterschiedliche Facetten des Archipels.

Mehrere Inseln und Unterkunftstypen in einer Reise – vom Resort bis zum familiär geführten Gästehaus – zeigen unterschiedliche Facetten des Archipels. Segel- und Katamarantörns: Die kurzen Wege zwischen den inneren Inseln machen die Seychellen zu einem beliebten Revier für Kreuzfahrten unter Segeln – jede Nacht in einer anderen Bucht.

Die kurzen Wege zwischen den inneren Inseln machen die Seychellen zu einem beliebten Revier für Kreuzfahrten unter Segeln – jede Nacht in einer anderen Bucht. Kombination mit Afrika: Die Seychellen eignen sich gut als Badeverlängerung nach einer Safari in Ost- oder im südlichen Afrika.

Gut zu wissen: Auf den Seychellen wird Kreolisch gesprochen, daneben sind Englisch und Französisch Amtssprachen – die Verständigung ist unkompliziert. Die kreolische Küche verbindet afrikanische, europäische und asiatische Einflüsse; frischer Fisch und Currys stehen fast überall auf der Karte. Unsere Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Erfahrung und beraten Sie bei der Wahl der passenden Inseln, Unterkünfte und Reisezeit.