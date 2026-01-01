Silhouette Island Hotels im Überblick
Entspannen auf dieser Seychellen Insel
NIVA Labriz Seychelles
ab CHF 250.– / pro Person
Silhouette Island
Hauptrestaurant und 6 weitere Restaurants, 2 Bars, Rezeption, Pool, Spa- und Wellnessereich, Kids Club.
Lage und Anreise: per Boot ab Mahé
Silhouette Island liegt vor der Nordwestküste von Mahé und ist die drittgrösste Insel der Seychellen. Einen Flughafen gibt es nicht: Die Anreise erfolgt per Boot ab Mahé, was die Insel spürbar vom Betrieb der Hauptinsel abkoppelt. Für Ihre Planung heisst das, dass die Überfahrt auf die Ankunftszeit Ihres internationalen Fluges abgestimmt sein sollte. Bei einer Buchung über Knecht Reisen koordinieren wir Flug, Transfer und Bootsüberfahrt, damit die Anreise nahtlos funktioniert.
Charakter: grüne Berginsel unter Naturschutz
Kaum eine andere Seychellen-Insel ist so unberührt geblieben wie Silhouette. Sie steht fast vollständig unter Nationalparkschutz; statt Strandpromenaden und Ortsverkehr erwarten Sie dicht bewachsene Berghänge, die steil aus dem Meer aufragen und im Mont Dauban ihren höchsten Punkt finden. An der Küste wechseln sich Granitfelsen und Sandstrände ab – das oben beschriebene Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa liegt direkt an einem dieser Strände und ist Ausgangspunkt für alle Unternehmungen.
Aktivitäten: Wandern im Grünen, Schnorcheln am Riff
Silhouette ist eine Insel für Aktive, die es ruhig mögen. Wanderwege führen vom Küstensaum hinauf in die bewaldeten Hänge des Nationalparks; geführte Naturspaziergänge bringen Ihnen die Flora und Fauna der Insel näher. Danach lockt das Meer: Schnorcheln gehört hier zu den lohnendsten Aktivitäten, viele Spots liegen direkt vor dem Strand. Einen Überblick über die besten Reviere des Archipels gibt unsere Seite zum Schnorcheln auf den Seychellen.
Beste Reisezeit für Silhouette
Auf den Seychellen ist es ganzjährig warm; den Unterschied macht der Passatwechsel. Von Mai bis September bringt der Südost-Passat frischere, trockenere Luft, von November bis März sorgt der Nordwest-Passat für mehr Feuchtigkeit und gelegentliche Schauer. Für Silhouette besonders relevant: In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten – angenehm für die Bootsüberfahrt ab Mahé und ideal zum Schnorcheln bei guter Sicht. Eine ausführliche Übersicht nach Monaten finden Sie unter beste Reisezeit für die Seychellen.
Für wen sich Silhouette Island eignet
Silhouette passt zu Reisenden, die Natur über Unterhaltung stellen: Paare auf Hochzeitsreise, die Abgeschiedenheit mit Komfort verbinden möchten, ebenso wie Wanderer und Schnorchler. Wer mehr Abwechslung wünscht, kombiniert die Insel im Rahmen eines Inselhoppings mit Mahé oder weiteren Inseln – die kurze Bootsverbindung macht das unkompliziert. Unsere Seychellen-Spezialisten beraten Sie persönlich und sagen Ihnen offen, ob Silhouette zu Ihren Vorstellungen passt oder eine andere Insel die bessere Wahl ist.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Silhouette Island ist per Boot ab Mahé erreichbar; einen Flughafen gibt es auf der Insel nicht. Die Überfahrt wird als Transfer organisiert und lässt sich gut auf Ihre internationale Ankunft abstimmen. Bei einer Buchung über Knecht Reisen planen wir die Anschlusszeiten von Anfang an mit ein.
Ja, Wandern gehört zu den schönsten Aktivitäten der Insel. Silhouette ist gebirgig, steht fast vollständig unter Nationalparkschutz und ist von dichter Vegetation rund um den Mont Dauban geprägt. Geführte Naturspaziergänge lassen sich vor Ort buchen und zeigen Ihnen die ursprüngliche Seite der Seychellen.
Die Seychellen sind ganzjährig warm. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat feuchter. In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten – ideal für die Bootsüberfahrt ab Mahé und fürs Schnorcheln mit guter Sicht.
Für alle, die Ruhe und Natur suchen: Die Insel ist sehr ursprünglich, und die Tage gehören Wanderungen, Schnorchelgängen und dem Strand. Wer Restaurants, Shopping und Nachtleben sucht, ist auf Mahé besser aufgehoben – oder kombiniert beide Inseln auf einer Rundreise durch den Archipel.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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