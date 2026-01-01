Lage und Anreise: per Boot ab Mahé

Silhouette Island liegt vor der Nordwestküste von Mahé und ist die drittgrösste Insel der Seychellen. Einen Flughafen gibt es nicht: Die Anreise erfolgt per Boot ab Mahé, was die Insel spürbar vom Betrieb der Hauptinsel abkoppelt. Für Ihre Planung heisst das, dass die Überfahrt auf die Ankunftszeit Ihres internationalen Fluges abgestimmt sein sollte. Bei einer Buchung über Knecht Reisen koordinieren wir Flug, Transfer und Bootsüberfahrt, damit die Anreise nahtlos funktioniert.

Charakter: grüne Berginsel unter Naturschutz

Kaum eine andere Seychellen-Insel ist so unberührt geblieben wie Silhouette. Sie steht fast vollständig unter Nationalparkschutz; statt Strandpromenaden und Ortsverkehr erwarten Sie dicht bewachsene Berghänge, die steil aus dem Meer aufragen und im Mont Dauban ihren höchsten Punkt finden. An der Küste wechseln sich Granitfelsen und Sandstrände ab – das oben beschriebene Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa liegt direkt an einem dieser Strände und ist Ausgangspunkt für alle Unternehmungen.

Aktivitäten: Wandern im Grünen, Schnorcheln am Riff

Silhouette ist eine Insel für Aktive, die es ruhig mögen. Wanderwege führen vom Küstensaum hinauf in die bewaldeten Hänge des Nationalparks; geführte Naturspaziergänge bringen Ihnen die Flora und Fauna der Insel näher. Danach lockt das Meer: Schnorcheln gehört hier zu den lohnendsten Aktivitäten, viele Spots liegen direkt vor dem Strand. Einen Überblick über die besten Reviere des Archipels gibt unsere Seite zum Schnorcheln auf den Seychellen.

Beste Reisezeit für Silhouette

Auf den Seychellen ist es ganzjährig warm; den Unterschied macht der Passatwechsel. Von Mai bis September bringt der Südost-Passat frischere, trockenere Luft, von November bis März sorgt der Nordwest-Passat für mehr Feuchtigkeit und gelegentliche Schauer. Für Silhouette besonders relevant: In den Übergangsmonaten April und Oktober ist die See am ruhigsten – angenehm für die Bootsüberfahrt ab Mahé und ideal zum Schnorcheln bei guter Sicht. Eine ausführliche Übersicht nach Monaten finden Sie unter beste Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Silhouette Island eignet

Silhouette passt zu Reisenden, die Natur über Unterhaltung stellen: Paare auf Hochzeitsreise, die Abgeschiedenheit mit Komfort verbinden möchten, ebenso wie Wanderer und Schnorchler. Wer mehr Abwechslung wünscht, kombiniert die Insel im Rahmen eines Inselhoppings mit Mahé oder weiteren Inseln – die kurze Bootsverbindung macht das unkompliziert. Unsere Seychellen-Spezialisten beraten Sie persönlich und sagen Ihnen offen, ob Silhouette zu Ihren Vorstellungen passt oder eine andere Insel die bessere Wahl ist.