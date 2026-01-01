Die Zimmer liegen im dreistöckigen Hauptgebäude oder in Chalets, in einer grossen, tropischen Gartenanlage. Grosse Empfangshalle, Boutique, grosses Spielcasino, Bar, 4 Restaurants, Pizzeria, Süsswasserpool mit Kinderbecken. WiFi kostenfrei.

155 Standardzimmer im 1. und 2. Stock mit verglastem Erker, Klimaanlage, Dusche/ WC, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Tee- und Kaffeekocher, Safe. 25 grössere Superiorzimmer im Erdgeschoss mit Bad, Dusche/WC und verglastem Patio mit Blick auf den Parkplatz. 48 Deluxezimmer in verschiedenen Chalets mit gleicher Einrichtung wie die Superiorzimmer und zusätzlich Balkon oder Terrasse. WiFi kostenfrei in den Zimmern.