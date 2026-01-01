Berjaya Beau Vallon Bay Resort
Mahé
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer liegen im dreistöckigen Hauptgebäude oder in Chalets, in einer grossen, tropischen Gartenanlage. Grosse Empfangshalle, Boutique, grosses Spielcasino, Bar, 4 Restaurants, Pizzeria, Süsswasserpool mit Kinderbecken. WiFi kostenfrei.
Zimmer
155 Standardzimmer im 1. und 2. Stock mit verglastem Erker, Klimaanlage, Dusche/ WC, Haarfön, Minibar, Telefon, Radio, TV, Tee- und Kaffeekocher, Safe. 25 grössere Superiorzimmer im Erdgeschoss mit Bad, Dusche/WC und verglastem Patio mit Blick auf den Parkplatz. 48 Deluxezimmer in verschiedenen Chalets mit gleicher Einrichtung wie die Superiorzimmer und zusätzlich Balkon oder Terrasse. WiFi kostenfrei in den Zimmern.
Unterhaltung
Mehrmals wöchentlich Abendunterhaltung mit Livebands, Spielcasino.
Gratis-Sport
Tennis (Hartplatz), Volleyball, Kinderspielplatz.
Sport gegen Gebühr
Wasserski, Tauchen (PADI), Hochseefischen, Parasailing, Jetski, Schnorcheln.
ab CHF 119.– / pro Person
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