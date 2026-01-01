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Palm trees on white sandy beach and turquoise sea in paradise island, Seychelles

North Island Hotels im Überblick

Entspannen auf dieser Seychellen Insel

Entdecken Sie North Island, ein atemberaubendes Juwel im Indischen Ozean und eine der exklusivsten Destinationen der Seychellen. Dieses luxuriöse Hotel bietet Ihnen eine einzigartige Kombination aus unberührter Natur und höchstem Komfort für unvergessliche Seychellen Ferien.

Traumhafte Luxusvillen auf North Island

Die North Island Villen sind wahre Meisterwerke der Architektur und des Designs. Jede der 10 Beachfront Villen erstreckt sich über grosszügige 450 m² und bietet Ihnen ein Zuhause fern von Zuhause. Für besonders anspruchsvolle Gäste und Honeymooner empfiehlt sich die noch geräumigere Villa North Island mit 750 m² und atemberaubendem Meerblick.

Exquisite Annehmlichkeiten

Geniessen Sie kulinarische Höhepunkte im Open-Air-Restaurant, entspannen Sie in der Lounge oder an der Strandbar, und lassen Sie sich im herrlichen Spa- und Wellnessbereich verwöhnen. Ein Pool, eine Bibliothek und eine Boutique runden das exklusive Angebot ab.

Aktivitäten für jeden Geschmack

Ob Sie sich nach Entspannung oder Abenteuer sehnen, North Island bietet für jeden etwas. Nutzen Sie kostenlos Fahrräder, den Fitnessraum oder nehmen Sie an geführten Wanderungen teil. Wassersportbegeisterte können Kajak fahren oder Stand Up Paddling ausprobieren. Gegen Gebühr stehen Ihnen auch Hochseefischen und Tauchen zur Verfügung.

Erleben Sie auf North Island Seychellen-Ferien der Extraklasse und tauchen Sie ein in eine Welt voller Luxus, Privatsphäre und unvergleichlicher Schönheit. Als private Insel mit nur wenigen Villen, erreichbar per Helikopter ab Mahé, verbindet North Island vollkommene Abgeschiedenheit mit einem der bemerkenswertesten Naturschutzprojekte des Indischen Ozeans. Wie die Anreise abläuft, wann sich der Aufenthalt am schönsten anfühlt und für wen die Insel die richtige Wahl ist, erfahren Sie hier.

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Preis auf Anfrage
North Island
Die private Insel bietet ein Open-Air-Restaurant, Lounge, Strandbar, Pool, herrlicher Spa- und Wellnessbereich,...

Lage und Anreise: per Helikopter ab Mahé

North Island liegt im inneren Archipel der Seychellen, nur einen kurzen Helikopterflug von der Hauptinsel Mahé entfernt. Nach Ihrer Ankunft am internationalen Flughafen steigen Sie direkt um und schweben über türkisfarbene Lagunen zur Privatinsel – der Transfer ist bereits Teil des Erlebnisses. Wir stimmen die Helikopterzeiten sorgfältig auf Ihre Langstreckenflüge ab, damit der Übergang ohne lange Wartezeiten gelingt.

Privatinsel mit Vorbildcharakter im Naturschutz

North Island ist weit mehr als ein exklusives Hideaway: Die Insel gilt als Vorzeigeprojekt für Naturschutz auf den Seychellen. Die ursprüngliche Vegetation wurde Schritt für Schritt wiederhergestellt, und einheimische Tierarten wurden erfolgreich wieder angesiedelt. Als Gast erleben Sie diese Arbeit hautnah, etwa auf geführten Wanderungen über die Insel. Dass nur wenige Villen auf North Island stehen, ist Teil dieses Konzepts: Die Natur bleibt die Hauptdarstellerin.

Strände und Aktivitäten in völliger Privatsphäre

Mit so wenigen Gästen fühlen sich die Strände von North Island an, als gehörten sie Ihnen allein. Zwischen Barfussluxus und Abenteuer wählen Sie täglich neu: Kajak und Stand Up Paddling direkt ab Strand, Velotouren über die Insel oder Tauchen und Hochseefischen im Indischen Ozean. Auch Schnorchler kommen im klaren Wasser rund um die Insel auf ihre Kosten – welche Spots im Archipel sich sonst noch lohnen, zeigt unser Überblick zum Schnorcheln auf den Seychellen.

Beste Reisezeit für North Island

Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen. Während des Südost-Passats von Mai bis September ist es etwas frischer und trockener, der Nordwest-Passat von November bis März bringt feuchtere Luft und gelegentliche Schauer. Besonders schön sind die Übergangsmonate April und Oktober: Dann ist die See am ruhigsten – ideal für Schnorchelausflüge und den Helikoptertransfer. Eine detaillierte Übersicht nach Monaten finden Sie in unserem Ratgeber zur besten Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich North Island eignet

North Island ist berühmt als Hideaway für Flitterwochen – kaum ein Ort im Indischen Ozean bietet mehr Privatsphäre für den Start ins Eheleben. Ebenso richtig sind Sie hier, wenn Sie einen besonderen Anlass feiern oder kompromisslose Exklusivität mit gelebtem Naturschutz verbinden möchten. Viele unserer Gäste setzen die Privatinsel als krönenden Abschluss einer Inselkombination ein; Anregungen dazu finden Sie unter Inselhopping auf den Seychellen. Gerne beraten wir Sie persönlich dazu, wie North Island in Ihre Seychellen-Reise passt.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

Die wichtigsten Informatinen zu den Seychellen im Überblick

North Island wird per Helikopter ab Mahé erreicht. Der kurze Flug führt über den inneren Archipel und bietet bereits spektakuläre Ausblicke auf Lagunen und Inseln. Wir koordinieren den Helikoptertransfer mit Ihren internationalen Flügen, damit die Anreise nahtlos verläuft.

Das Resort umfasst nur wenige Unterkünfte: zehn Beachfront Villen mit je 450 m² Wohnfläche sowie die noch grosszügigere Villa North Island mit 750 m². Diese bewusste Beschränkung garantiert ein Höchstmass an Privatsphäre und macht die Insel zu einem der exklusivsten Rückzugsorte der Seychellen.

Ja, North Island zählt zu den berühmtesten Honeymoon-Hideaways weltweit. Wenige Villen, private Strände und diskreter Service schaffen genau die Atmosphäre, die sich Paare für den Start ins Eheleben wünschen. Für besonders anspruchsvolle Honeymooner empfiehlt sich die Villa North Island mit Meerblick.

Die Seychellen sind ganzjährig warm. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere, trockenere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat feuchter. Am ruhigsten ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober – ideal zum Schnorcheln und für den Helikopterflug.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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