Entdecken Sie North Island, ein atemberaubendes Juwel im Indischen Ozean und eine der exklusivsten Destinationen der Seychellen. Dieses luxuriöse Hotel bietet Ihnen eine einzigartige Kombination aus unberührter Natur und höchstem Komfort für unvergessliche Seychellen Ferien.

Traumhafte Luxusvillen auf North Island

Die North Island Villen sind wahre Meisterwerke der Architektur und des Designs. Jede der 10 Beachfront Villen erstreckt sich über grosszügige 450 m² und bietet Ihnen ein Zuhause fern von Zuhause. Für besonders anspruchsvolle Gäste und Honeymooner empfiehlt sich die noch geräumigere Villa North Island mit 750 m² und atemberaubendem Meerblick.

Exquisite Annehmlichkeiten

Geniessen Sie kulinarische Höhepunkte im Open-Air-Restaurant, entspannen Sie in der Lounge oder an der Strandbar, und lassen Sie sich im herrlichen Spa- und Wellnessbereich verwöhnen. Ein Pool, eine Bibliothek und eine Boutique runden das exklusive Angebot ab.

Aktivitäten für jeden Geschmack

Ob Sie sich nach Entspannung oder Abenteuer sehnen, North Island bietet für jeden etwas. Nutzen Sie kostenlos Fahrräder, den Fitnessraum oder nehmen Sie an geführten Wanderungen teil. Wassersportbegeisterte können Kajak fahren oder Stand Up Paddling ausprobieren. Gegen Gebühr stehen Ihnen auch Hochseefischen und Tauchen zur Verfügung.

Erleben Sie auf North Island Seychellen-Ferien der Extraklasse und tauchen Sie ein in eine Welt voller Luxus, Privatsphäre und unvergleichlicher Schönheit. Als private Insel mit nur wenigen Villen, erreichbar per Helikopter ab Mahé, verbindet North Island vollkommene Abgeschiedenheit mit einem der bemerkenswertesten Naturschutzprojekte des Indischen Ozeans. Wie die Anreise abläuft, wann sich der Aufenthalt am schönsten anfühlt und für wen die Insel die richtige Wahl ist, erfahren Sie hier.