North Island Hotels im Überblick
Entspannen auf dieser Seychellen Insel
North Island
Preis auf Anfrage
North Island
Die private Insel bietet ein Open-Air-Restaurant, Lounge, Strandbar, Pool, herrlicher Spa- und Wellnessbereich,...
Lage und Anreise: per Helikopter ab Mahé
North Island liegt im inneren Archipel der Seychellen, nur einen kurzen Helikopterflug von der Hauptinsel Mahé entfernt. Nach Ihrer Ankunft am internationalen Flughafen steigen Sie direkt um und schweben über türkisfarbene Lagunen zur Privatinsel – der Transfer ist bereits Teil des Erlebnisses. Wir stimmen die Helikopterzeiten sorgfältig auf Ihre Langstreckenflüge ab, damit der Übergang ohne lange Wartezeiten gelingt.
Privatinsel mit Vorbildcharakter im Naturschutz
North Island ist weit mehr als ein exklusives Hideaway: Die Insel gilt als Vorzeigeprojekt für Naturschutz auf den Seychellen. Die ursprüngliche Vegetation wurde Schritt für Schritt wiederhergestellt, und einheimische Tierarten wurden erfolgreich wieder angesiedelt. Als Gast erleben Sie diese Arbeit hautnah, etwa auf geführten Wanderungen über die Insel. Dass nur wenige Villen auf North Island stehen, ist Teil dieses Konzepts: Die Natur bleibt die Hauptdarstellerin.
Strände und Aktivitäten in völliger Privatsphäre
Mit so wenigen Gästen fühlen sich die Strände von North Island an, als gehörten sie Ihnen allein. Zwischen Barfussluxus und Abenteuer wählen Sie täglich neu: Kajak und Stand Up Paddling direkt ab Strand, Velotouren über die Insel oder Tauchen und Hochseefischen im Indischen Ozean. Auch Schnorchler kommen im klaren Wasser rund um die Insel auf ihre Kosten – welche Spots im Archipel sich sonst noch lohnen, zeigt unser Überblick zum Schnorcheln auf den Seychellen.
Beste Reisezeit für North Island
Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen. Während des Südost-Passats von Mai bis September ist es etwas frischer und trockener, der Nordwest-Passat von November bis März bringt feuchtere Luft und gelegentliche Schauer. Besonders schön sind die Übergangsmonate April und Oktober: Dann ist die See am ruhigsten – ideal für Schnorchelausflüge und den Helikoptertransfer. Eine detaillierte Übersicht nach Monaten finden Sie in unserem Ratgeber zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Für wen sich North Island eignet
North Island ist berühmt als Hideaway für Flitterwochen – kaum ein Ort im Indischen Ozean bietet mehr Privatsphäre für den Start ins Eheleben. Ebenso richtig sind Sie hier, wenn Sie einen besonderen Anlass feiern oder kompromisslose Exklusivität mit gelebtem Naturschutz verbinden möchten. Viele unserer Gäste setzen die Privatinsel als krönenden Abschluss einer Inselkombination ein; Anregungen dazu finden Sie unter Inselhopping auf den Seychellen. Gerne beraten wir Sie persönlich dazu, wie North Island in Ihre Seychellen-Reise passt.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
North Island wird per Helikopter ab Mahé erreicht. Der kurze Flug führt über den inneren Archipel und bietet bereits spektakuläre Ausblicke auf Lagunen und Inseln. Wir koordinieren den Helikoptertransfer mit Ihren internationalen Flügen, damit die Anreise nahtlos verläuft.
Das Resort umfasst nur wenige Unterkünfte: zehn Beachfront Villen mit je 450 m² Wohnfläche sowie die noch grosszügigere Villa North Island mit 750 m². Diese bewusste Beschränkung garantiert ein Höchstmass an Privatsphäre und macht die Insel zu einem der exklusivsten Rückzugsorte der Seychellen.
Ja, North Island zählt zu den berühmtesten Honeymoon-Hideaways weltweit. Wenige Villen, private Strände und diskreter Service schaffen genau die Atmosphäre, die sich Paare für den Start ins Eheleben wünschen. Für besonders anspruchsvolle Honeymooner empfiehlt sich die Villa North Island mit Meerblick.
Die Seychellen sind ganzjährig warm. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere, trockenere Luft, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat feuchter. Am ruhigsten ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober – ideal zum Schnorcheln und für den Helikopterflug.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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