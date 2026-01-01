Mango House Seychelles
Mahé
Beschreibung
Einleitung
Hauptgebäude mit Infinity Pool, 3 Restaurants (italienisch, japanisch, kreolisch), Soley Pool Bar, Kokoye Bar mit einer grossen Auswahl an Gins und Rum, 3 Pools, schöner Spa- und Wellnessbereich, kleines Fitnesscenter, WiFi kostenfrei.
Angebot
Anpe Spa mit zwei Behandlungsräumen, kleiner Fitnessbereich.
Zimmer
Die verschiedenen Zimmer und Suiten Kategorien sind auf verschiedene Häuser aufgeteilt (Cliff House, Beach House, Bay House, Ocean House). 5 King Deluxe Zimmer (43 m2) und 25 King / Twin Premium Ocean View (45 m2) liegen im Cliff House mit bester Meersicht. 4 One-Bedroom Ocean View Suiten (94 m2), 3 One-Bedroom Bay House Suiten mit Plunge Pool (106 m2), 1 One-Bedroom Ocean House mit Pool (220 m2) sowie eine Two-Bedroom Cliff House Panorama Suite (181 m2).
Alle Zimmer und Suiten sind sehr edel und mit hochwertigen Materialien eingerichtet. Badezimmer mit Badewanne, separater Dusche, WC, Haarfön, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, TV, Telefon, Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.
Gratis-Sport
Kajak, Stand Up Paddle, Schnorchlen.
ab CHF 431.– / pro Person
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