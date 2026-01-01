Round Island Reisen vom Spezialisten
Lage und Anreise: eine Privatinsel vor Praslin
Round Island liegt unmittelbar vor der Küste von Praslin, am Rand des Curieuse-Marine-Nationalparks im Herzen der Inneren Seychellen. Die Anreise führt in der Regel über den internationalen Flughafen auf Mahé; von dort geht es per Inlandsflug oder Fähre nach Praslin und anschliessend per Boot auf die Insel. Die kurze Überfahrt ab Praslin ist unkompliziert und stimmt bereits auf das ein, was Round Island ausmacht: Sie lassen den Trubel hinter sich.
Charakter: viel Insel für sehr wenige Gäste
Round Island ist winzig – und genau das ist ihr Trumpf. Es gibt nur sehr wenige Unterkünfte, entsprechend gross ist die Privatsphäre: keine grossen Hotelanlagen, keine Menschenmengen am Strand, sondern tropische Vegetation, ruhige Buchten und der Blick über das Wasser Richtung Praslin und Curieuse. Wer die grösseren Seychellen-Inseln bereits kennt und sich noch mehr Abgeschiedenheit wünscht, findet hier eine der exklusivsten Adressen des Archipels.
Aktivitäten: Schnorcheln, Bootsausflüge, Inselhüpfen
Die Lage am Rand des Curieuse-Marine-Nationalparks macht Round Island zu einem idealen Ausgangspunkt, um die Unterwasserwelt der Seychellen zu erleben – mehr dazu auf unserer Seite zum Schnorcheln auf den Seychellen. Per Boot sind Sie zudem rasch auf Praslin, wo mit dem Vallée de Mai ein UNESCO-Weltnaturerbe mit der berühmten Coco de Mer wartet. Wer mehrere Inseln kombinieren möchte, verbindet den Aufenthalt am besten mit einem Inselhopping auf den Seychellen – Round Island eignet sich dabei perfekt als ruhiger Schlusspunkt der Reise.
Beste Reisezeit für Round Island
Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere, trockenere Luft, von November bis März bringt der Nordwest-Passat mehr Feuchtigkeit und kurze tropische Schauer. Für eine Privatinsel wie Round Island, die per Boot erreicht wird, sind die Übergangsmonate April und Oktober besonders attraktiv: Dann ist die See am ruhigsten – ideal für die Überfahrt und fürs Schnorcheln. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Für wen sich Round Island eignet
Round Island ist die richtige Wahl für Paare und Hochzeitsreisende, die maximale Privatsphäre suchen, und für alle, die nach einer Rundreise einige Tage vollkommene Ruhe anhängen möchten. Wer abends gerne zwischen vielen Restaurants wählt oder Unterhaltung sucht, ist auf Praslin oder Mahé besser aufgehoben – die Kombination beider Welten lässt sich jedoch problemlos planen. Unsere Seychellen-Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise mit Round Island als Höhepunkt zusammen.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die Anreise führt über den internationalen Flughafen auf Mahé und weiter per Inlandsflug oder Fähre nach Praslin. Von dort setzen Sie per Boot auf die Privatinsel über. Die kurze Überfahrt organisieren wir im Rahmen Ihrer Reise nahtlos für Sie.
Auf der winzigen Insel gibt es nur sehr wenige Unterkünfte, entsprechend wenige Gäste sind gleichzeitig vor Ort. Strände, Wege und Aussichtspunkte teilen Sie sich mit kaum jemandem. Ein solches Mass an Abgeschiedenheit ist selbst auf den Seychellen selten.
Die Seychellen sind ganzjährig warm. Von Mai bis September weht der frischere Südost-Passat, von November bis März ist es mit dem Nordwest-Passat etwas feuchter. Besonders ruhig ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober – ideal für die Bootsanreise und zum Schnorcheln.
Ja, dank der Lage direkt bei Praslin ist die Insel ein idealer Baustein für eine Inselkombination. Beliebt ist die Verbindung mit Praslin und Mahé, etwa als ruhiger Abschluss der Reise. Unsere Spezialisten planen die Übergänge zwischen den Inseln durchgehend für Sie.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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