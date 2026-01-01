Lage und Anreise: eine Privatinsel vor Praslin

Round Island liegt unmittelbar vor der Küste von Praslin, am Rand des Curieuse-Marine-Nationalparks im Herzen der Inneren Seychellen. Die Anreise führt in der Regel über den internationalen Flughafen auf Mahé; von dort geht es per Inlandsflug oder Fähre nach Praslin und anschliessend per Boot auf die Insel. Die kurze Überfahrt ab Praslin ist unkompliziert und stimmt bereits auf das ein, was Round Island ausmacht: Sie lassen den Trubel hinter sich.

Charakter: viel Insel für sehr wenige Gäste

Round Island ist winzig – und genau das ist ihr Trumpf. Es gibt nur sehr wenige Unterkünfte, entsprechend gross ist die Privatsphäre: keine grossen Hotelanlagen, keine Menschenmengen am Strand, sondern tropische Vegetation, ruhige Buchten und der Blick über das Wasser Richtung Praslin und Curieuse. Wer die grösseren Seychellen-Inseln bereits kennt und sich noch mehr Abgeschiedenheit wünscht, findet hier eine der exklusivsten Adressen des Archipels.

Aktivitäten: Schnorcheln, Bootsausflüge, Inselhüpfen

Die Lage am Rand des Curieuse-Marine-Nationalparks macht Round Island zu einem idealen Ausgangspunkt, um die Unterwasserwelt der Seychellen zu erleben – mehr dazu auf unserer Seite zum Schnorcheln auf den Seychellen. Per Boot sind Sie zudem rasch auf Praslin, wo mit dem Vallée de Mai ein UNESCO-Weltnaturerbe mit der berühmten Coco de Mer wartet. Wer mehrere Inseln kombinieren möchte, verbindet den Aufenthalt am besten mit einem Inselhopping auf den Seychellen – Round Island eignet sich dabei perfekt als ruhiger Schlusspunkt der Reise.

Beste Reisezeit für Round Island

Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere, trockenere Luft, von November bis März bringt der Nordwest-Passat mehr Feuchtigkeit und kurze tropische Schauer. Für eine Privatinsel wie Round Island, die per Boot erreicht wird, sind die Übergangsmonate April und Oktober besonders attraktiv: Dann ist die See am ruhigsten – ideal für die Überfahrt und fürs Schnorcheln. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Round Island eignet

Round Island ist die richtige Wahl für Paare und Hochzeitsreisende, die maximale Privatsphäre suchen, und für alle, die nach einer Rundreise einige Tage vollkommene Ruhe anhängen möchten. Wer abends gerne zwischen vielen Restaurants wählt oder Unterhaltung sucht, ist auf Praslin oder Mahé besser aufgehoben – die Kombination beider Welten lässt sich jedoch problemlos planen. Unsere Seychellen-Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise mit Round Island als Höhepunkt zusammen.