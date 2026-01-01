Cerf Island Resort Reisen vom Spezialisten
Entspannen auf dieser Seychellen Insel
Lage und Anreise
Cerf Island liegt im Sainte-Anne-Marine-Nationalpark, direkt vor der Küste von Mahé. Die Anreise ist unkompliziert: Sie landen auf dem internationalen Flughafen von Mahé, und ein kurzer Bootstransfer bringt Sie auf die Insel – ohne Inlandsflug, ohne langes Umsteigen. Diese Nähe zur Hauptinsel ist einer der grossen Vorteile: Victoria, der Flughafen und die Ausflugsziele von Mahé bleiben jederzeit rasch erreichbar, während Sie auf Cerf selbst herrlich abgeschieden wohnen.
Ruhig und autofrei: der Charakter der Insel
Cerf Island ist klein, grün und komplett autofrei. Statt Strassen gibt es Fusswege, statt Motorenlärm hören Sie Wellen und Vögel. Die Insel wird von wenigen Unterkünften geprägt, die sich grosszügig verteilen – überlaufen wirkt hier nichts. Gebadet wird an geschützten Stränden innerhalb des Marineparks. Wer tagsüber zwischen Strand und Restaurant pendelt und abends dem Sonnenuntergang über Mahé zusieht, hat den Rhythmus der Insel schnell verstanden.
Schnorcheln direkt vor der Tür
Das Herzstück eines Aufenthalts ist das Wasser. Als Teil des Sainte-Anne-Marine-Nationalparks steht die Unterwasserwelt rund um Cerf unter Schutz, und das Beste daran: Sie schnorcheln direkt ab Strand, ohne zuerst einen Bootsausflug buchen zu müssen. Maske und Flossen gehören hier zur Grundausstattung wie anderswo die Sonnenliege. Wer tiefer einsteigen möchte, findet in unserer Übersicht zum Schnorcheln auf den Seychellen die besten Reviere des Archipels. Ergänzend bieten sich Bootsausflüge im Marinepark oder ein Tagesausflug nach Mahé an – die Transfers sind kurz und unkompliziert.
Beste Reisezeit für Cerf Island
Die Seychellen sind ganzjährig warm; eine eigentliche Regenzeit, die Ferien verunmöglicht, gibt es nicht. Das Jahr wird von zwei Passatwinden geprägt: Der Südost-Passat von Mai bis September bringt frischere und trockenere Luft, der Nordwest-Passat von November bis März mehr Feuchtigkeit mit kurzen, kräftigen Schauern. Für Schnorchler sind die Übergangsmonate April und Oktober besonders attraktiv, weil die See dann am ruhigsten ist. Eine ausführliche Übersicht nach Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Für wen sich Cerf Island eignet
Cerf Island ist die richtige Wahl für Ruhesuchende, Hochzeitsreisende und alle, die ihre Ferientage am liebsten mit Maske und Schnorchel beginnen. Auch als Baustein einer Inselkombination überzeugt die Insel: Dank der kurzen Bootstransfers lässt sie sich einfach mit Mahé oder weiteren Inseln verbinden – Ideen dazu finden Sie unter Inselhopping auf den Seychellen. Weniger geeignet ist Cerf für Reisende, die Nachtleben, Shopping oder ein dichtes Ausflugsprogramm erwarten. Gerne beraten wir Sie persönlich, ob Cerf Island als Hauptdomizil oder als ruhiger Schlusspunkt Ihrer Seychellenreise am besten passt.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Sie fliegen auf den internationalen Flughafen von Mahé und wechseln dort auf ein Boot. Der Transfer nach Cerf Island ist kurz, da die Insel direkt vor der Küste von Mahé im Sainte-Anne-Marine-Nationalpark liegt. Einen eigenen Flughafen gibt es nicht – genau das macht die Insel so ruhig.
Ja, das Schnorcheln beginnt direkt vor der Tür: Sie waten vom Strand ins geschützte Wasser des Marine-Nationalparks. Ein Bootsausflug ist dafür nicht nötig. Am ruhigsten ist die See in den Übergangsmonaten April und Oktober.
Die Seychellen sind ganzjährig warm. Von Mai bis September sorgt der Südost-Passat für frischere, trockenere Luft, von November bis März bringt der Nordwest-Passat mehr Feuchtigkeit. Für Schnorchelferien sind April und Oktober ideal, weil die See dann am ruhigsten ist.
Ja, auf Cerf Island gibt es keine Autos. Sie bewegen sich zu Fuss über die Insel, was wesentlich zur ruhigen Atmosphäre beiträgt. Wer Abwechslung sucht, erreicht Mahé mit einem kurzen Bootstransfer.
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