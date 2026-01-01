Von der faszinierenden Metropole zum Great Rift Valley

Kenias lebhafte Hauptstadt Nairobi empfängt Sie mit afrikanischer Tradition, modernem Flair und der Natur direkt vor der Haustür. Der 117 Quadratkilometer grosse Nairobi-Nationalpark liegt sozusagen direkt nebenan. Auf Ihrer Kenya Reise befindet sich hier der Ausgangspunkt für Wildtiersafaris und Ausflüge zum Grossen Afrikanischen Grabenbruch. In der langgestreckten Rift-Zone entdeckten Forscher die Wiege der Menschheit. Vom Aussichtspunkt aus haben Sie einen grossartigen Blick auf den abflusslosen Lake Nakuru, der für seine grosse Flamingopopulation weltberühmt ist.

Im Lake-Nakuru-Nationalpark begegnen Ihnen Nashörner, Gnus, Giraffen, Antilopen, Zebras und riesige Büffelherden. Dort gibt es, wie auch im Masai Mara Naturreservat, unter anderem Beutegreifer wie Löwen und Leoparden. Kontaktieren Sie unsere Afrika Experten! Sie kennen sich aus und haben Erfahrung in der Planung von Rundreisen und der Kombination von Reisezielen. Gerne stellen Sie ein individuelles Ferienprogramm für Sie zusammen!