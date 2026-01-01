Lage und Anreise: am nördlichen Rand des Archipels

Bird Island ist die nördlichste Insel der Seychellen und liegt dort, wo die flache Seychellen-Bank in den offenen Indischen Ozean übergeht. Anders als Mahé, Praslin oder La Digue ist sie keine Granitinsel, sondern eine flache Koralleninsel: kein Fels, kein Hügel, dafür Sand, Palmen und ein weiter Horizont. Erreicht wird die Insel in der Regel mit einem kurzen Inlandflug ab Mahé; bereits der Anflug über das türkisfarbene Wasser stimmt auf die Abgeschiedenheit ein. Wie sich Bird Island sinnvoll mit den Hauptinseln kombinieren lässt, zeigen wir Ihnen auf unserer Seite zum Inselhopping auf den Seychellen.

Robinson-Gefühl statt Luxusresort

Auf Bird Island übernachten Sie in einer bewusst einfach gehaltenen Öko-Lodge – der einzigen Unterkunft der Insel. Wer Fernseher, Pool und Fünf-Sterne-Service erwartet, ist hier am falschen Ort. Wer dagegen barfuss zum Nachtessen geht, beim Einschlafen dem Meer zuhört und morgens direkt an den Strand tritt, findet kaum einen ehrlicheren Platz auf den Seychellen. Genau diese Reduktion macht den Reiz aus: Bird Island ist gelebtes Robinson-Gefühl, nicht inszenierter Luxus.

Millionen Russseeschwalben und Meeresschildkröten

Ihren Namen trägt die Insel zu Recht: Während der Brutsaison von etwa Mai bis Oktober nisten Millionen von Russseeschwalben auf Bird Island – ein Naturschauspiel, das in dieser Dichte seinesgleichen sucht. Der Himmel voller Vögel, das Rufen der Kolonie rund um die Uhr: Für Naturliebhaber ist das der eigentliche Grund für die Reise. Dazu kommen Meeresschildkröten, die an den Stränden ihre Eier ablegen, sowie eine Unterwasserwelt, die sich direkt ab Strand erkunden lässt – Tipps dazu finden Sie auf unserer Seite zum Schnorcheln auf den Seychellen.

Beste Reisezeit für Bird Island

Die Seychellen sind ganzjährig warm, das Klima wird vom Wechsel der Passatwinde geprägt. Von Mai bis September bringt der Südost-Passat frischere, trockenere Luft – in diese Monate fällt auch die Hauptbrutzeit der Russseeschwalben, was Bird Island dann besonders attraktiv macht. Von November bis März weht der feuchtere Nordwest-Passat mit mehr Schauern. April und Oktober gelten als Übergangsmonate mit der ruhigsten See – ideal für alle, die viel im Wasser sein möchten. Eine detaillierte Übersicht finden Sie unter beste Reisezeit für die Seychellen.

Für wen sich Bird Island lohnt

Bird Island ist die richtige Wahl für Naturliebhaber, Vogelbeobachter und Paare, die echte Abgeschiedenheit suchen – und für alle, die nach einigen Tagen auf den lebhafteren Hauptinseln bewusst entschleunigen möchten. Weniger geeignet ist die Insel für Reisende, die Auswahl an Restaurants, Unterhaltung oder gehobenen Komfort erwarten. Als Schweizer Fernreise-Spezialist beraten wir Sie persönlich, ob und wie Bird Island in Ihre Route passt – vom richtigen Zeitfenster für die Vogelbrut bis zur Kombination mit anderen Inseln.