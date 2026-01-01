Inselvielfalt der Seychellen – so einzigartig wie Sie

Auf den Seychellen gibt es grössere und kleinere Inseln, von denen jede ihr eigenes Flair hat. Auf der Hauptinsel Mahé, wo 90 Prozent der Bevölkerung leben, entdecken Sie in der Hauptstadt Victoria das koloniale Erbe der Briten. Schlendern Sie verliebt durch die Gassen, bewundern Sie den Glockenturm, der an den Londoner Big Ben erinnert und nehmen Sie die Düfte von Vanille und Kokosöl wahr. Zahlreiche Unterhaltungsangebote ermöglichen Ihnen, die Insel und ihre Kultur kennenzulernen.

Auch für die beiden nächstgrösseren Inseln Praslin und La Digue lohnt sich ein Besuch. Wollen Sie lieber zu zweit sein, dann begeben Sie sich auf eine der vielen Liebesinseln und besuchen Sie die kleineren Eilande, auf denen sich traumhafte Resorts befinden.

Hier geniessen Sie Ihre gemeinsame Zeit, die Sie mit einem romantischen Strandspaziergang, einem Tauchgang und einer anschliessenden Paarmassage verbinden können. Gerne beraten wir Sie und finden für Sie das Hotel, das am besten zu Ihnen passt!