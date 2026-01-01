Seychellen Hochzeitsreisen vom Spezialisten
Flitterwochen im Inselparadies
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Zeit für Zweisamkeit
Hochzeitsferien an Traumstränden
Die Seychellen sind ein tropischer Inselstaat am südöstlichen Zipfel des afrikanischen Kontinents. Hier finden Sie die romantischsten Plätze der Welt, weshalb Jahr für Jahr viele verliebte Paare in eines der Hotels oder Resorts reisen. Hinzu kommt die Gastfreundschaft der kreolischen Bevölkerung. Endlose Strände aus weissem Sand und eine traumhafte Landschaft sorgen von selbst dafür, dass Romantik entsteht. Erkunden Sie eine faszinierende Unterwasserwelt durch Schnorcheln auf den Seychellen. Besichtigen Sie die Zeugnisse der Kolonialzeit, beobachten Sie Meeresschildkröten oder suchen Sie nach dem schon lange verschollenen „Piratenschatz von La Buse“.
Romantische Flitterwochen mit allen Annehmlichkeiten
Nicht ohne Grund gelten die Seychellen als eines der letzten Paradiese und werden als einer der schönsten Orte der Welt bezeichnet. Nach einem langen Flug beziehen Sie einen wunderschönen Bungalow mit direktem Zugang zum Meer. Geniessen Sie Ihre Zweisamkeit bei einem Cocktail auf der Veranda Ihres Bungalows. Schauen Sie gemeinsam hinaus in die Weiten des Ozeans und schmieden Sie Ihre Zukunftspläne. Allmählich geht die Sonne unter und das golden glänzende Wasser geht in einen blutroten Sonnenuntergang über. So wird Ihre Seychellen Reise zum unvergessenen Erlebnis!
Inselvielfalt der Seychellen – so einzigartig wie Sie
Auf den Seychellen gibt es grössere und kleinere Inseln, von denen jede ihr eigenes Flair hat. Auf der Hauptinsel Mahé, wo 90 Prozent der Bevölkerung leben, entdecken Sie in der Hauptstadt Victoria das koloniale Erbe der Briten. Schlendern Sie verliebt durch die Gassen, bewundern Sie den Glockenturm, der an den Londoner Big Ben erinnert und nehmen Sie die Düfte von Vanille und Kokosöl wahr. Zahlreiche Unterhaltungsangebote ermöglichen Ihnen, die Insel und ihre Kultur kennenzulernen.
Auch für die beiden nächstgrösseren Inseln Praslin und La Digue lohnt sich ein Besuch. Wollen Sie lieber zu zweit sein, dann begeben Sie sich auf eine der vielen Liebesinseln und besuchen Sie die kleineren Eilande, auf denen sich traumhafte Resorts befinden.
Hier geniessen Sie Ihre gemeinsame Zeit, die Sie mit einem romantischen Strandspaziergang, einem Tauchgang und einer anschliessenden Paarmassage verbinden können. Gerne beraten wir Sie und finden für Sie das Hotel, das am besten zu Ihnen passt!
Aktive Flitterwochen im Inselparadies
Nur am Strand zu liegen, ist eigentlich eine Verschwendung. Das Inselparadies hat nämlich noch viel mehr zu bieten: Bunte Korallenriffe laden zum Tauchen auf den Seychellen ein oder Sie planen eine der vielen Outdoor-Aktivitäten. Erkunden Sie Pflanzen und Tiere auf ausgebauten Trekkingwegen oder machen Sie eine Bootstour. Möglich ist auch die Fahrt mit einem Bike oder Jeep. Höhepunkt ist ein Rundflug mit dem Helikopter, der Ihnen eine unglaubliche Aussicht von oben bietet.
Braut-Rabatte
Einige Hotels bieten Rabatte für Seychellen Flitterwochen. Erkundigen Sie sich nach speziellen Braut-Rabatten, die je nach Saison und Resort den Preis der Braut entsprechend ermässigen. Fragen Sie unsere erfahrenen Spezialisten und planen Sie Ihre Reise gemeinsam mit ihnen!
Flitterwochen Seychellen: die schönsten Momente
Granitfelsen, puderweisse Strände und ein Meer in allen Blautönen: Die Seychellen bieten eine einzigartige Kulisse für den Start ins Eheleben. Anders als in grossen Badedestinationen finden Sie hier viele kleine, ruhige Buchten, in denen Sie oft fast allein sind – ideal für alle, die in den Flitterwochen vor allem Zweisamkeit suchen. Viele Hotels und Resorts liegen eingebettet in tropische Gärten, verfügen über Villen mit eigenem Pool und geschützten Terrassen und lassen Ihnen so viel Privatsphäre, wie Sie sich wünschen.
Zu den schönsten Momenten gehört ein privates Dinner am Strand: barfuss im Sand, ein Tisch für zwei, dazu kreolische Spezialitäten und der Sonnenuntergang über dem Indischen Ozean.
Auch ein Picknick in einer einsamen Bucht, eine Bootstour zu den Nachbarinseln oder eine Paarmassage im Spa macht den Honeymoon unvergesslich. Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; als besonders angenehm gelten – bezogen auf die Hauptinsel Mahé – die ruhigen Übergangsmonate zwischen den Passatwinden rund um April/Mai und Oktober/November, wenn das Meer meist ruhig und die Sicht zum Schnorcheln gut ist. Welche Monate am besten zu Ihren Plänen passen, lesen Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.
So planen Sie Ihre Hochzeitsreise
Für die Hochzeitsreise auf die Seychellen lohnt sich eine frühzeitige Planung: Die schönsten Villen und Honeymoon-Suiten der beliebten Häuser sind – gerade in der Ferienzeit und rund um die Feiertage – oft lange im Voraus reserviert. Wer sich einige Monate vor dem Hochzeitstermin um die Buchung kümmert, hat die grösste Auswahl an Inseln und Unterkünften. Überlegen Sie sich dabei, wie Ihre Traumreise aussehen soll: eine Insel und ein Hotel für die ganze Zeit oder eine Kombination aus Mahé, Praslin und La Digue, um mehrere Facetten des Archipels zu erleben? Dank kurzer Fähr- und Flugverbindungen lässt sich Inselhüpfen auf den Seychellen bequem mit erholsamen Strandtagen verbinden.
Wer möchte, ergänzt die Flitterwochen um eine romantische Zeremonie vor Ort: Viele Resorts arrangieren symbolische Trauungen oder eine Erneuerung des Eheversprechens am Strand. Ob und in welcher Form eine Zeremonie infrage kommt, klären Sie am besten im persönlichen Gespräch – unsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Inseln und Hotels aus eigener Anschauung, empfehlen Ihnen die passende Kombination und stellen ein unverbindliches Angebot für Ihre Hochzeitsreise zusammen.
Häufige Fragen zu Flitterwochen auf den Seychellen
Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit tropisch warmem Klima. Als besonders angenehm gelten – bezogen auf die Hauptinsel Mahé – die Übergangsmonate zwischen den Passatwinden rund um April/Mai und Oktober/November: meist ruhiges Meer, gute Sicht zum Schnorcheln und viel Sonne. Mehr dazu auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Das hängt von Ihren Wünschen ab: Mahé bietet die grösste Auswahl an Hotels und Ausflügen, Praslin und La Digue punkten mit berühmten Stränden und viel Ruhe, kleine Privatinseln mit maximaler Exklusivität. Viele Paare kombinieren zwei oder drei Inseln miteinander. Unser Spezialisten-Team empfiehlt Ihnen gerne die Kombination, die zu Ihnen passt.
Je früher Sie buchen, desto grösser ist die Auswahl an Villen und Honeymoon-Suiten – besonders in der Ferienzeit und rund um die Feiertage sind beliebte Häuser oft lange im Voraus belegt. Da der Reisetermin bei einer Hochzeitsreise meist feststeht, empfiehlt sich eine Planung mit mehreren Monaten Vorlauf. So bleibt genug Zeit für besondere Wünsche wie ein privates Dinner am Strand.
Anantara Maia Seychelles Villas
ab CHF 1333.– / pro Person
Mahé
Das kleine, exklusive Resort besteht aus luxuriösen, freistehenden Villen (alle mit privatem Pool), à la carte...
Six Senses Zil Pasyon
Preis auf Anfrage
Félicité
Zwei Restaurants, Weinkeller (für private Abendessen), zwei Bars, Pool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter,...
Four Seasons Resort Seychelles
ab CHF 881.– / pro Person
Mahé
Villen und Suiten mit viel Privatsphäre, vier Restaurants, zwei Bars, Bibliothek, Boutique, Spa und Wellnessbereich,...
Constance Lemuria Seychelles
ab CHF 547.– / pro Person
Praslin
Das Hauptgebäude liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Strände. Durch die Verwendung von viel Holz und Natursteinen...
Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa
ab CHF 328.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude im Boutique-Stil mit Restaurant, Bar, à la carte Restaurant, Pool und Eforea Spa.
Le Duc de Praslin
ab CHF 321.– / pro Person
Praslin
Bar, zwei Restaurants, Chill Out Tapas Lounge Bar, schöner tropischer Garten mit Pool, Rezeption, Aufenthaltsraum mit...
Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island
ab CHF 676.– / pro Person
Desroches Island
Zwei Restaurants, japanisches Izakaya Restaurant "Ahi", drei Bars, Boutique, Pool, Spa- und Wellnessbereich, WiFi...
Paradise Sun
ab CHF 411.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer liegen in verschiedenen ein- und zweistöckigen Bungalows, die hufeisenförmig im grossen, tropischen Garten...
Hotel L'Archipel
ab CHF 256.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer befinden sich in ein- und zweistöckigen Bungalows. Offenes Restaurant und Bar im Hauptgebäude....
Denis Private Island
ab CHF 720.– / pro Person
Denis Island
Offenes Hauptgebäude mit Restaurant und Bar, Lounge, Pool, Weinkeller, Boutique, Bibliothek (inkl. WiFi kostenfrei).
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Seychellen-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Seychellen Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Seychellen Reisen
- Beste Reisezeit für die Seychellen
- Seychellen Ferien mit der Familie vom Spezialis…
- Seychellen Schnorchel Ferien
- Seychellen Tauchen: Riffe und mehr
- Seychellen Inseln
- Seychellen Inselhüpfen
- Kenya und Seychellen Reisen
- Nützliche Seychellen Reisetipps