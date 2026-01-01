46 Junior Suiten (55 m2) mit Klimaanlage, Bad mit Badewanne und separater Dusche, WC, TV, Lavazza Kaffeemaschine, Wi-Fi kostenfrei, Safe, Fön, Telefon, Minibar, Balkon, Sitzecke, Innen- und Aussen-Essbereich.



Die 38 Garden Junior Suiten (55 m2) sind identisch ausgestattet wie die Junior Suiten, befinden sich jedoch im Parterre mit privater Terrasse.



14 freistehende Beach Pool Villen (150 m2) liegen in unmittelbarer Strandnähe und bieten die gleiche Einrichtung wie die Junior Suiten und zusätzlich ein Tagesbett beim privaten Pool, Lavazza Kaffeemaschine und Aussendusche.

Verbindungstüren vorhanden.



Die Grand Beach Pool Villen (250 m2) verfügen über 1 Schlafzimmer und ein Wohn- und Esszimmer sowie zusätzlich ein Ess-Pavilion beim privaten Pool.



Zwei Family Beach Pool Villen (400 m2) bestehend aus einer Beach Pool Villa und einer Grand Beach Pool Villa.