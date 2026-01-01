Seychellen Ferien mit der Familie vom Spezialisten
Kinderfreundliche Hotels und viele Freizeitangebote
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Traumhafte Ferien für Gross und Klein
Seychellen Reisen mit Kindern – Übernachten in Familiensuites
Die Strände der Seychellen fallen sanft ab. Ihre Kinder können Sandburgen aus sauberem, weissem Sand bauen, im flachen Wasser planschen und am Strand toben. Die Hotels bieten Kinderbetreuung an, es gibt überall eine Kids Corner und Spielecken. Freuen Sie sich auf Animation und auf angeleiteten Sport im Wasser sowie an Land! Ihre Kinder können Kanu fahren, den Spielplatz unsicher machen und an Bastelstunden teilnehmen. Die Angebote gelten für unterschiedliche Altersstufen, so dass auch Teenager auf ihre Kosten kommen. Sie haben spezielle Wünsche? Unsere Seychellen Spezialisten wissen, welche Resorts am besten zu Ihnen passen!
Mit Kindern auf den Seychellen die Natur entdecken
Die Traumstrände der Seychellen und das tolle Programm der Hotels sind die eine Sache – aber Familienferien bedeuten eben auch, dass Sie Ihren Urlaubsort gemeinsam erkunden. Exotische Naturlandschaften locken auf den Seychellen! Sie können zusammen mit Ihren Kindern Riesenschildkröten begegnen, beim Schnorcheln die artenreiche Unterwasserwelt erkunden und Bootsausflüge unternehmen. So werden die Strandferien zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Kids Club, Babysitter und mehr
Professionelle Animateure betreuen Ihre Kinder im Hotel. Der Babysitter Service entlastet Eltern, die auch einmal ein paar Stunden ungestört sein wollen. Tauchen, Surfen oder Golfen wird ohne Kinder erst möglich.
Ausflüge geniessen, Natur erleben
Auf den Seychellen leben Tiere, die Sie sonst nirgends in freier Wildbahn zu sehen bekommen. Und das betrifft nicht nur die Schildkröten: Zum familienfreundlichen Programm der Seychellen gehört es, dass die Animateure auch auf die einheimischen Tiere und Pflanzen eingehen. Erlebnispädagogische Angebote bringen Ihren Kindern die Natur am Strand und auf den Inseln näher. Es gibt auf den Seychellen kaum Tiere oder Pflanzen, die gefährlich oder gar giftig sind – aber auf der Insel Mahé lockt der Jardin Du Roi Spice Garden, ein faszinierender Gewürzgarten.
Zimt, Muskat und Pfeffer wachsen hier! Vielleicht wollen Sie mit Ihren Kindern auch eine Teefabrik besuchen? Lassen Sie Ihre Seychellen Reisen für sich und Ihre Kinder für einen Tag zu Bildungsreisen werden!
Keine Freizeitmöglichkeiten nach westlichem Vorbild
Auf Seychellen Reisen lernen Sie eine andere Kultur kennen. Kinos und Freizeitparks finden Sie hier nicht, Schwimmbäder auch nicht. Aber in der Hauptstadt Victoria hat ein deutscher Investor vor einigen Jahren einen Kinderspielplatz nach westlichem Vorbild gebaut, Karussells und Schaukeln gibt es hier zuhauf! Und natürlich auch die Möglichkeit, mit einheimischen Kindern in Kontakt zu kommen.
Tauchen lernen auf den Seychellen
Rund um die Seychellen ist das Wasser glasklar und sauber. Das ist perfekt, wenn Sie mit Ihren Kindern schwimmen wollen! Mit dem Schnorchel lernen Sie die Fischvielfalt der Inseln kennen. Ausflüge mit dem Glasbodenboot lassen Sie die spannende Unterwasserwelt des Ozeans völlig gefahrlos entdecken. Korallen, viele verschiedene Fischarten und versunkene Schätze gibt es zu sehen. Wenn Sie auf Ihren Seychellen Reisen mit Kindern davon nicht genug bekommen können, besuchen Sie einfach einen Tauchkurs und verbringen noch mehr Zeit im Wasser!
Beste Reisezeit für Seychellen Familienferien
Die Seychellen liegen ausserhalb des Zyklonengürtels und sind das ganze Jahr über tropisch warm – ein grosses Plus für die Ferienplanung mit Schulkindern. Besonders ruhig ist das Meer in den Übergangsmonaten April/Mai und Oktober/November, wenn die Passatwinde drehen: ideale Bedingungen zum Schnorcheln und passend zu den Frühlings- und Herbstferien. In den Sommerferien sorgt der Südost-Passat für etwas kühlere Luft und mehr Wellen an exponierten Stränden, über die Weihnachtsferien ist es wärmer und feuchter mit kurzen tropischen Schauern.
Mit einem Direktflug ab Zürich von rund zehn Stunden und nur zwei bis drei Stunden Zeitverschiebung sind die Inseln auch für kürzere Ferien mit Kindern gut erreichbar.
Flach abfallende Strände wie Beau Vallon auf Mahé oder die Anse Volbert auf Praslin eignen sich bestens für kleine Kinder, Riesenschildkröten und das UNESCO-Weltnaturerbe Vallée de Mai begeistern die Grossen. Weitere Ideen für Familienferien im Indischen Ozean finden Sie in unserer Übersicht, etwa Mauritius Familienferien.
Häufige Fragen zu Seychellen Familienferien
Für welches Alter eignen sich die Seychellen? Grundsätzlich für alle Altersstufen: Die geringe Zeitverschiebung, kurze Distanzen auf den Inseln und ruhige, flache Badebuchten machen die Seychellen schon mit Kleinkindern angenehm bereisbar. Denken Sie an konsequenten Sonnenschutz – die Sonne nahe am Äquator ist intensiv.
Welche Insel eignet sich am besten mit Kindern? Mahé bietet die beste Infrastruktur und den langen Strand von Beau Vallon, Praslin punktet mit ruhigen Buchten und dem Vallée de Mai, und auf dem beschaulichen La Digue sind Familien vor allem mit dem Velo unterwegs – Autos gibt es dort kaum.
Ist eine Inselkombination mit Kindern machbar? Ja, problemlos: Die Fähre von Mahé nach Praslin ist rund eine Stunde unterwegs, von Praslin nach La Digue sind es nur wenige Minuten. So erleben Sie mehrere Inseln ohne lange Transfers. Lassen Sie sich inspirieren: Auf unserer Seite Familienferien finden Sie weitere Ziele wie Malediven Reisen mit Kindern.
Raffles Seychelles
ab CHF 715.– / pro Person
Praslin
Rezeption, vier Restaurants, Poolbar, Lounge, Raffles Boutique, zwei Pools, Spa- und Wellnessbereich mit Fitnesscenter.
Constance Ephelia Seychelles
ab CHF 431.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude mit Hauptrestaurant, vier weitere Restaurants unter anderem mit mediterraner, asiatischer und...
STORY Seychelles
ab CHF 332.– / pro Person
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Die Anlage ist um eine Süsswasser-Lagune angelegt und bietet Rezeption, 6 Restaurants/Bars inkl. ein Restaurant der...
Paradise Sun
ab CHF 411.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer liegen in verschiedenen ein- und zweistöckigen Bungalows, die hufeisenförmig im grossen, tropischen Garten...
Indian Ocean Lodge
ab CHF 260.– / pro Person
Praslin
Acht stilvolle, zweistöckige Gebäude mit je 4 Zimmern, moderne Lobby, Boutique, Restaurant, Bar, Lounge, zwei Pools....
Acajou Beach Resort
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Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die Seychellen eignen sich für Familien mit Kindern jeden Alters, vom Baby bis zum Teenager. Die Strände fallen sanft ab, sodass auch kleine Kinder gefahrlos im flachen Wasser planschen und Sandburgen aus weissem Sand bauen können. Da die Inseln zudem als malariafrei gelten, sind sie auch für Reisen mit Kleinkindern eine entspannte Wahl.
Ab der Schweiz dauert der Flug auf die Seychellen rund 10 Stunden. Mit einem Nachtflug verschlafen die Kinder einen grossen Teil der Strecke und kommen ausgeruht im Ferienparadies an. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu den passenden Flugverbindungen für Ihre Familie.
Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt im Sommer 2 Stunden und im Winter 3 Stunden. Für Familien ist das ideal: Der Schlafrhythmus der Kinder gerät kaum durcheinander und Jetlag ist praktisch kein Thema.
Die Seychellen sind ein Ganzjahresziel mit konstant warmen Temperaturen. Als besonders angenehm gelten die trockeneren Monate von Mai bis Oktober, womit die Sommer- und Herbstferien ideal für Familien liegen. Auch in den Sportferien ist Badeurlaub möglich, dann müssen Sie allerdings mit etwas mehr Regenschauern rechnen.
Ja, viele familienfreundliche Hotels auf den Seychellen bieten Kinderbetreuung, Kids Corner und Spielecken an. Professionelle Animateure gestalten altersgerechte Programme vom Basteln bis zum Kanufahren, sodass auch Teenager auf ihre Kosten kommen. Ein Babysitter-Service verschafft Eltern zudem freie Stunden, etwa zum Tauchen, Surfen oder Golfen.
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