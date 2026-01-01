Ausflüge geniessen, Natur erleben

Auf den Seychellen leben Tiere, die Sie sonst nirgends in freier Wildbahn zu sehen bekommen. Und das betrifft nicht nur die Schildkröten: Zum familienfreundlichen Programm der Seychellen gehört es, dass die Animateure auch auf die einheimischen Tiere und Pflanzen eingehen. Erlebnispädagogische Angebote bringen Ihren Kindern die Natur am Strand und auf den Inseln näher. Es gibt auf den Seychellen kaum Tiere oder Pflanzen, die gefährlich oder gar giftig sind – aber auf der Insel Mahé lockt der Jardin Du Roi Spice Garden, ein faszinierender Gewürzgarten.

Zimt, Muskat und Pfeffer wachsen hier! Vielleicht wollen Sie mit Ihren Kindern auch eine Teefabrik besuchen? Lassen Sie Ihre Seychellen Reisen für sich und Ihre Kinder für einen Tag zu Bildungsreisen werden!

Keine Freizeitmöglichkeiten nach westlichem Vorbild

Auf Seychellen Reisen lernen Sie eine andere Kultur kennen. Kinos und Freizeitparks finden Sie hier nicht, Schwimmbäder auch nicht. Aber in der Hauptstadt Victoria hat ein deutscher Investor vor einigen Jahren einen Kinderspielplatz nach westlichem Vorbild gebaut, Karussells und Schaukeln gibt es hier zuhauf! Und natürlich auch die Möglichkeit, mit einheimischen Kindern in Kontakt zu kommen.